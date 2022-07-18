https://crimea.ria.ru/20220718/dolevoe-stroitelstvo-pokupat-ili-net---mnenie-eksperta-1123859560.html
Долевое строительство: покупать или нет - мнение эксперта
Долевое строительство: покупать или нет - мнение эксперта - РИА Новости Крым, 18.07.2022
Долевое строительство: покупать или нет - мнение эксперта
В санкционных условиях задержки сдачи в эксплуатацию жилых новостроек вероятны, однако массово стройки не остановятся. Такое мнение в эфире радио "Спутник в... РИА Новости Крым, 18.07.2022
2022-07-18T07:58
2022-07-18T07:58
2022-07-18T07:58
недвижимость в крыму
экономика
крым
совет эксперта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. В санкционных условиях задержки сдачи в эксплуатацию жилых новостроек вероятны, однако массово стройки не остановятся. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразила специалист в области недвижимости и инвестиционных технологий, риелтор Надежда Буйлова."У каждого застройщика своя ситуация. При этом задержка сроков сдачи в эксплуатацию - далеко не признак банкротства. Очень много примеров, когда задерживают, но подписывают с дольщиками дополнительные соглашения, продлевают сроки на 6-8 месяцев и достраивают. Бывает даже, сдают дома с опережением. Я не думаю, что на рынке возникнет такая ситуация, что стройки массово встанут. Думаю, устоят и достоят, поскольку велик соблазн не уходить с рынка, не признавать себя банкротами", - предполагает эксперт.Она также поясняет, что средства дольщиков до окончания строительства хранятся на эскроу-счетах: воспользоваться ими не может ни дольщик, ни застройщик, а в случае если дом не достроен в срок, эти деньги можно получить обратно."Правда, существует момент инфляции. Эти деньги через несколько лет неизбежно будут стоить меньше. Кроме того, из-за санкций правительством принято постановление, по которому застройщики не будут платить штрафы за задержки", - акцентирует Буйлова.Что касается цен на недвижимость, по словам риелтора, они немного снижаются, но все же еще очень высоки.Ранее гендиректор компании "IDEM – консультанты по недвижимости" Екатерина Гресс сообщила о стагнации цен на рынке нового жилья в Крыму: после февральских событий стоимость новостроек в Крыму ежемесячно повышалась до мая включительно, и после небольшого июньского спада в июле снова обозначился рост – 5%.
https://crimea.ria.ru/20220623/eksperty-nazvali-glavnye-ugrozy-na-rynke-investitsiy-v-nedvizhimost-kryma-1123632163.html
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экономика, крым, совет эксперта
Долевое строительство: покупать или нет - мнение эксперта
Риелтор Буйлова оценила риски участия в долевом строительстве
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым.
В санкционных условиях задержки сдачи в эксплуатацию жилых новостроек вероятны, однако массово стройки не остановятся. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
выразила специалист в области недвижимости и инвестиционных технологий, риелтор Надежда Буйлова.
"У каждого застройщика своя ситуация. При этом задержка сроков сдачи в эксплуатацию - далеко не признак банкротства. Очень много примеров, когда задерживают, но подписывают с дольщиками дополнительные соглашения, продлевают сроки на 6-8 месяцев и достраивают. Бывает даже, сдают дома с опережением. Я не думаю, что на рынке возникнет такая ситуация, что стройки массово встанут. Думаю, устоят и достоят, поскольку велик соблазн не уходить с рынка, не признавать себя банкротами", - предполагает эксперт.
Она также поясняет, что средства дольщиков до окончания строительства хранятся на эскроу-счетах: воспользоваться ими не может ни дольщик, ни застройщик, а в случае если дом не достроен в срок, эти деньги можно получить обратно.
"Правда, существует момент инфляции. Эти деньги через несколько лет неизбежно будут стоить меньше. Кроме того, из-за санкций правительством принято постановление, по которому застройщики не будут платить штрафы за задержки", - акцентирует Буйлова.
Что касается цен на недвижимость, по словам риелтора, они немного снижаются, но все же еще очень высоки.
"Мы снижаемся, но спроса мы не наблюдаем. За июнь более чем на 50% снизились продажи в целом по стране первичного жилья от застройщиков - покупательская способность падает. Если вы хотите инвестировать в недвижимость - сейчас рынок лихорадит, и давать советы сложно. Если же вы планируете купить квартиру для себя - это удачное время: мы находимся в падении рынка, как раз нужно покупать, а не продавать", - советует специалист.
Ранее гендиректор компании "IDEM – консультанты по недвижимости" Екатерина Гресс сообщила о стагнации цен на рынке нового жилья в Крыму:
после февральских событий стоимость новостроек в Крыму ежемесячно повышалась до мая включительно, и после небольшого июньского спада в июле снова обозначился рост – 5%.