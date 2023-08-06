https://crimea.ria.ru/20230806/sukhoputnyy-koridor-v-krym-kak-oformit-dtp-pomogut-li-osago-i-kasko-1130542821.html
Сухопутный коридор в Крым: как оформить ДТП, помогут ли ОСАГО и КАСКО
Сухопутный коридор в Крым: как оформить ДТП, помогут ли ОСАГО и КАСКО - РИА Новости Крым, 06.08.2023
Сухопутный коридор в Крым: как оформить ДТП, помогут ли ОСАГО и КАСКО
Альтернативный маршрут в Крым через новые регионы России – это быстро, удобно и достаточно комфортно. Недостаток один – страховые полисы на территории... РИА Новости Крым, 06.08.2023
2023-08-06T08:23
2023-08-06T08:23
2023-08-06T08:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Альтернативный маршрут в Крым через новые регионы России – это быстро, удобно и достаточно комфортно. Недостаток один – страховые полисы на территории Херсонской и Запорожской областей, равно как и в Донецкой Народной Республике, не действуют. Как обезопасить себя и что делать, если избежать аварии не удалось, – в материале РИА Новости Крым.Страхуются от рисковКак пояснил глава Ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Крыма Анатолий Цуркин, договоры автострахования содержат пункт, согласно которому страховые случаи не распространяются на территории, где действует военное положение.В Российском союзе автостраховщиков (РСА) данную информацию подтвердили с формулировкой "ОСАГО на новых территориях осуществляется в соответствии с действующим законодательством", то есть не осуществляется до снятия режима военного положения. В компании также не подтвердили и не опровергли информацию, что ситуация может измениться после 1 января 2024 года.В страховой уточняйте дваждыЛюбопытно, что в разговоре с корреспондентом РИА Новости Крым сотрудники горячих линий нескольких крупных страховых компаний сначала заверяли, что "полис ОСАГО компании действует на всей территории Российской Федерации, значит и в новых субъектах тоже". И только после сообщения, что в этих регионах действует военное положение, брали время на консультацию, а потом сообщали, что "к сожалению, не действует".Несколько иначе обстоит дело с КАСКО – полисы одних компаний действуют, других нет. Поэтому автомобилистам лучше лично обратиться в свою страховую компанию и уточнить этот момент.Кроме того, как пояснили страховщики, в случае аварии ремонт авто будет осуществляться не на территории новых субъектов, а в ближайшем к границе сервисе. В этой связи также лучше уточнить, на кого (страховую или собственника авто) лягут расходы по оплате эвакуатора.Не видели трафика и асфальтаДорожная обстановка на альтернативном маршруте во многом напоминает Крым в период после открытия трассы "Таврида", рассказал уже освоивший проезд по новым территориям севастополец Александр."Дорога, за исключением небольших участков, абсолютно прямая, асфальт новый и гладкий. Поэтому некоторую опасность могут представлять не видевшие материкового трафика и ровного асфальта местные жители", – говорит собеседник.Еще одна опасность – идущие на обгон длинных автоколонн "торопыги". В силу плотности потока им порой непросто вернуться в свой ряд. В результате лобовые аварии – нередкое явление на альтернативном маршруте. Так как дорога достаточно узкая, без разделительного заграждения, а трафик очень плотный, то водителям следует быть очень внимательными. Плюс на протяжении всего пути пока отсутствуют дорожные камеры.В завершение собеседник подчеркнул, что, несмотря на все особенности, сухопутный коридор в разы более комфортный в сравнении с поездкой через Краснодарский край, где очень много времени уходит на проезд по станицам.Пассажирский автомобильный трафик через новые территории существенно вырос после второго теракта на Крымском мосту 17 июля. К этому времени большая часть 387 км дороги уже была капитально отремонтирована, открылись первые сетевые автозаправочные комплексы. Поэтому многие автомобилисты, оказывавшиеся перед выбором длительного ожидания в очереди на паром или перед пунктами досмотра на мост, предпочли открыть для себя новую дорогу.Читайте также на РИА Новости Крым:Пропускная мощность КПП между Ростовской областью и ЛНР увеличена втроеКрымский мост и сухопутный коридор должны иметь КПП для "нетуристов"Нагрузка на КПП через сухопутный коридор в Крым выросла в 10 раз
https://crimea.ria.ru/20230720/vy-udivites-vsya-pravda-o-sukhoputnom-koridore-v-krym-1130200996.html
https://crimea.ria.ru/20230725/krymskiy-most-i-sukhoputnyy-koridor-dolzhny-imet-kpp-dlya-neturistov-1130289615.html
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Элеонора Павловская
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/03/1122572363_334:41:1197:904_100x100_80_0_0_556404948b6c2903e6a7a95f1f4465f1.jpg
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Элеонора Павловская
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/03/1122572363_334:41:1197:904_100x100_80_0_0_556404948b6c2903e6a7a95f1f4465f1.jpg
новости, сухопутный коридор в крым, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), запорожская область, херсонская область, транспорт, осаго, страхование, общество
Сухопутный коридор в Крым: как оформить ДТП, помогут ли ОСАГО и КАСКО
ОСАГО в новых регионах не действует: как оформить ДТП и как не допустить аварии
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым.
Альтернативный маршрут в Крым через новые регионы России – это быстро, удобно и достаточно комфортно. Недостаток один – страховые полисы на территории Херсонской и Запорожской областей, равно как и в Донецкой Народной Республике, не действуют. Как обезопасить себя и что делать, если избежать аварии не удалось, – в материале РИА Новости Крым
.
Страхуются от рисков
Как пояснил глава Ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Крыма Анатолий Цуркин, договоры автострахования содержат пункт, согласно которому страховые случаи не распространяются на территории, где действует военное положение.
"В Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях военное положение действует. Страховые компании таким образом избегают необходимости выплачивать страховые риски, причем это касается не только попадания условного снаряда, но и обычного дорожно-транспортного происшествия", – сказал Цуркин.
В Российском союзе автостраховщиков (РСА) данную информацию подтвердили с формулировкой "ОСАГО на новых территориях осуществляется в соответствии с действующим законодательством", то есть не осуществляется до снятия режима военного положения. В компании также не подтвердили и не опровергли информацию, что ситуация может измениться после 1 января 2024 года.
В страховой уточняйте дважды
Любопытно, что в разговоре с корреспондентом РИА Новости Крым сотрудники горячих линий нескольких крупных страховых компаний сначала заверяли, что "полис ОСАГО компании действует на всей территории Российской Федерации, значит и в новых субъектах тоже". И только после сообщения, что в этих регионах действует военное положение, брали время на консультацию, а потом сообщали, что "к сожалению, не действует".
"Если страховой случай все же наступил, необходимо вызывать наряд ГИБДД и оформить дорожно-транспортное происшествие. Возмещение полученного ущерба возможно в добровольном или судебном порядке", – объяснили специалисты. Они также порекомендовали сделать максимально подробные фото повреждений авто.
Несколько иначе обстоит дело с КАСКО – полисы одних компаний действуют, других нет. Поэтому автомобилистам лучше лично обратиться в свою страховую компанию и уточнить этот момент.
Кроме того, как пояснили страховщики, в случае аварии ремонт авто будет осуществляться не на территории новых субъектов, а в ближайшем к границе сервисе. В этой связи также лучше уточнить, на кого (страховую или собственника авто) лягут расходы по оплате эвакуатора.
Не видели трафика и асфальта
Дорожная обстановка на альтернативном маршруте во многом напоминает Крым в период после открытия трассы "Таврида", рассказал уже освоивший проезд по новым территориям севастополец Александр.
"Дорога, за исключением небольших участков, абсолютно прямая, асфальт новый и гладкий. Поэтому некоторую опасность могут представлять не видевшие материкового трафика и ровного асфальта местные жители", – говорит собеседник.
Еще одна опасность – идущие на обгон длинных автоколонн "торопыги". В силу плотности потока им порой непросто вернуться в свой ряд. В результате лобовые аварии – нередкое явление на альтернативном маршруте. Так как дорога достаточно узкая, без разделительного заграждения, а трафик очень плотный, то водителям следует быть очень внимательными. Плюс на протяжении всего пути пока отсутствуют дорожные камеры.
В завершение собеседник подчеркнул, что, несмотря на все особенности, сухопутный коридор в разы более комфортный в сравнении с поездкой через Краснодарский край, где очень много времени уходит на проезд по станицам.
Пассажирский автомобильный трафик через новые территории существенно вырос после второго теракта на Крымском мосту
17 июля. К этому времени большая часть 387 км дороги уже была капитально отремонтирована, открылись первые сетевые автозаправочные комплексы. Поэтому многие автомобилисты, оказывавшиеся перед выбором длительного ожидания в очереди на паром или перед пунктами досмотра на мост, предпочли открыть для себя новую дорогу
.
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