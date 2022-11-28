https://crimea.ria.ru/20221128/pereselentsam-iz-khersona-vydali-bolshe-800-zhilischnykh-sertifikatov-v-krymu-1125581248.html
Переселенцам из Херсона выдали больше 800 жилищных сертификатов в Крыму
Переселенцам из Херсона выдали больше 800 жилищных сертификатов в Крыму - РИА Новости Крым, 28.11.2022
Переселенцам из Херсона выдали больше 800 жилищных сертификатов в Крыму
Вынужденным переселенцам из Херсонской области выдали свыше 800 сертификатов на жилье в Крыму. Об этом сообщили в официальном представительстве Херсонской... РИА Новости Крым, 28.11.2022
2022-11-28T15:42
2022-11-28T15:42
2022-11-28T15:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Вынужденным переселенцам из Херсонской области выдали свыше 800 сертификатов на жилье в Крыму. Об этом сообщили в официальном представительстве Херсонской области на полуострове.Там уточнили, что большинство отказов связаны с предоставлением недостоверных сведений и отметили, что отказ не лишает возможности обратиться с заявлением повторно."Представительство предостерегает от предоставления недостоверных сведений, а также сокрытия своих данных и данных своих родственников, такие действия приведут к отказу в предоставлении жилищных сертификатов. Просим принять во внимание, в случае отрицательного решения, гражданин может повторно обратиться с заявлением в МФЦ", — подчеркнули в ведомстве.В представительстве также напомнили, что для консультации работает специальная горячая линия, куда жители Херсонской области могут обратиться и получить помощь в оформлении сертификата на жилье.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, первые владельцы сертификатов уже обращаются к риелторам Крыма для оформления недвижимости и покупке нового жилья.
https://crimea.ria.ru/20221119/dlya-pereselentsev-iz-khersonskoy-oblasti-v-krymu-uvelichili-chislo-okon-v-mfts-1125442679.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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херсонская область, крым, соцзащита, общество
Переселенцам из Херсона выдали больше 800 жилищных сертификатов в Крыму
Переселенцам Херсона выдали порядка 800 сертификатов на жилье в Крыму
15:42 28.11.2022 (обновлено: 15:44 28.11.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Вынужденным переселенцам из Херсонской области выдали свыше 800 сертификатов на жилье в Крыму. Об этом сообщили в официальном представительстве Херсонской области на полуострове.
"В настоящее время выдано 862 государственных жилищных сертификата, однако есть и отказы, которые связаны с предоставлением недостоверных сведений о себе или членах семьи", — сообщили в представительстве.
Там уточнили, что большинство отказов связаны с предоставлением недостоверных сведений и отметили, что отказ не лишает возможности обратиться с заявлением повторно.
"Представительство предостерегает от предоставления недостоверных сведений, а также сокрытия своих данных и данных своих родственников, такие действия приведут к отказу в предоставлении жилищных сертификатов. Просим принять во внимание, в случае отрицательного решения, гражданин может повторно обратиться с заявлением в МФЦ", — подчеркнули в ведомстве.
В представительстве также напомнили, что для консультации работает специальная горячая линия, куда жители Херсонской области могут обратиться и получить помощь в оформлении сертификата на жилье.
"Работает горячая линия по вопросам выдачи жилищных сертификатов, где сотрудники отвечают на все вопросы и на каждом этапе подсказывают порядок действий граждан. Телефон горячей линии: 8 (800) 100-74-59", — сообщили в представительстве.
Как сообщал
сайт РИА Новости Крым, первые владельцы сертификатов уже обращаются к риелторам Крыма для оформления недвижимости и покупке нового жилья.