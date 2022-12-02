https://crimea.ria.ru/20221202/kak-v-sevastopole-predostavlyayut-vyplaty-i-sertifikaty-zhitelyam-khersonschiny-1125650009.html

Как в Севастополе предоставляют выплаты и сертификаты жителям Херсонщины

Как в Севастополе предоставляют выплаты и сертификаты жителям Херсонщины - РИА Новости Крым, 02.12.2022

Как в Севастополе предоставляют выплаты и сертификаты жителям Херсонщины

В Севастополе за неполные две недели от беженцев из Херсонщины принято около 1200 заявлений на получение выплат и обзаведение имуществом, документы от беженцев... РИА Новости Крым, 02.12.2022

2022-12-02T13:17

2022-12-02T13:17

2022-12-02T13:28

севастополь

херсонская область

общество

соцзащита

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110341/78/1103417845_0:133:2500:1539_1920x0_80_0_0_5f4cd421bfc5fffe8ea95e8e0ed1d8b0.jpg

СЕВАСТОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе за неполные две недели от беженцев из Херсонщины принято около 1200 заявлений на получение выплат и обзаведение имуществом, документы от беженцев рассматривают в четырнадцати филиалах МФЦ в разных районах. Об этом заявил и. о. директора департамента капитального строительства Севастополя Игорь Ахмедов.По словам Ахмедова, источником финансирования всех этих мероприятий в Севастополе является ППК "Фонд развития территорий", который выделяет средства на основании "подаваемых туда заявлений и информации, вносимой в государственную информационную систему реформ ЖКХ".Взаимодействие с прибывшими из Херсонщины в Севастополь осуществляют сотрудники Фонда содействия развитию жилищного строительства и ипотечного кредитования. Кроме того, департамент капстроительства, уполномоченный курировать эти вопросы, подписал соглашение с многофункциональным центром, 14 филиалов которого работают в разных районах города, осуществляют прием таких граждан и документов от них, сказал Ахмедов. "Открыто 115 приемных окон во все х 14 филиалах", – уточнил он.По его словам, порядок получения беженцами из Херсонщины единовременной выплаты в размере 100 тыс. рублей максимально упрощен. Для этого достаточно написать заявление и предоставить удостоверяющий личность документ с отметкой о регистрации по месту жительства в Херсоне или области.Перечнь населенных пунктов Херсонщины, жители которых могут претендовать на получение социальных выплат и сертификаты, утвержден постановлением правительства Севастополя № 587, ознакомиться с которым можно на официальном сайте исполнительной власти региона, уточнил чиновник.Если отметки о регистрации на одной из указанных территорий у гражданина в паспорте нет, он может представить иные документы, чтобы доказать свое там пребывание на период вынужденной эвакуации. А также в свободной форме написать пояснения о нахождении там и вынужденном переселении. В этом случае правительство Севастополя сделает запрос в Херсонскую область в уполномоченный орган для проверки информации, и гражданину ответят в течение 2-4 недель.Порядок предоставления документов для получения жилищного сертификата почти такой же, но есть нюансы: документ выдается только после того, как гражданин получил положительное заключение уполномоченного органа в соответствии с нормами предоставления жилой площади. Если это отдельно проживающий гражданин, то это 33 кв. метра. Если семья из двух человек – 42 кв. метра. Если же это семья из трех и более человек – по 18 кв. метров на каждого члена семьи.Приобретать жилье граждане имеют право и у юридических, и у физических лиц в Севастополе. Причем это может быть как жилье на первичном, так и на вторичном рынке. Главное обязательное условие: жилье должно удовлетворять всем требованиям жилищного кодекса: "не должно быть обременено, арестовано, не должно быть ветхим или аварийным", - отметил глава департамента.Он подчеркнул, что выплаты по жилищному сертификату осуществляются тогда, когда уже есть договор купли-продажи, в котором в обязательном порядке указаны реквизиты сертификата и уполномоченного органа, который его выдал, а также счет, на который будет сделан перевод средств.Ранее директор агентства недвижимости Дмитрий Майоров рассказал, готовы ли крымчане продавать жилье переселенцам по сертификатам.

https://crimea.ria.ru/20221119/dlya-pereselentsev-iz-khersonskoy-oblasti-v-krymu-uvelichili-chislo-okon-v-mfts-1125442679.html

севастополь

херсонская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, херсонская область, общество, соцзащита