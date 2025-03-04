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Стало известно о состоянии возвращенных с Украины жителей Курской области

Стало известно о состоянии возвращенных с Украины жителей Курской области - РИА Новости Крым, 04.03.2025

Стало известно о состоянии возвращенных с Украины жителей Курской области

Девять из 33 жителей Курской области, возвращенных с украинской территории, госпитализированы в больницу в состоянии средней тяжести. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 04.03.2025

2025-03-04T10:27

2025-03-04T10:27

2025-03-04T10:27

курская область

ситуация в курской области после нападения всу

россия

минздрав рф

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым. Девять из 33 жителей Курской области, возвращенных с украинской территории, госпитализированы в больницу в состоянии средней тяжести. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава России.Накануне 33 мирных жителя, вывезенных ВСУ из Курской области, были возвращены с украинской территории в Россию.Состояние госпитализированных стабильное, уточнили в Минздраве, напомнив, что в числе эвакуируемых старики, инвалиды, а также четверо детей.В конце осени прошлого года в результате переговорного процесса в Россию с Украины вернулись 46 жителей Курской области, которых ранее насильно вывезли боевики ВСУ после нападения на регион. Среди возвращенных граждан – 12 детей, в том числе один новорожденный, один – до трех лет, а также инвалид-колясочник.По данным уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой, больше тысячи обращений поступило от родственников жителей Курской области, которых силой вывезли боевики Зеленского.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кабмин выделил 44 млрд рублей на выплаты жителям Курской областиПутин поручил эффективнее искать пропавших без вести на СВОКак идут переговоры с Украиной по обмену пленными

курская область

россия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, ситуация в курской области после нападения всу, россия, минздрав рф, новости