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Когда в Симферополе откроют проезд по "горбатому" мосту - РИА Новости Крым, 04.03.2025
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https://crimea.ria.ru/20250304/kogda-v-simferopole-otkroyut-proezd-po-gorbatomu-mostu--1144630541.html
Когда в Симферополе откроют проезд по "горбатому" мосту
Когда в Симферополе откроют проезд по "горбатому" мосту - РИА Новости Крым, 04.03.2025
Когда в Симферополе откроют проезд по "горбатому" мосту
В Симферополе проезд через "горбатый" мост, который закрыли на ремонт осенью прошлого года, планируют открыть раньше срока. Об этом в эфире радио "Спутник в... РИА Новости Крым, 04.03.2025
2025-03-04T09:56
2025-03-04T10:23
радио "спутник в крыму"
симферополь
михаил афанасьев
"горбатый" мост в симферополе
ремонт дорог
транспорт
логистика
пробки в симферополе
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крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. В Симферополе проезд через "горбатый" мост, который закрыли на ремонт осенью прошлого года, планируют открыть раньше срока. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев."Планируем, что непосредственно проезд через мост будет открыт раньше. Рассчитываем, что коллеги справятся, и сделаем это к августу", – сказал Афанасьев.Он добавил, что, по информации подрядчика, на данный момент "ремонт идет в плановом режиме согласно графику производства работ".По словам главы города, главная сложность ремонта этого объекта, которая влияет и на сроки работ, заключается в наличии железнодорожных путей, по которым составы продолжают движение по графику."Там… ходит подвижной железнодорожный состав. Это, безусловно, надо учитывать, поскольку на период прохода поездов работы на путях вести запрещено. Здесь мы работаем во взаимодействии с Крымской железной дорогой. Поэтому, да, это тот фактор, который действительно, так скажем, сковывает по времени", – сказал Афанасьев.Усложняет работы и "сжатое пространство, где происходит ремонт", добавил он."Это вызывает определенные трудности: мост сначала надо полностью демонтировать, а потом, по сути, поставить новое покрытие. Это опять же временные рамки. Мост полностью перекрыт, полностью полотно демонтируется и обустраивается новое", – пояснил Афанасьев.По его словам, работы выполняет не крымский подрядчик, "но имеющий опыт строительства мостов"."Опыт работы у них есть, но заказчиком этих работ выступает не администрация города, а Служба автомобильных дорог. Подрядчик, насколько мне известно, проверенный, у него есть положительный опыт, поэтому сомневаться, что что-то пойдет не по плану, пока оснований нет", – заключил он."Горбатый" мост на улице Москалева в Симферополе был закрыт на ремонт в середине ноября прошлого года. Вследствие этого на улицах города регулярно образуются пробки. В январе Афанасьев сообщал, что работы ведутся по графику.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов назвал основные проекты дорожного строительства в Крыму В Крыму ввели ограничения на проезд по 80 мостамДорога по Арабатской стрелке: крупный инвестор предлагает проект
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симферополь, михаил афанасьев, "горбатый" мост в симферополе, ремонт дорог, транспорт, логистика, пробки в симферополе, новости крыма, крым
Когда в Симферополе откроют проезд по "горбатому" мосту

Проезд по "горбатому" мосту в Симферополе могут открыть раньше срока ремонта – власти

09:56 04.03.2025 (обновлено: 10:23 04.03.2025)
 
© РИА Новости КрымРемонт "горбатого" моста в Симферополе
Ремонт горбатого моста в Симферополе - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. В Симферополе проезд через "горбатый" мост, который закрыли на ремонт осенью прошлого года, планируют открыть раньше срока. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев.
"Планируем, что непосредственно проезд через мост будет открыт раньше. Рассчитываем, что коллеги справятся, и сделаем это к августу", – сказал Афанасьев.
Он добавил, что, по информации подрядчика, на данный момент "ремонт идет в плановом режиме согласно графику производства работ".
"И каких-либо проблемных моментов, которые могут сегодня повлиять на сроки, я не вижу. По контракту, я напомню, мост должен быть сдан до конца декабря этого года", – уточнил Афанасьев.
По словам главы города, главная сложность ремонта этого объекта, которая влияет и на сроки работ, заключается в наличии железнодорожных путей, по которым составы продолжают движение по графику.
"Там… ходит подвижной железнодорожный состав. Это, безусловно, надо учитывать, поскольку на период прохода поездов работы на путях вести запрещено. Здесь мы работаем во взаимодействии с Крымской железной дорогой. Поэтому, да, это тот фактор, который действительно, так скажем, сковывает по времени", – сказал Афанасьев.
Усложняет работы и "сжатое пространство, где происходит ремонт", добавил он.
"Это вызывает определенные трудности: мост сначала надо полностью демонтировать, а потом, по сути, поставить новое покрытие. Это опять же временные рамки. Мост полностью перекрыт, полностью полотно демонтируется и обустраивается новое", – пояснил Афанасьев.
По его словам, работы выполняет не крымский подрядчик, "но имеющий опыт строительства мостов".
© РИА Новости КрымРемонт "горбатого" моста в Симферополе
Ремонт горбатого моста в Симферополе - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© РИА Новости Крым
Ремонт "горбатого" моста в Симферополе
"Опыт работы у них есть, но заказчиком этих работ выступает не администрация города, а Служба автомобильных дорог. Подрядчик, насколько мне известно, проверенный, у него есть положительный опыт, поэтому сомневаться, что что-то пойдет не по плану, пока оснований нет", – заключил он.
"Горбатый" мост на улице Москалева в Симферополе был закрыт на ремонт в середине ноября прошлого года. Вследствие этого на улицах города регулярно образуются пробки. В январе Афанасьев сообщал, что работы ведутся по графику.
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Радио "Спутник в Крыму"СимферопольМихаил Афанасьев"Горбатый" мост в СимферополеРемонт дорогТранспортЛогистикаПробки в СимферополеНовости КрымаКрым
 
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