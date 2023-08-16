https://crimea.ria.ru/20230816/strategicheskiy-proezd-v-evpatorii-remontiruyut-dorogu-k-portu-mirnyy-1130764928.html

Стратегический проезд: в Евпатории ремонтируют дорогу к порту Мирный

Стратегический проезд: в Евпатории ремонтируют дорогу к порту Мирный - РИА Новости Крым, 16.08.2023

Стратегический проезд: в Евпатории ремонтируют дорогу к порту Мирный

Евпатории ремонтируют дорогу к порту Мирный по национальному проекту "Безопасные качественные дороги". Как сообщает пресс-служба крымского минтранса, проезд... РИА Новости Крым, 16.08.2023

2023-08-16T13:59

2023-08-16T13:59

2023-08-16T15:05

ремонт и строительство дорог в крыму

ремонт дорог

евпатория

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нацпроекты в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости Крым. В Евпатории ремонтируют дорогу к порту Мирный по национальному проекту "Безопасные качественные дороги". Как сообщает пресс-служба крымского минтранса, проезд общего пользования стратегически важен для автомобилистов.По данным профильного министерства, участок имеет протяженность около 3,5 км. К этому времени дорожники завершают работы по фрезерованию полотна и вскоре приступят к укладке выравнивающего слоя.Всего в этом году по проекту "Безопасные качественные дороги" отремонтируют 15 дорог общей протяженностью около 161 км. Уже сейчас работы идут на шести объектах. Заказчиком выступает предприятие "Служба автомобильных дорог Республики Крым".Ранее дорожники приступили к укладке асфальта на участке подъезда от трассы "Таврида" до Керченского шоссе в Феодосии. В рамках работ двухполосный участок расширят до четырех полос, пропускная способность увеличится почти в 2,5 раза. Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько объектов построили в Крыму по госпрограммеКрым дополнительно получит 6,7 млрд рублей на ремонт дорог – АксеновКак будут восстанавливать поврежденный автомобилем мост в Феодосии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ремонт и строительство дорог в крыму, ремонт дорог, евпатория, минтранс крыма, новости крыма, нацпроекты в крыму