https://crimea.ria.ru/20230814/sem-kilometrov-k-moryu-kak-stroyat-podezd-ot-tavridy-k-feodosii-1130722466.html
Семь километров к морю: как строят подъезд от "Тавриды" к Феодосии
Семь километров к морю: как строят подъезд от "Тавриды" к Феодосии - РИА Новости Крым, 14.08.2023
Семь километров к морю: как строят подъезд от "Тавриды" к Феодосии
Дорожники приступили к укладке асфальта на участке подъезда от трассы "Таврида" до Керченского шоссе в Феодосии. В рамках работ по расширению дороги... РИА Новости Крым, 14.08.2023
2023-08-14T13:22
2023-08-14T13:22
2023-08-14T13:22
ситуация на дорогах крыма
ремонт и строительство дорог в крыму
ремонт дорог
феодосия
трасса таврида
новости крыма
ао "вад"
видео
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. Дорожники приступили к укладке асфальта на участке подъезда от трассы "Таврида" до Керченского шоссе в Феодосии. В рамках работ по расширению дороги двухполосный участок расширят до четырех полос, пропускная способность увеличится почти в 2,5 раза. Об этом журналистам сообщил замдиректора крымского филиала Управления федеральных автомобильных дорог "Тамань" Александр Шестовицкий.Движение в графикеСейчас съезд способен пропустить до семи тысяч автомобилей в сутки. Существующий двухполосный участок остается доступным для проезда транспорта, к его реконструкции перейдут после строительства двух новых дополнительных полос. В итоге ежесуточная пропускная способность дороги увеличится до 17 тысяч автомобилей."На сегодняшний день в работах задействовано около девяноста человек. Техническое оснащение - 37 единиц. Работы идут в соответствии с графиком", - добавил Шестовицкий.Дорожная "кухня"По словам представителя компании-подрядчика АО "ВАД", замначальника участка работ Олега Шамрия, технологический процесс полностью аналогичен тому, который дорожные строители соблюдали при строительстве трассы "Таврида". Специалисты используют современные технологии и специальную асфальтобетонную смесь, устойчивую к южной жаре."Данный вид битума отличается тем, что улучшает технические характеристики покрытия. Техника вся современная. К этому времени асфальтобетонные работы выполнены на пятнадцать-двадцать процентов", - сказал Шамрий.К этому времени дорожники приступили к устройству нижнего девятисантиметрового слоя покрытия из асфальтобетона - это второй из трех слоев, предусмотренных проектом. Ранее устроили основание из щебеночно-песчаной смеси и верхнее асфальтобетонное основание. Общая толщина дорожной одежды составит более полуметра. Как сообщалось ранее, подъезд к Феодосии соединяет "Тавриду" с Керченским шоссе, которое имеет две полосы и тянется вдоль знаменитых феодосийских Золотых пляжей. Длина основного хода проезда— 7,176 км. Переход в месте примыкания к шоссе — еще 0,411 км. После ремонта дорога будет отвечать нормам II технической категории с расчетной скоростью 120 км/ч. На данном участке также планируется устройство двенадцати съездов, а на Керченском шоссе появятся переходно-скоростные полосы для торможения и разгона автотранспорта. Кроме того, на подъезде к Феодосии появятся пять автобусных остановок, в том числе три – в границах трассы "Таврида" и две – на Керченском шоссе в Феодосии.Заказчиком работ выступает Управление федеральных автомобильных дорог "Тамань" . Генпроектировщик — "Гео-Проект". Исполнитель работ - компания "ВАД".Читайте также на РИА Новости Крым:Более 160 км дорог планируют отремонтировать в этом году в КрымуСальдо назвал примерные сроки восстановления Чонгарского мостаСухопутный коридор в Крым: как оформить ДТП, помогут ли ОСАГО и КАСКО
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ремонт и строительство дорог в крыму, ремонт дорог, феодосия, трасса таврида, новости крыма, ао "вад", видео, видео
Семь километров к морю: как строят подъезд от "Тавриды" к Феодосии
Как ведется капремонт проезда от трассы "Таврида" к Керченскому шоссе в Феодосии
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. Дорожники приступили к укладке асфальта на участке подъезда от трассы "Таврида" до Керченского шоссе в Феодосии. В рамках работ по расширению дороги двухполосный участок расширят до четырех полос, пропускная способность увеличится почти в 2,5 раза. Об этом журналистам сообщил замдиректора крымского филиала Управления федеральных автомобильных дорог "Тамань" Александр Шестовицкий.
Движение в графике
"Контракт на капремонт подъезда от трассы "Таврида" до Феодосии был заключен в марте этого года. Работы стартовали в апреле. Окончания контракта - октябрь 2024 года. Сейчас движемся в графике. Общая протяженность дороги - более семи километров. На сегодняшний день асфальт уложен на участке чуть более двух километров", - рассказал Шестовицкий.
Сейчас съезд способен пропустить до семи тысяч автомобилей в сутки. Существующий двухполосный участок остается доступным для проезда транспорта, к его реконструкции перейдут после строительства двух новых дополнительных полос. В итоге ежесуточная пропускная способность дороги увеличится до 17 тысяч автомобилей.
"На сегодняшний день в работах задействовано около девяноста человек. Техническое оснащение - 37 единиц. Работы идут в соответствии с графиком", - добавил Шестовицкий.
Дорожная "кухня"
По словам представителя компании-подрядчика АО "ВАД", замначальника участка работ Олега Шамрия, технологический процесс полностью аналогичен тому, который дорожные строители соблюдали при строительстве трассы "Таврида". Специалисты используют современные технологии и специальную асфальтобетонную смесь, устойчивую к южной жаре.
"Данный вид битума отличается тем, что улучшает технические характеристики покрытия. Техника вся современная. К этому времени асфальтобетонные работы выполнены на пятнадцать-двадцать процентов", - сказал Шамрий.
К этому времени дорожники приступили к устройству нижнего девятисантиметрового слоя покрытия из асфальтобетона - это второй из трех слоев, предусмотренных проектом. Ранее устроили основание из щебеночно-песчаной смеси и верхнее асфальтобетонное основание. Общая толщина дорожной одежды составит более полуметра.
После окончания дорожных работ специалисты приступят к обустройству транспортной инфраструктуры. На участке появятся новые остановочные павильоны, будут установлены шумозащитные экраны, обустроено дополнительное освещение. В итоге дорога станет одним из самых удобных съездов с трассы А-291 "Таврида" к курортному городу.
Как сообщалось
ранее, подъезд к Феодосии соединяет "Тавриду" с Керченским шоссе, которое имеет две полосы и тянется вдоль знаменитых феодосийских Золотых пляжей. Длина основного хода проезда— 7,176 км. Переход в месте примыкания к шоссе — еще 0,411 км. После ремонта дорога будет отвечать нормам II технической категории с расчетной скоростью 120 км/ч. На данном участке также планируется устройство двенадцати съездов, а на Керченском шоссе появятся переходно-скоростные полосы для торможения и разгона автотранспорта. Кроме того, на подъезде к Феодосии появятся пять автобусных остановок, в том числе три – в границах трассы "Таврида" и две – на Керченском шоссе в Феодосии.
Заказчиком работ выступает Управление федеральных автомобильных дорог "Тамань" . Генпроектировщик — "Гео-Проект". Исполнитель работ - компания "ВАД".
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