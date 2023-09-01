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В Крыму ремонтируют важный автомобильный мост - РИА Новости Крым, 01.09.2023
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В Крыму ремонтируют важный автомобильный мост
В Крыму ремонтируют важный автомобильный мост - РИА Новости Крым, 01.09.2023
В Крыму ремонтируют важный автомобильный мост
На участке дороги, ведущей от трассы "Таврида" к Джанкою и Красноперекопску, завершен демонтаж элементов автомобильного моста, строители меняют мостовые опоры и РИА Новости Крым, 01.09.2023
2023-09-01T11:28
2023-09-01T11:28
ремонт и строительство дорог в крыму
ремонт дорог
трасса таврида
крым
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. На участке дороги, ведущей от трассы "Таврида" к Джанкою и Красноперекопску, завершен демонтаж элементов автомобильного моста, строители меняют мостовые опоры и восстанавливают железобетонные конструкции, сообщает в пятницу Минстрой Крыма. По данным профильного ведомства, речь идет о транспортном переходе на 115 км дороги Таврида−Джанкой−Красноперекопск. Его элементы меняют из-за несоответствия нормативной нагрузке. Сейчас дорожники укладывают новые переходные плиты и устраивают подферменные площади, меняют опорные частей.Работы ведутся в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". Заказчик - Служба автомобильных дорог Крыма.Читайте также на РИА Новости Крым:Дорога по Арабатской стрелке: крупный инвестор предлагает проектВ Крыму обновляют дорогу "Таврида" – ЗаветноеСтратегический проезд: в Евпатории ремонтируют дорогу к порту Мирный
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РИА Новости Крым
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ремонт и строительство дорог в крыму, ремонт дорог, трасса таврида, крым, новости крыма
В Крыму ремонтируют важный автомобильный мост

Минстрой: строители меняют опоры моста на дороге Таврида-Джанкой-Красноперекопск

11:28 01.09.2023
 
© Пресс-служба администрации СимферополяРемонт улицы Толстого в Симферополе
Ремонт улицы Толстого в Симферополе
© Пресс-служба администрации Симферополя
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. На участке дороги, ведущей от трассы "Таврида" к Джанкою и Красноперекопску, завершен демонтаж элементов автомобильного моста, строители меняют мостовые опоры и восстанавливают железобетонные конструкции, сообщает в пятницу Минстрой Крыма.
По данным профильного ведомства, речь идет о транспортном переходе на 115 км дороги Таврида−Джанкой−Красноперекопск. Его элементы меняют из-за несоответствия нормативной нагрузке. Сейчас дорожники укладывают новые переходные плиты и устраивают подферменные площади, меняют опорные частей.
"Объект имеет большую социальную значимость, поскольку позволит обеспечить безопасность и комфортность передвижения автомобильного транспорта для жителей и гостей региона и обеспечить бесперебойную связь между различными населенными пунктами Джанкойского и Красноперекопского районов", - констатировали в министерстве.
Работы ведутся в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". Заказчик - Служба автомобильных дорог Крыма.
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Ремонт и строительство дорог в КрымуРемонт дорогТрасса ТавридаКрымНовости Крыма
 
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