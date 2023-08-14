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Семь километров к морю: как строят подъезд от "Тавриды" к Феодосии

Семь километров к морю: как строят подъезд от "Тавриды" к Феодосии - РИА Новости Крым, 14.08.2023

Семь километров к морю: как строят подъезд от "Тавриды" к Феодосии

Дорожники приступили к укладке асфальта на участке подъезда от трассы "Таврида" до Керченского шоссе в Феодосии. В рамках работ по расширению дороги... РИА Новости Крым, 14.08.2023

2023-08-14T13:22

2023-08-14T13:22

2023-08-14T13:22

ситуация на дорогах крыма

ремонт и строительство дорог в крыму

ремонт дорог

феодосия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. Дорожники приступили к укладке асфальта на участке подъезда от трассы "Таврида" до Керченского шоссе в Феодосии. В рамках работ по расширению дороги двухполосный участок расширят до четырех полос, пропускная способность увеличится почти в 2,5 раза. Об этом журналистам сообщил замдиректора крымского филиала Управления федеральных автомобильных дорог "Тамань" Александр Шестовицкий.Движение в графикеСейчас съезд способен пропустить до семи тысяч автомобилей в сутки. Существующий двухполосный участок остается доступным для проезда транспорта, к его реконструкции перейдут после строительства двух новых дополнительных полос. В итоге ежесуточная пропускная способность дороги увеличится до 17 тысяч автомобилей."На сегодняшний день в работах задействовано около девяноста человек. Техническое оснащение - 37 единиц. Работы идут в соответствии с графиком", - добавил Шестовицкий.Дорожная "кухня"По словам представителя компании-подрядчика АО "ВАД", замначальника участка работ Олега Шамрия, технологический процесс полностью аналогичен тому, который дорожные строители соблюдали при строительстве трассы "Таврида". Специалисты используют современные технологии и специальную асфальтобетонную смесь, устойчивую к южной жаре."Данный вид битума отличается тем, что улучшает технические характеристики покрытия. Техника вся современная. К этому времени асфальтобетонные работы выполнены на пятнадцать-двадцать процентов", - сказал Шамрий.К этому времени дорожники приступили к устройству нижнего девятисантиметрового слоя покрытия из асфальтобетона - это второй из трех слоев, предусмотренных проектом. Ранее устроили основание из щебеночно-песчаной смеси и верхнее асфальтобетонное основание. Общая толщина дорожной одежды составит более полуметра. Как сообщалось ранее, подъезд к Феодосии соединяет "Тавриду" с Керченским шоссе, которое имеет две полосы и тянется вдоль знаменитых феодосийских Золотых пляжей. Длина основного хода проезда— 7,176 км. Переход в месте примыкания к шоссе — еще 0,411 км. После ремонта дорога будет отвечать нормам II технической категории с расчетной скоростью 120 км/ч. На данном участке также планируется устройство двенадцати съездов, а на Керченском шоссе появятся переходно-скоростные полосы для торможения и разгона автотранспорта. Кроме того, на подъезде к Феодосии появятся пять автобусных остановок, в том числе три – в границах трассы "Таврида" и две – на Керченском шоссе в Феодосии.Заказчиком работ выступает Управление федеральных автомобильных дорог "Тамань" . Генпроектировщик — "Гео-Проект". Исполнитель работ - компания "ВАД".Читайте также на РИА Новости Крым:Более 160 км дорог планируют отремонтировать в этом году в КрымуСальдо назвал примерные сроки восстановления Чонгарского мостаСухопутный коридор в Крым: как оформить ДТП, помогут ли ОСАГО и КАСКО

феодосия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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