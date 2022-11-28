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Готовы ли крымчане продавать жилье переселенцам по сертификатам - РИА Новости Крым, 28.11.2022
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Готовы ли крымчане продавать жилье переселенцам по сертификатам
Готовы ли крымчане продавать жилье переселенцам по сертификатам - РИА Новости Крым, 28.11.2022
Готовы ли крымчане продавать жилье переселенцам по сертификатам
Риелторы в Крыму предлагают переселенцам из Херсонской области приобрести жилье из старого фонда. От этого выигрывают и владельцы такой недвижимости, которые... РИА Новости Крым, 28.11.2022
2022-11-28T18:49
2022-11-28T18:49
крым
херсонская область
общество
соцзащита
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Риелторы в Крыму предлагают переселенцам из Херсонской области приобрести жилье из старого фонда. От этого выигрывают и владельцы такой недвижимости, которые получают гарантии выплат от государства. Об этом РИА Новости Крым сообщил директор агентства недвижимости Дмитрий Майоров."Здесь сертификатов хватает на покупку очень недорогого жилья – за 2,7 млн рублей можно купить старое жилье, а объединять эти сертификаты нельзя. Соответственно, у людей есть возможность купить квартиры, в основном, в старом фонде", — заметил специалист.По словам эксперта, такие квартиры имеют ограниченный спрос, поскольку, приобретая жилье в ипотеку, люди предпочитают более дорогую и современную недвижимость. Отсюда вытекает и заинтересованность владельцев, которые охотно идут на продажу вторичного жилья по сертификатам."Эта категория квартир особым спросом и не пользовалась. Поэтому вариантов у продавцов немного, а сейчас для них появилась хорошая возможность. Владельцы относятся с пониманием и готовы ждать (выплаты за продажу жилья по жилищному сертификату — ред.). Пока отказов не было", — поделился Майоров.Он также отметил, что все сделки отслеживает колл-центр, что дает и покупателям, и продавцам уверенность в том, что выплата будет осуществлена."Государственная поддержка и обратная связь настроены очень хорошо" — заметил эксперт.При этом Майоров указывает на высокий процент крымских банков за обналичивание сертификатов в сравнение с финансовыми организациями на материковой части России."Люди передают деньги в банк, а банк обналичивает их за процент, который в Крыму выше, чем в банках на материке. Мы пробуем разные способы, чтобы решить этот вопрос", — отметил Майоров.Он также подчеркнул, что на данный момент существенных изменений в цене на вторичное жилье в Крыму не наблюдается.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, на полуострове выдано свыше 800 жилищных сертификатов переселенцам из Херсонской области.
https://crimea.ria.ru/20221128/pereselentsam-iz-khersona-vydali-bolshe-800-zhilischnykh-sertifikatov-v-krymu-1125581248.html
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крым, херсонская область, общество, соцзащита
Готовы ли крымчане продавать жилье переселенцам по сертификатам

Как продавцы недвижимости в Крыму реагируют на жилищные сертификаты переселенцев – риелтор

18:49 28.11.2022
 
© mastersenaiper-4157718/pixabayКлюч от квартиры
Ключ от квартиры
© mastersenaiper-4157718/pixabay
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Риелторы в Крыму предлагают переселенцам из Херсонской области приобрести жилье из старого фонда. От этого выигрывают и владельцы такой недвижимости, которые получают гарантии выплат от государства. Об этом РИА Новости Крым сообщил директор агентства недвижимости Дмитрий Майоров.
"Здесь сертификатов хватает на покупку очень недорогого жилья – за 2,7 млн рублей можно купить старое жилье, а объединять эти сертификаты нельзя. Соответственно, у людей есть возможность купить квартиры, в основном, в старом фонде", — заметил специалист.
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По словам эксперта, такие квартиры имеют ограниченный спрос, поскольку, приобретая жилье в ипотеку, люди предпочитают более дорогую и современную недвижимость. Отсюда вытекает и заинтересованность владельцев, которые охотно идут на продажу вторичного жилья по сертификатам.
"Эта категория квартир особым спросом и не пользовалась. Поэтому вариантов у продавцов немного, а сейчас для них появилась хорошая возможность. Владельцы относятся с пониманием и готовы ждать (выплаты за продажу жилья по жилищному сертификату — ред.). Пока отказов не было", — поделился Майоров.
Он также отметил, что все сделки отслеживает колл-центр, что дает и покупателям, и продавцам уверенность в том, что выплата будет осуществлена.
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"Государственная поддержка и обратная связь настроены очень хорошо" — заметил эксперт.
При этом Майоров указывает на высокий процент крымских банков за обналичивание сертификатов в сравнение с финансовыми организациями на материковой части России.
"Люди передают деньги в банк, а банк обналичивает их за процент, который в Крыму выше, чем в банках на материке. Мы пробуем разные способы, чтобы решить этот вопрос", — отметил Майоров.
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Он также подчеркнул, что на данный момент существенных изменений в цене на вторичное жилье в Крыму не наблюдается.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, на полуострове выдано свыше 800 жилищных сертификатов переселенцам из Херсонской области.
 
КрымХерсонская областьОбществоСоцзащита
 
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