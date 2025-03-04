Стало известно о состоянии возвращенных с Украины жителей Курской области
Девять жителей Курской области госпитализированы после возвращения с Украины
© Минздрав РоссииДевять жителей Курской области, возвращенных с территории Украины, госпитализированы
© Минздрав России
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым. Девять из 33 жителей Курской области, возвращенных с украинской территории, госпитализированы в больницу в состоянии средней тяжести. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава России.
Накануне 33 мирных жителя, вывезенных ВСУ из Курской области, были возвращены с украинской территории в Россию.
"Девять человек, нуждающиеся в стационарной медицинской помощи, уже доставлены в Курск и госпитализированы в состоянии средней тяжести. В стационаре им будет оказана специализированная медицинская и психологическая помощь. Остальные прибывшие будут направлены в пункт временного размещения, где за ними также будет установлено медицинское наблюдение, организована помощь психологов", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Состояние госпитализированных стабильное, уточнили в Минздраве, напомнив, что в числе эвакуируемых старики, инвалиды, а также четверо детей.
В конце осени прошлого года в результате переговорного процесса в Россию с Украины вернулись 46 жителей Курской области, которых ранее насильно вывезли боевики ВСУ после нападения на регион. Среди возвращенных граждан – 12 детей, в том числе один новорожденный, один – до трех лет, а также инвалид-колясочник.
По данным уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой, больше тысячи обращений поступило от родственников жителей Курской области, которых силой вывезли боевики Зеленского.
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