https://crimea.ria.ru/20221128/pereselentsam-iz-khersona-vydali-bolshe-800-zhilischnykh-sertifikatov-v-krymu-1125581248.html

Переселенцам из Херсона выдали больше 800 жилищных сертификатов в Крыму

Переселенцам из Херсона выдали больше 800 жилищных сертификатов в Крыму - РИА Новости Крым, 28.11.2022

Переселенцам из Херсона выдали больше 800 жилищных сертификатов в Крыму

Вынужденным переселенцам из Херсонской области выдали свыше 800 сертификатов на жилье в Крыму. Об этом сообщили в официальном представительстве Херсонской... РИА Новости Крым, 28.11.2022

2022-11-28T15:42

2022-11-28T15:42

2022-11-28T15:44

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общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Вынужденным переселенцам из Херсонской области выдали свыше 800 сертификатов на жилье в Крыму. Об этом сообщили в официальном представительстве Херсонской области на полуострове.Там уточнили, что большинство отказов связаны с предоставлением недостоверных сведений и отметили, что отказ не лишает возможности обратиться с заявлением повторно."Представительство предостерегает от предоставления недостоверных сведений, а также сокрытия своих данных и данных своих родственников, такие действия приведут к отказу в предоставлении жилищных сертификатов. Просим принять во внимание, в случае отрицательного решения, гражданин может повторно обратиться с заявлением в МФЦ", — подчеркнули в ведомстве.В представительстве также напомнили, что для консультации работает специальная горячая линия, куда жители Херсонской области могут обратиться и получить помощь в оформлении сертификата на жилье.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, первые владельцы сертификатов уже обращаются к риелторам Крыма для оформления недвижимости и покупке нового жилья.

https://crimea.ria.ru/20221119/dlya-pereselentsev-iz-khersonskoy-oblasti-v-krymu-uvelichili-chislo-okon-v-mfts-1125442679.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, крым, соцзащита, общество