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Льготная ипотека "всё" – Банк России - РИА Новости Крым, 02.12.2022
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Льготная ипотека "всё" – Банк России
Льготная ипотека "всё" – Банк России - РИА Новости Крым, 02.12.2022
Льготная ипотека "всё" – Банк России
Льготная ипотека на жилье в новостройках выполнила возложенные на нее антикризисные цели. Потребности сохранять ее в исконном виде нет, заявили РИА Недвижимость РИА Новости Крым, 02.12.2022
2022-12-02T12:41
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общество
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Льготная ипотека на жилье в новостройках выполнила возложенные на нее антикризисные цели. Потребности сохранять ее в исконном виде нет, заявили РИА Недвижимость первый зампредседателя ЦБ Ксения Юдаева и директор департамента банковского регулирования и аналитики Александр Данилов.Эксперты пояснили, что пришло время переходить к более индивидуальным вариантам.При этом она обратила внимание на некоторый дисбаланс, который стал следствием программы льготного кредитования. Он нуждается в определенной коррекции, добавила первый зампредседателя ЦБ.По мнению Данилова, завершение программы льготного кредитования позволит перераспределить спрос между другими предложениями и рынка и продуктами кредитования.Ранее глава комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан Галина Хованская заявила о необходимости строительства социального жилья для людей с низкими доходами.
https://crimea.ria.ru/20221125/minfin-predlozhil-rasshirit-semeynuyu-ipoteku-na-vtorichnoe-zhile-1125550849.html
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общество, экономика
Льготная ипотека "всё" – Банк России

Банк России: льготная ипотека выполнила свои цели

12:41 02.12.2022
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЦентральный банк России
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Льготная ипотека на жилье в новостройках выполнила возложенные на нее антикризисные цели. Потребности сохранять ее в исконном виде нет, заявили РИА Недвижимость первый зампредседателя ЦБ Ксения Юдаева и директор департамента банковского регулирования и аналитики Александр Данилов.
Эксперты пояснили, что пришло время переходить к более индивидуальным вариантам.
"Безусловно, как антикризисная мера эта программа сработала, и в этих целях потребности в ней нет. Поэтому сохранять ее в неизменном виде потребности, конечно, тоже нет", – считает Юдаева.
При этом она обратила внимание на некоторый дисбаланс, который стал следствием программы льготного кредитования. Он нуждается в определенной коррекции, добавила первый зампредседателя ЦБ.
По мнению Данилова, завершение программы льготного кредитования позволит перераспределить спрос между другими предложениями и рынка и продуктами кредитования.
"Надо думать, как его (спрос — ред.), может быть, отдельными инструментами стимулировать, но хотелось бы перейти к более адресным инструментам", – подчеркнул директор департамента банковского регулирования и аналитики.
Ранее глава комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан Галина Хованская заявила о необходимости строительства социального жилья для людей с низкими доходами.
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