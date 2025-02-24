Рейтинг@Mail.ru
В Крыму ввели ограничения на проезд по 80 мостам - РИА Новости Крым, 24.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250224/v-krymu-vveli-ogranicheniya-na-proezd-po-80-mostam-1144439247.html
В Крыму ввели ограничения на проезд по 80 мостам
В Крыму ввели ограничения на проезд по 80 мостам - РИА Новости Крым, 24.02.2025
В Крыму ввели ограничения на проезд по 80 мостам
Минтранс Крыма ввел ограничения по весу и скорости для автомобилей, проезжающих по ряду мостовых сооружений на территории Республики Крым. Об этом сообщается на РИА Новости Крым, 24.02.2025
2025-02-24T17:52
2025-02-24T17:52
новости крыма
нижнегорский район
бахчисарайский район
ленинский район
белогорский район
джанкойский район
сакский район
советский район
первомайский район
раздольненский район крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110826/41/1108264192_311:1:2004:954_1920x0_80_0_0_cc331f7b602570e8bd691d4784b13bca.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым. Минтранс Крыма ввел ограничения по весу и скорости для автомобилей, проезжающих по ряду мостовых сооружений на территории Республики Крым. Об этом сообщается на сайте министерства, запрет введен в связи с неудовлетворительным состоянием более чем 80 объектов.Как следует из текста распоряжения, ограничительные движения транспортных средств введены в связи с неудовлетворительным состоянием и до окончания ремонтных работ. Мостовые сооружения располагаются в Нижнегорском, Бахчисарайском, Ленинском, Белогорском, Джанкойском, Советском, Сакском, Первомайском, Раздольненском, Черноморском и Красноперекопском районах Республики Крым, а также городских округах Алушта, Керчь и Ялта.С полным перечнем объектов, а также установленными ограничениями можно ознакомиться на сайте министерства. Перед въездом на искусственные сооружения с обеих сторон будут установлены соответствующие дорожные знаки.Проверка мостовых сооружений в республике прошла после того, как в Джанкойском районе между селами Изумрудное и Маслово обрушился мост над железнодорожным полотном.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму ремонтируют важный автомобильный мостВ Крыму обновляют дорогу "Таврида" – ЗаветноеДорога по Арабатской стрелке: крупный инвестор предлагает проект
нижнегорский район
бахчисарайский район
ленинский район
белогорский район
джанкойский район
сакский район
советский район
первомайский район
раздольненский район крыма
черноморский район
красноперекопский район
алушта
керчь
ялта
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110826/41/1108264192_65:0:2144:1559_1920x0_80_0_0_a177dc1a5ba2cd5b79370b99cdd7fc3a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, нижнегорский район, бахчисарайский район, ленинский район, белогорский район, джанкойский район, сакский район, советский район, первомайский район, раздольненский район крыма, черноморский район, красноперекопский район, алушта, керчь, ялта, крым, минтранс крыма, безопасность, транспорт, дорожное движение
В Крыму ввели ограничения на проезд по 80 мостам

В Крыму ввели ограничения по весу и скорости на проезд по 80 мостам

17:52 24.02.2025
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкДорожный знак
Дорожный знак - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым. Минтранс Крыма ввел ограничения по весу и скорости для автомобилей, проезжающих по ряду мостовых сооружений на территории Республики Крым. Об этом сообщается на сайте министерства, запрет введен в связи с неудовлетворительным состоянием более чем 80 объектов.

"Министерство транспорта Республики Крым сообщает о введении ограничения движения транспортных средств на искусственных сооружениях в части предельно допустимой общей массы транспортных средств и (или) нагрузки на ось (или группу осей) на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения, проходящих по территории Республики Крым", – сказано в документе.

Как следует из текста распоряжения, ограничительные движения транспортных средств введены в связи с неудовлетворительным состоянием и до окончания ремонтных работ. Мостовые сооружения располагаются в Нижнегорском, Бахчисарайском, Ленинском, Белогорском, Джанкойском, Советском, Сакском, Первомайском, Раздольненском, Черноморском и Красноперекопском районах Республики Крым, а также городских округах Алушта, Керчь и Ялта.
С полным перечнем объектов, а также установленными ограничениями можно ознакомиться на сайте министерства. Перед въездом на искусственные сооружения с обеих сторон будут установлены соответствующие дорожные знаки.
Проверка мостовых сооружений в республике прошла после того, как в Джанкойском районе между селами Изумрудное и Маслово обрушился мост над железнодорожным полотном.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму ремонтируют важный автомобильный мост
В Крыму обновляют дорогу "Таврида" – Заветное
Дорога по Арабатской стрелке: крупный инвестор предлагает проект
 
Новости КрымаНижнегорский районБахчисарайский районЛенинский районБелогорский районДжанкойский районСакский районСоветский районПервомайский районРаздольненский район КрымаЧерноморский районКрасноперекопский районАлуштаКерчьЯлтаКрымМинтранс КрымаБезопасностьТранспортДорожное движение
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:10Воевал самоотверженно: в Севастополе простились с героем спецоперации
17:52В Крыму ввели ограничения на проезд по 80 мостам
17:31Памятную доску погибшему в зоне СВО студенту-журналисту открыли в Крыму
17:16Высокая оценка работы: сенатор от Крыма о санкциях Евросоюза против себя
17:10В Гурзуфе перекроют дороги и эвакуируют людей – в чем причина
17:02Аферисты создали фейковый Telegram-канал главы МЧС Крыма
16:43Три школы в Севастополе уходят на "удаленку" из-за роста ОРВИ
16:19В Евросоюзе не согласовали новый пакет помощи Киеву на 2025 год
16:07Пять сел обесточены под Севастополем
16:00Взрывы гремят в Джанкойском районе Крыма
15:51Стрельба произошла в Томском политехе
15:43В Сочи на туристов сошла снежная лавина
15:28Как нефтяная отрасль России будет обходить новый пакет санкций ЕС
15:16Это какой-то позор: Рада провалила заявление в поддержку Зеленского
15:09Маломерное судно затонуло из-за обледенения в Новороссийске
14:58Сенаторов от Крыма включили в санкционный список ЕС
14:47В мобильном приложении РНКБ появилась новая функция для родителей и детей
14:41Путин и Си Цзиньпин обсудили российско-американские переговоры и Украину
14:34Росавиация назвала фейком слухи о срочном открытии аэропортов юга РФ
14:19Жителей Курской области эвакуируют из Сум через Белоруссию– Москалькова
Лента новостейМолния