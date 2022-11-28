https://crimea.ria.ru/20221128/gotovy-li-krymchane-prodavat-zhile-pereselentsam-po-sertifikatam-1125585357.html

Готовы ли крымчане продавать жилье переселенцам по сертификатам

Готовы ли крымчане продавать жилье переселенцам по сертификатам - РИА Новости Крым, 28.11.2022

Готовы ли крымчане продавать жилье переселенцам по сертификатам

Риелторы в Крыму предлагают переселенцам из Херсонской области приобрести жилье из старого фонда. От этого выигрывают и владельцы такой недвижимости, которые... РИА Новости Крым, 28.11.2022

2022-11-28T18:49

2022-11-28T18:49

2022-11-28T18:49

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Риелторы в Крыму предлагают переселенцам из Херсонской области приобрести жилье из старого фонда. От этого выигрывают и владельцы такой недвижимости, которые получают гарантии выплат от государства. Об этом РИА Новости Крым сообщил директор агентства недвижимости Дмитрий Майоров."Здесь сертификатов хватает на покупку очень недорогого жилья – за 2,7 млн рублей можно купить старое жилье, а объединять эти сертификаты нельзя. Соответственно, у людей есть возможность купить квартиры, в основном, в старом фонде", — заметил специалист.По словам эксперта, такие квартиры имеют ограниченный спрос, поскольку, приобретая жилье в ипотеку, люди предпочитают более дорогую и современную недвижимость. Отсюда вытекает и заинтересованность владельцев, которые охотно идут на продажу вторичного жилья по сертификатам."Эта категория квартир особым спросом и не пользовалась. Поэтому вариантов у продавцов немного, а сейчас для них появилась хорошая возможность. Владельцы относятся с пониманием и готовы ждать (выплаты за продажу жилья по жилищному сертификату — ред.). Пока отказов не было", — поделился Майоров.Он также отметил, что все сделки отслеживает колл-центр, что дает и покупателям, и продавцам уверенность в том, что выплата будет осуществлена."Государственная поддержка и обратная связь настроены очень хорошо" — заметил эксперт.При этом Майоров указывает на высокий процент крымских банков за обналичивание сертификатов в сравнение с финансовыми организациями на материковой части России."Люди передают деньги в банк, а банк обналичивает их за процент, который в Крыму выше, чем в банках на материке. Мы пробуем разные способы, чтобы решить этот вопрос", — отметил Майоров.Он также подчеркнул, что на данный момент существенных изменений в цене на вторичное жилье в Крыму не наблюдается.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, на полуострове выдано свыше 800 жилищных сертификатов переселенцам из Херсонской области.

https://crimea.ria.ru/20221128/pereselentsam-iz-khersona-vydali-bolshe-800-zhilischnykh-sertifikatov-v-krymu-1125581248.html

https://crimea.ria.ru/20221120/zhile-za-sertifikat-est-li-v-krymu-dostupnye-kvartiry-1125456838.html

https://crimea.ria.ru/20221118/chto-rasskazyvayut-evakuirovannye-v-krym-iz-khersona-zhiteli-1125434203.html

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крым, херсонская область, общество, соцзащита