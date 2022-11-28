Рейтинг@Mail.ru
Переселенцам из Херсона выдали больше 800 жилищных сертификатов в Крыму - РИА Новости Крым, 28.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221128/pereselentsam-iz-khersona-vydali-bolshe-800-zhilischnykh-sertifikatov-v-krymu-1125581248.html
Переселенцам из Херсона выдали больше 800 жилищных сертификатов в Крыму
Переселенцам из Херсона выдали больше 800 жилищных сертификатов в Крыму - РИА Новости Крым, 28.11.2022
Переселенцам из Херсона выдали больше 800 жилищных сертификатов в Крыму
Вынужденным переселенцам из Херсонской области выдали свыше 800 сертификатов на жилье в Крыму. Об этом сообщили в официальном представительстве Херсонской... РИА Новости Крым, 28.11.2022
2022-11-28T15:42
2022-11-28T15:44
херсонская область
крым
соцзащита
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111772/15/1117721596_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_59c654ebece40abd3d6e935baad23a33.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Вынужденным переселенцам из Херсонской области выдали свыше 800 сертификатов на жилье в Крыму. Об этом сообщили в официальном представительстве Херсонской области на полуострове.Там уточнили, что большинство отказов связаны с предоставлением недостоверных сведений и отметили, что отказ не лишает возможности обратиться с заявлением повторно."Представительство предостерегает от предоставления недостоверных сведений, а также сокрытия своих данных и данных своих родственников, такие действия приведут к отказу в предоставлении жилищных сертификатов. Просим принять во внимание, в случае отрицательного решения, гражданин может повторно обратиться с заявлением в МФЦ", — подчеркнули в ведомстве.В представительстве также напомнили, что для консультации работает специальная горячая линия, куда жители Херсонской области могут обратиться и получить помощь в оформлении сертификата на жилье.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, первые владельцы сертификатов уже обращаются к риелторам Крыма для оформления недвижимости и покупке нового жилья.
https://crimea.ria.ru/20221119/dlya-pereselentsev-iz-khersonskoy-oblasti-v-krymu-uvelichili-chislo-okon-v-mfts-1125442679.html
херсонская область
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111772/15/1117721596_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9860a73ff0cc49bbde719a6a4bfdd7c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
херсонская область, крым, соцзащита, общество
Переселенцам из Херсона выдали больше 800 жилищных сертификатов в Крыму

Переселенцам Херсона выдали порядка 800 сертификатов на жилье в Крыму

15:42 28.11.2022 (обновлено: 15:44 28.11.2022)
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкНовая квартира. Архивное фото
Новая квартира. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Вынужденным переселенцам из Херсонской области выдали свыше 800 сертификатов на жилье в Крыму. Об этом сообщили в официальном представительстве Херсонской области на полуострове.
"В настоящее время выдано 862 государственных жилищных сертификата, однако есть и отказы, которые связаны с предоставлением недостоверных сведений о себе или членах семьи", — сообщили в представительстве.
Там уточнили, что большинство отказов связаны с предоставлением недостоверных сведений и отметили, что отказ не лишает возможности обратиться с заявлением повторно.
"Представительство предостерегает от предоставления недостоверных сведений, а также сокрытия своих данных и данных своих родственников, такие действия приведут к отказу в предоставлении жилищных сертификатов. Просим принять во внимание, в случае отрицательного решения, гражданин может повторно обратиться с заявлением в МФЦ", — подчеркнули в ведомстве.
В представительстве также напомнили, что для консультации работает специальная горячая линия, куда жители Херсонской области могут обратиться и получить помощь в оформлении сертификата на жилье.
"Работает горячая линия по вопросам выдачи жилищных сертификатов, где сотрудники отвечают на все вопросы и на каждом этапе подсказывают порядок действий граждан. Телефон горячей линии: 8 (800) 100-74-59", — сообщили в представительстве.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, первые владельцы сертификатов уже обращаются к риелторам Крыма для оформления недвижимости и покупке нового жилья.
Открытие флагманского МФЦ в ЮВАО - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
19 ноября, 11:10
Жителям Херсона станет проще получить жилищные сертификаты в Крыму
 
Херсонская областьКрымСоцзащитаОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:08Кот Мостик открыл в Севастополе вторую фотовыставку о своих путешествиях
16:02В Евпатории на пешеходном переходе сбили подростка
15:51В Севастополе при входе на морской транспорт появятся турникеты
15:42Переселенцам из Херсона выдали больше 800 жилищных сертификатов в Крыму
15:34Сорвана очередная попытка переправы ВСУ на левый берег Днепра
15:25Студент из Крыма погиб в Приморье на судне во время практики
15:18В Крыму застрелили волка, державшего в страхе несколько поселков
14:50ВС России подавили попытку контрнаступления ВСУ в Артемовске
14:42Казахстан выступил за расширение погранпереходов с Россией
14:33ВКС России уничтожили бронетехнику ВСУ на погрузке под Днепром
14:29Европейские товары идут в Россию через Турцию и Азию – эксперт
14:17Песков оценил перспективы переговоров Москвы и Киева в Ватикане
14:06Путин заявил о кризисе мировой торговли: Россия выйдет на новые рынки
13:59Серия терактов в Мелитополе предотвращена ФСБ
13:53Кадыров показал, как чеченские силовики ищут диверсантов на Херсонщине
13:39Затяжное штормовое: в Крыму ожидается сильный ветер
13:31Когда на Историческом бульваре откроют первые здания музея
13:17В Кремле прокомментировали слухи об уходе России с Запорожской АЭС
13:03"Фейки" о российской армии – суд в Симферополе рассмотрел 17 дел
12:54Крымчанину дали пять лет за сбыт марихуаны
Лента новостейМолния