https://crimea.ria.ru/20250304/ssha-ostanovili-pomosch-ukraine-v-rade-trebuyut-zelenskogo-na-kover-1144638899.html

США остановили помощь Украине: в Раде требуют Зеленского "на ковер"

США остановили помощь Украине: в Раде требуют Зеленского "на ковер" - РИА Новости Крым, 04.03.2025

США остановили помощь Украине: в Раде требуют Зеленского "на ковер"

Приостановка Соединенными Штатами военной помощи Украине станет серьезным ударом для Киева, это необходимо исправить, заявила депутат Верховной рады Ирина... РИА Новости Крым, 04.03.2025

2025-03-04T12:17

2025-03-04T12:17

2025-03-04T12:35

украина

владимир зеленский

сша

поставки западного оружия украине

верховная рада украины

ирина геращенко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым. Приостановка Соединенными Штатами военной помощи Украине станет серьезным ударом для Киева, это необходимо исправить, заявила депутат Верховной рады Ирина Геращенко.Телеканал Fox News ранее сообщил со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома, что в США принято решение о приостановке военной помощи Украине до тех пор, пока власти в Киеве не продемонстрируют приверженность мирным переговорам. По ее словам, сложившаяся ситуация требует "серьезного и честного разговора" украинских властей с обществом, однако Владимир Зеленский не встречается с украинским парламентом."Верховная Рада под руководством (спикера Руслана) Стефанчука и слугами (партия Зеленского "Слуга народа" - ред.), которые так и не стали государственными деятелями, полностью утратила субъектность. На прошлой неделе Рада несколько раз провалила требование заслушать министров по соглашению о недрах. Это не только деградация парламента, и искажение народовластия и демократии, а уже создает угрозы для страны", - заявила Геращенко.Она подчеркнула, что Офис Зеленского должен не "мерить рейтинги, а представить стране план Б - как выстоять без американской помощи". А сам Зеленский обязан немедленно встретиться с депутатами. "Потому что мощная несгибаемость условных положительных блогеров в эфире пропагандистского марафона очень отличается от реалий на Курщине, Сумщине, Покровске, Купянске и в Херсоне. Парламент не может в такое время не собираться и ждать пленарной недели. Мы хотим услышать, как офис собирается возобновить коммуникацию с Вашингтоном. Поэтому требуем уже на этой неделе немедленного закрытого заседания и честного разговора", - заключила Геращенко.По данным американского информационного агентства Bloomberg, все поставки американского военного оборудования, которое в настоящее время не находится на территории Украины, будут приостановлены, включая оружие, находящееся в пути на самолетах и кораблях, а также ожидающее в транзитных зонах на территории Польши.В свою очередь вице-президент США Джей-Ди Вэнс заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский не сможет вернуться в Белый дом, пока отказывается обсуждать детали мирного соглашения по Украине.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп назвал условие для возобновления переговоров с ЗеленскимНа смену Зеленскому должен прийти другой лидер – Конгресс СШАЗачем Трамп прилюдно "выпорол" Зеленского

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, владимир зеленский, сша, поставки западного оружия украине, верховная рада украины, ирина геращенко, новости, в мире