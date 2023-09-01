https://crimea.ria.ru/20230901/v-krymu-remontiruyut-vazhnyy-avtomobilnyy-most-1131091994.html

В Крыму ремонтируют важный автомобильный мост

В Крыму ремонтируют важный автомобильный мост - РИА Новости Крым, 01.09.2023

В Крыму ремонтируют важный автомобильный мост

На участке дороги, ведущей от трассы "Таврида" к Джанкою и Красноперекопску, завершен демонтаж элементов автомобильного моста, строители меняют мостовые опоры и РИА Новости Крым, 01.09.2023

2023-09-01T11:28

2023-09-01T11:28

2023-09-01T11:28

ремонт и строительство дорог в крыму

ремонт дорог

трасса таврида

крым

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. На участке дороги, ведущей от трассы "Таврида" к Джанкою и Красноперекопску, завершен демонтаж элементов автомобильного моста, строители меняют мостовые опоры и восстанавливают железобетонные конструкции, сообщает в пятницу Минстрой Крыма. По данным профильного ведомства, речь идет о транспортном переходе на 115 км дороги Таврида−Джанкой−Красноперекопск. Его элементы меняют из-за несоответствия нормативной нагрузке. Сейчас дорожники укладывают новые переходные плиты и устраивают подферменные площади, меняют опорные частей.Работы ведутся в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". Заказчик - Служба автомобильных дорог Крыма.Читайте также на РИА Новости Крым:Дорога по Арабатской стрелке: крупный инвестор предлагает проектВ Крыму обновляют дорогу "Таврида" – ЗаветноеСтратегический проезд: в Евпатории ремонтируют дорогу к порту Мирный

крым

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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