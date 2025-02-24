https://crimea.ria.ru/20250224/v-krymu-vveli-ogranicheniya-na-proezd-po-80-mostam-1144439247.html

В Крыму ввели ограничения на проезд по 80 мостам

В Крыму ввели ограничения на проезд по 80 мостам - РИА Новости Крым, 24.02.2025

В Крыму ввели ограничения на проезд по 80 мостам

Минтранс Крыма ввел ограничения по весу и скорости для автомобилей, проезжающих по ряду мостовых сооружений на территории Республики Крым. Об этом сообщается на РИА Новости Крым, 24.02.2025

2025-02-24T17:52

2025-02-24T17:52

2025-02-24T17:52

новости крыма

нижнегорский район

бахчисарайский район

ленинский район

белогорский район

джанкойский район

сакский район

советский район

первомайский район

раздольненский район крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110826/41/1108264192_311:1:2004:954_1920x0_80_0_0_cc331f7b602570e8bd691d4784b13bca.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым. Минтранс Крыма ввел ограничения по весу и скорости для автомобилей, проезжающих по ряду мостовых сооружений на территории Республики Крым. Об этом сообщается на сайте министерства, запрет введен в связи с неудовлетворительным состоянием более чем 80 объектов.Как следует из текста распоряжения, ограничительные движения транспортных средств введены в связи с неудовлетворительным состоянием и до окончания ремонтных работ. Мостовые сооружения располагаются в Нижнегорском, Бахчисарайском, Ленинском, Белогорском, Джанкойском, Советском, Сакском, Первомайском, Раздольненском, Черноморском и Красноперекопском районах Республики Крым, а также городских округах Алушта, Керчь и Ялта.С полным перечнем объектов, а также установленными ограничениями можно ознакомиться на сайте министерства. Перед въездом на искусственные сооружения с обеих сторон будут установлены соответствующие дорожные знаки.Проверка мостовых сооружений в республике прошла после того, как в Джанкойском районе между селами Изумрудное и Маслово обрушился мост над железнодорожным полотном.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму ремонтируют важный автомобильный мостВ Крыму обновляют дорогу "Таврида" – ЗаветноеДорога по Арабатской стрелке: крупный инвестор предлагает проект

нижнегорский район

бахчисарайский район

ленинский район

белогорский район

джанкойский район

сакский район

советский район

первомайский район

раздольненский район крыма

черноморский район

красноперекопский район

алушта

керчь

ялта

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, нижнегорский район, бахчисарайский район, ленинский район, белогорский район, джанкойский район, сакский район, советский район, первомайский район, раздольненский район крыма, черноморский район, красноперекопский район, алушта, керчь, ялта, крым, минтранс крыма, безопасность, транспорт, дорожное движение