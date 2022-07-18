https://crimea.ria.ru/20220718/dolevoe-stroitelstvo-pokupat-ili-net---mnenie-eksperta-1123859560.html

Долевое строительство: покупать или нет - мнение эксперта

Долевое строительство: покупать или нет - мнение эксперта - РИА Новости Крым, 18.07.2022

Долевое строительство: покупать или нет - мнение эксперта

В санкционных условиях задержки сдачи в эксплуатацию жилых новостроек вероятны, однако массово стройки не остановятся. Такое мнение в эфире радио "Спутник в... РИА Новости Крым, 18.07.2022

2022-07-18T07:58

2022-07-18T07:58

2022-07-18T07:58

недвижимость в крыму

экономика

крым

совет эксперта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. В санкционных условиях задержки сдачи в эксплуатацию жилых новостроек вероятны, однако массово стройки не остановятся. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразила специалист в области недвижимости и инвестиционных технологий, риелтор Надежда Буйлова."У каждого застройщика своя ситуация. При этом задержка сроков сдачи в эксплуатацию - далеко не признак банкротства. Очень много примеров, когда задерживают, но подписывают с дольщиками дополнительные соглашения, продлевают сроки на 6-8 месяцев и достраивают. Бывает даже, сдают дома с опережением. Я не думаю, что на рынке возникнет такая ситуация, что стройки массово встанут. Думаю, устоят и достоят, поскольку велик соблазн не уходить с рынка, не признавать себя банкротами", - предполагает эксперт.Она также поясняет, что средства дольщиков до окончания строительства хранятся на эскроу-счетах: воспользоваться ими не может ни дольщик, ни застройщик, а в случае если дом не достроен в срок, эти деньги можно получить обратно."Правда, существует момент инфляции. Эти деньги через несколько лет неизбежно будут стоить меньше. Кроме того, из-за санкций правительством принято постановление, по которому застройщики не будут платить штрафы за задержки", - акцентирует Буйлова.Что касается цен на недвижимость, по словам риелтора, они немного снижаются, но все же еще очень высоки.Ранее гендиректор компании "IDEM – консультанты по недвижимости" Екатерина Гресс сообщила о стагнации цен на рынке нового жилья в Крыму: после февральских событий стоимость новостроек в Крыму ежемесячно повышалась до мая включительно, и после небольшого июньского спада в июле снова обозначился рост – 5%.

https://crimea.ria.ru/20220623/eksperty-nazvali-glavnye-ugrozy-na-rynke-investitsiy-v-nedvizhimost-kryma-1123632163.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, крым, совет эксперта