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Рынок недвижимости Крыма: итоги года и прогноз на 2023 год - РИА Новости Крым, 21.12.2022
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Недвижимость в Крыму
https://crimea.ria.ru/20221221/rynok-nedvizhimosti-kryma-itogi-goda-i-prognoz-na-2023-god-1126019100.html
Рынок недвижимости Крыма: итоги года и прогноз на 2023 год
Рынок недвижимости Крыма: итоги года и прогноз на 2023 год - РИА Новости Крым, 21.12.2022
Рынок недвижимости Крыма: итоги года и прогноз на 2023 год
Уходящий год стал серьезным испытанием для рынка недвижимости Крыма. С января цены выросли в среднем на 20-25%, менялись ставки и условия выдачи ипотеки. Спрос, РИА Новости Крым, 21.12.2022
2022-12-21T07:06
2022-12-21T07:06
недвижимость в крыму
новости крыма
крым
экономика
общество
михаил мишустин
кфу (крымский федеральный университет)
дмитрий жиделев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. Уходящий год стал серьезным испытанием для рынка недвижимости Крыма. С января цены выросли в среднем на 20-25%, менялись ставки и условия выдачи ипотеки. Спрос, несмотря на не некоторую стабилизацию в летние месяцы, к декабрю показал рекордное с 2009 года снижение. С какими еще трудностями сталкивались строители и риелторы, каким видят следующий год – в материале РИА Новости Крым.Турбулентность и спадЯнварь и начало февраля по динамике были очень похожи на изобильный 2021 год. Несмотря на достаточно высокий ценник, уровень спроса на новостройки подхлестывали новости о свертывании программы льготного кредитования в начале июля. Вслед за первичкой рос рынок вторичного жилья.В конце февраля ключевая ставка взлетела до 20%, начали рушиться логистические цепи, а стройматериалы неожиданно прибавили от 30 до 80% стоимости. В таких условиях застройщики и сектор ипотечного кредитования замерли. Первые на время закрыли офисы продаж, выжидая реакции рынка и пытаясь оценить масштаб и долгосрочность произошедшего. Вторые ждали решения правительства по жилищному кредитованию.В итоге ипотеку с господдержкой продолжили выдавать, но уже под 12%. Позже условия корректировались, вслед за ставкой регулятора ипотечная снизилась сначала до 9%, потом до 7%. В поддержку строительной отрасли было принято решение продлить программу до конца 2022 года. Позже еще на полтора года – до 1 июля 2024 года. Указанные меры дали определенный результат, однако говорить о восстановлении рынка продаж и сейчас едва ли приходится."По результатам десяти месяцев спрос на новые квартиры в Симферополе упал примерно на 59%. В Севастополе, Судаке и восточных регионах падение составило 76%", – сообщила представитель крупной крымской компании-застройщика Дарья Осадчая. Собеседница отметила, что даже в таких обстоятельствах застройщики едва ли смогут снизить цены. Компании имеют определенные обязательства перед банками и не могут устанавливать стоимость ниже определенной планки, пояснила она.Курс на дисконт и экономИзменение конъюнктуры подтолкнуло застройщиков пересмотреть приоритеты по выводу на рынок новых объектов. В частности, жилые комплексы класса "комфорт" и выше решили попридержать до восстановления спроса. При этом обязательства по уже строящимся объектам будут выполнены, заверяют представители крупных строительных компаний.Одновременно девелоперы активно рассматривают возможность возведения комплексов класса "эконом", которые до недавних пор были редкостью для многих районов Крыма, но сегодня пользуется наибольшим спросом."Их еще нужно спроектировать, найти земельные участки куда "посадить", поэтому настолько оперативно отрасль не может среагировать. Но в планах на 2023 год эта категория учтена, и такой продукт будет выведен в продажу", – сообщила Осадчая.В период замедления рынка новостроек председатель Гильдии риелторов Крыма Дмитрий Жиделев рекомендует покупателям обратить внимание на вторичное жилье. Стоит отметить, что "вторичкой" может быть любая квартира, находящаяся в чьей-то собственности. В том числе ранее приобретенная кем-то в абсолютно новом современном доме. По словам эксперта, в этом сегменте можно найти объекты на порядок выше по качественным характеристикам и по более низким ценам, чем на первичном рынке.Последний фактор специалисты обуславливают стремлением некоторых собственников высвободить ранее вложенные в жилье деньги. Или же такие квартиры были приобретены в кредит, но перестали обеспечивать необходимый уровень дивидендов. Еще один вариант – жилье приобретали до подорожания 2020-2021 года, его продажа позволит зафиксировать прибыль. А для покупателя это неплохой шанс улучшить жилищные условия без переплаты за квадратные метры.Год грядущийПродление программ льготного кредитования с господдержкой, сельской, семейной и ипотеки для индивидуального жилищного строительства позволит строительной и смежным отраслям удержаться на плаву за счет стимулирования спроса на новостройки."С помощью программ молодые семьи смогут купить собственное жилье под 6% годовых", – прокомментировал премьер-министр Михаил Мишустин продление программы. Кредитные средства можно будет потратить на покупку квартиры или строительство частного дома.Эксперты указывают на развитие ряда трендов на рынке недвижимости. В первую очередь решающим фактором в принятии решения о покупке станет цена, далее уже будут влиять локация, инфраструктура и классность жилья. Следующий тренд – снижение покупательской активности в Крыму со стороны жителей материковой части страны.По мнению доцента кафедры государственного и муниципального управления Крымского федерального университета имени Вернадского, кандидата экономических наук Андрея Вершицкого, это даст крымчанам возможность более взвешенно выбирать новое жилье из большего числа вариантов. Тогда как ранее выставленные к продаже объекты очень быстро выкупались по межрегиональным сделкам.При этом рассчитывать, что квартиры в какой-то момент подешевеют из-за низкого спроса, не следует. В силу объективных причин, таких как обязательства по кредитам, стоимость стройматериалов, энергоресурсов, логистики, увеличения зарплат сотрудников и других составляющих, девелоперы будут вынуждены удерживать цены не ниже определенного уровня. В этой связи специалисты не рекомендуют откладывать покупку жилья для улучшения жилищных условий или долгосрочного инвестирования. Жилье в Крыму сохранит свою ценность и в будущем, и последующих годах, резюмируют специалисты.
https://crimea.ria.ru/20221220/stoit-li-seychas-investirovat-v-krymskuyu-nedvizhimost--mnenie-eksperta-1126000091.html
https://crimea.ria.ru/20221116/chto-proiskhodit-s-rynkom-vtorichnoy-nedvizhimosti-v-krymu-1125403917.html
https://crimea.ria.ru/20220915/ipoteka-tseny-perspektivy-chto-s-rynkom-nedvizhimosti-v-krymu-1124497576.html
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новости крыма, крым, экономика, общество, михаил мишустин, кфу (крымский федеральный университет), дмитрий жиделев, мнения, ипотека
Рынок недвижимости Крыма: итоги года и прогноз на 2023 год

Жилье в Крыму: к каким изменениям готовиться покупателям и застройщикам

07:06 21.12.2022
 
© visionpics-4638469/pixabayПокупка недвижимости
Покупка недвижимости
© visionpics-4638469/pixabay
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. Уходящий год стал серьезным испытанием для рынка недвижимости Крыма. С января цены выросли в среднем на 20-25%, менялись ставки и условия выдачи ипотеки. Спрос, несмотря на не некоторую стабилизацию в летние месяцы, к декабрю показал рекордное с 2009 года снижение. С какими еще трудностями сталкивались строители и риелторы, каким видят следующий год – в материале РИА Новости Крым.

Турбулентность и спад

Январь и начало февраля по динамике были очень похожи на изобильный 2021 год. Несмотря на достаточно высокий ценник, уровень спроса на новостройки подхлестывали новости о свертывании программы льготного кредитования в начале июля. Вслед за первичкой рос рынок вторичного жилья.
В конце февраля ключевая ставка взлетела до 20%, начали рушиться логистические цепи, а стройматериалы неожиданно прибавили от 30 до 80% стоимости. В таких условиях застройщики и сектор ипотечного кредитования замерли. Первые на время закрыли офисы продаж, выжидая реакции рынка и пытаясь оценить масштаб и долгосрочность произошедшего. Вторые ждали решения правительства по жилищному кредитованию.
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Вчера, 07:45Радио "Спутник в Крыму"
Стоит ли сейчас инвестировать в крымскую недвижимость — мнение эксперта
В итоге ипотеку с господдержкой продолжили выдавать, но уже под 12%. Позже условия корректировались, вслед за ставкой регулятора ипотечная снизилась сначала до 9%, потом до 7%. В поддержку строительной отрасли было принято решение продлить программу до конца 2022 года. Позже еще на полтора года – до 1 июля 2024 года. Указанные меры дали определенный результат, однако говорить о восстановлении рынка продаж и сейчас едва ли приходится.
"По результатам десяти месяцев спрос на новые квартиры в Симферополе упал примерно на 59%. В Севастополе, Судаке и восточных регионах падение составило 76%", – сообщила представитель крупной крымской компании-застройщика Дарья Осадчая.
Собеседница отметила, что даже в таких обстоятельствах застройщики едва ли смогут снизить цены. Компании имеют определенные обязательства перед банками и не могут устанавливать стоимость ниже определенной планки, пояснила она.

Курс на дисконт и эконом

Изменение конъюнктуры подтолкнуло застройщиков пересмотреть приоритеты по выводу на рынок новых объектов. В частности, жилые комплексы класса "комфорт" и выше решили попридержать до восстановления спроса. При этом обязательства по уже строящимся объектам будут выполнены, заверяют представители крупных строительных компаний.
Одновременно девелоперы активно рассматривают возможность возведения комплексов класса "эконом", которые до недавних пор были редкостью для многих районов Крыма, но сегодня пользуется наибольшим спросом.
"Их еще нужно спроектировать, найти земельные участки куда "посадить", поэтому настолько оперативно отрасль не может среагировать. Но в планах на 2023 год эта категория учтена, и такой продукт будет выведен в продажу", – сообщила Осадчая.
В период замедления рынка новостроек председатель Гильдии риелторов Крыма Дмитрий Жиделев рекомендует покупателям обратить внимание на вторичное жилье. Стоит отметить, что "вторичкой" может быть любая квартира, находящаяся в чьей-то собственности. В том числе ранее приобретенная кем-то в абсолютно новом современном доме. По словам эксперта, в этом сегменте можно найти объекты на порядок выше по качественным характеристикам и по более низким ценам, чем на первичном рынке.
Города России. Ялта - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
16 ноября, 18:36Недвижимость в Крыму
Что происходит на вторичном рынке недвижимости в Крыму
"Предложение сейчас существенно превышает спрос. Поэтому следует сначала выбрать несколько объектов, а после провести переговоры с владельцами. Велик шанс, что последние пойдут на значительные уступки", – говорит Жиделев. Такой поиск более затратен по времени, но позволяет снизить цену на 10-30%, добавил эксперт.
Последний фактор специалисты обуславливают стремлением некоторых собственников высвободить ранее вложенные в жилье деньги. Или же такие квартиры были приобретены в кредит, но перестали обеспечивать необходимый уровень дивидендов. Еще один вариант – жилье приобретали до подорожания 2020-2021 года, его продажа позволит зафиксировать прибыль. А для покупателя это неплохой шанс улучшить жилищные условия без переплаты за квадратные метры.

Год грядущий

Продление программ льготного кредитования с господдержкой, сельской, семейной и ипотеки для индивидуального жилищного строительства позволит строительной и смежным отраслям удержаться на плаву за счет стимулирования спроса на новостройки.
"С помощью программ молодые семьи смогут купить собственное жилье под 6% годовых", – прокомментировал премьер-министр Михаил Мишустин продление программы. Кредитные средства можно будет потратить на покупку квартиры или строительство частного дома.
Эксперты указывают на развитие ряда трендов на рынке недвижимости. В первую очередь решающим фактором в принятии решения о покупке станет цена, далее уже будут влиять локация, инфраструктура и классность жилья. Следующий тренд – снижение покупательской активности в Крыму со стороны жителей материковой части страны.
Продажа дома - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
15 сентября, 03:22Радио "Спутник в Крыму"
Ипотека, цены, перспективы: что с рынком недвижимости в Крыму
По мнению доцента кафедры государственного и муниципального управления Крымского федерального университета имени Вернадского, кандидата экономических наук Андрея Вершицкого, это даст крымчанам возможность более взвешенно выбирать новое жилье из большего числа вариантов. Тогда как ранее выставленные к продаже объекты очень быстро выкупались по межрегиональным сделкам.
При этом рассчитывать, что квартиры в какой-то момент подешевеют из-за низкого спроса, не следует. В силу объективных причин, таких как обязательства по кредитам, стоимость стройматериалов, энергоресурсов, логистики, увеличения зарплат сотрудников и других составляющих, девелоперы будут вынуждены удерживать цены не ниже определенного уровня. В этой связи специалисты не рекомендуют откладывать покупку жилья для улучшения жилищных условий или долгосрочного инвестирования. Жилье в Крыму сохранит свою ценность и в будущем, и последующих годах, резюмируют специалисты.
 
Недвижимость в КрымуНовости КрымаКрымЭкономикаОбществоМихаил МишустинКФУ (Крымский федеральный университет)Дмитрий ЖиделевМненияИпотека
 
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07:06Рынок недвижимости Крыма: итоги года и прогноз на 2023 год
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