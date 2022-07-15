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Как изменились цены на новостройки в Крыму летом – эксперт - РИА Новости Крым, 15.07.2022
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Как изменились цены на новостройки в Крыму летом – эксперт
Как изменились цены на новостройки в Крыму летом – эксперт - РИА Новости Крым, 15.07.2022
Как изменились цены на новостройки в Крыму летом – эксперт
Сегодня можно говорить о стагнации цен на рынке нового жилья в Крыму. Об этом в эфире канала M2tv заявила гендиректор компании "IDEM – консультанты по... РИА Новости Крым, 15.07.2022
2022-07-15T08:07
2022-07-15T08:07
общество
крым
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СЕВАСТОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Сегодня можно говорить о стагнации цен на рынке нового жилья в Крыму. Об этом в эфире канала M2tv заявила гендиректор компании "IDEM – консультанты по недвижимости" Екатерина Гресс.По словам Гресс, после февральских событий стоимость новостроек в Крыму ежемесячно повышалась до мая включительно, и после небольшого июньского спада в июле снова обозначился рост – 5%. Теперь можно говорить о стагнации на рынке.Проведенные аналитиками компании исследования показывают, что по итогам прошедших семи месяцев стоимость квадратного метра жилья класса элит и премиум даже уменьшились – на 18% и 4%соответственно."Это не связано с тем, что застройщики понизили цены, это связано с выходом новых проектов, которые получились дешевле в экспозиции", – отметила Гресс.В бизнес-классе за этот период произошел рост 10%. Вдвое больший – в классе эконом (20%) и комфорт (23%).Именно на жилье класса комфорт самый большой спрос, потому оно и представлено широко (69% от общего объема), говорит эксперт. Бизнесу принадлежит 29% рынка, премиум составляет 5%, элит – 4% и, наконец, наименьшим образом присутствует в экспозиции эконом-класс, доля которого 3%.По ее словам, это объясняется тем, что спрос на жилье в Крыму и Севастополе идет преимущественно от внешнего покупателя, то есть тех людей, которые не проживают в данных регионах. И у них есть довольно высокие требования к приобретаемой недвижимости.Это мнение доказывают и цифры. В частности, показатели среднего бюджета покупки: в классе эконом он такой же, как и в классе комфорт и равен 8 млн рублей. "Зачем делать эконом, если цены почти сравнялись", – заметила эксперт.Для сравнения: средний бюджет покупки жилья бизнес-класса – 14 млн, премиума – 26 млн, элитного – 36 млн рублей.Средняя цена "однушек" на рынке полуострова – 179 883 рубля за квадратный метр. Средняя площадь такого лота – 51 кв. м.Средняя стоимость одного квадратного метра жилья в эконом-классе составляет 128 тыс. рублей. Метр комфорта обойдется 146,7 тыс. Квадратный метр бизнеса в среднем доступен за 228,7 тыс., премиум за 320 тыс. и, наконец, элитный квадратный метр стоит 366,7 тыс. рублей.При этом самые высокие цены в Ялте. Здесь же самое больше число новых заявленных проектов – 17. На втором месте Симферополь – 13. На третьем Севастополь – 12."Если в прошлом году проекты в основном были сосредоточены в Симферополе и Севастополе и частично на ЮБК, то сейчас они "расползаются": уже и в Керчи есть, и в Феодосии появился, и в Судаке один. Это небольшие города, но проекты доходят уже и до них, и там ведется строительство ", – отметила Гресс.Новые проекты реализуют также в Евпатории (11), Алуште (6), Черноморском (3) и Керчи (3).На данный момент в Крыму представлено 47 девелоперских компаний, и их число в Крыму будет расти, уверена Гресс."Я абсолютно уверена, что интерес будет от крупных застройщиков", – заключила эксперт.Ранее юрист по недвижимости Елена Нестерович дала советы, как выплатить ипотеку, если доход временно потерян или заметно снизился.
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общество, крым
Как изменились цены на новостройки в Крыму летом – эксперт

Эксперт рассказала о тенденциях на рынке новостроек в Крыму и Севастополе летом 2022

08:07 15.07.2022
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМногоэтажный жилой дом
Многоэтажный жилой дом - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© РИА Новости . Валерий Мельников
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СЕВАСТОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Сегодня можно говорить о стагнации цен на рынке нового жилья в Крыму. Об этом в эфире канала M2tv заявила гендиректор компании "IDEM – консультанты по недвижимости" Екатерина Гресс.
По словам Гресс, после февральских событий стоимость новостроек в Крыму ежемесячно повышалась до мая включительно, и после небольшого июньского спада в июле снова обозначился рост – 5%. Теперь можно говорить о стагнации на рынке.
"В целом можно говорить, что рост цен остановился", – сказала эксперт.
Проведенные аналитиками компании исследования показывают, что по итогам прошедших семи месяцев стоимость квадратного метра жилья класса элит и премиум даже уменьшились – на 18% и 4%соответственно.
"Это не связано с тем, что застройщики понизили цены, это связано с выходом новых проектов, которые получились дешевле в экспозиции", – отметила Гресс.
В бизнес-классе за этот период произошел рост 10%. Вдвое больший – в классе эконом (20%) и комфорт (23%).
Именно на жилье класса комфорт самый большой спрос, потому оно и представлено широко (69% от общего объема), говорит эксперт. Бизнесу принадлежит 29% рынка, премиум составляет 5%, элит – 4% и, наконец, наименьшим образом присутствует в экспозиции эконом-класс, доля которого 3%.
"Класса эконом еще несколько месяцев назад в Крыму вообще не было. И этот класс очень непросто здесь встретить, совсем немного таких проектов", – сказала Гресс.
По ее словам, это объясняется тем, что спрос на жилье в Крыму и Севастополе идет преимущественно от внешнего покупателя, то есть тех людей, которые не проживают в данных регионах. И у них есть довольно высокие требования к приобретаемой недвижимости.
Это мнение доказывают и цифры. В частности, показатели среднего бюджета покупки: в классе эконом он такой же, как и в классе комфорт и равен 8 млн рублей. "Зачем делать эконом, если цены почти сравнялись", – заметила эксперт.
Для сравнения: средний бюджет покупки жилья бизнес-класса – 14 млн, премиума – 26 млн, элитного – 36 млн рублей.
По данным аналитиков, 81% всего продаваемого в Крыму и Севастополе жилья – это студии и однокомнатные квартиры.
Средняя цена "однушек" на рынке полуострова – 179 883 рубля за квадратный метр. Средняя площадь такого лота – 51 кв. м.
Средняя стоимость одного квадратного метра жилья в эконом-классе составляет 128 тыс. рублей. Метр комфорта обойдется 146,7 тыс. Квадратный метр бизнеса в среднем доступен за 228,7 тыс., премиум за 320 тыс. и, наконец, элитный квадратный метр стоит 366,7 тыс. рублей.
Больше всего квартир (1 490) продается в Евпатории. На втором месте Ялта (1 079). На третьем Севастополь (1 073), на четвертом Симферополь с его 831 лотом.
При этом самые высокие цены в Ялте. Здесь же самое больше число новых заявленных проектов – 17. На втором месте Симферополь – 13. На третьем Севастополь – 12.
"Если в прошлом году проекты в основном были сосредоточены в Симферополе и Севастополе и частично на ЮБК, то сейчас они "расползаются": уже и в Керчи есть, и в Феодосии появился, и в Судаке один. Это небольшие города, но проекты доходят уже и до них, и там ведется строительство ", – отметила Гресс.
Новые проекты реализуют также в Евпатории (11), Алуште (6), Черноморском (3) и Керчи (3).
На данный момент в Крыму представлено 47 девелоперских компаний, и их число в Крыму будет расти, уверена Гресс.
"Я абсолютно уверена, что интерес будет от крупных застройщиков", – заключила эксперт.
Документы на рабочем столе
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Ранее юрист по недвижимости Елена Нестерович дала советы, как выплатить ипотеку, если доход временно потерян или заметно снизился.
 
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