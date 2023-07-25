https://crimea.ria.ru/20230725/krymskiy-most-i-sukhoputnyy-koridor-dolzhny-imet-kpp-dlya-neturistov-1130289615.html

Крымский мост и сухопутный коридор должны иметь КПП для "нетуристов"

Крымский мост и сухопутный коридор должны иметь КПП для "нетуристов" - РИА Новости Крым, 25.07.2023

Крымский мост и сухопутный коридор должны иметь КПП для "нетуристов"

Проезд через Крымский мост и сухопутный коридор для тех, кто едет работать, а не отдыхать, должен быть организован специальным образом – с отдельными КПП,... РИА Новости Крым, 25.07.2023

2023-07-25T19:58

2023-07-25T19:58

2023-07-25T19:58

эксклюзивы риа новости крым

новости

сухопутный маршрут в крым

крымский мост

новости крыма

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/05/1b/1119619705_0:286:2750:1833_1920x0_80_0_0_cfd684ae0b1094e311587e2c8efc5084.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Проезд через Крымский мост и сухопутный коридор для тех, кто едет работать, а не отдыхать, должен быть организован специальным образом – с отдельными КПП, определенным интервалом для движения либо по выделенной полосе – во избежание простоя сутками в пробках среди потока туристов. Такое мнение РИА Новости Крым высказал во время визита в Севастополь зампредседателя Комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты (ОП) России Александр Малькевич.По его словам, проблема актуальна для КПП, через которые сегодня огромным потоком направляются отпускники вместе с теми, кто едет в командировку. Итог – ожидание в очереди на досмотр может длиться сутками. По его мнению, проблему можно решить разными способами. Один из них – специальные КПП для командировочных."Повесить табличку, что это КПП для тех, кто едет в командировку, на работу, с каким-то служебным предписанием, документами. Или придумать какие-то временные окна для прохода с командировочными удостоверениями. Или это будет отдельная вообще полоса. Мы это обозначаем, озвучиваем и будем предлагать, в частности, в Министерство транспорта. Есть ответственные люди – они должны задуматься и принять какое-то решение", – заключил Малькевич.Ранее Александр Малькевич заявил, что журналисты, работающие в горячих точках, а также врачи, учителя, коммунальщики и прочие специалисты, выполняющие свой долг в зоне СВО, нуждаются в защите на законодательном уровне.Читайте также на РИА Новости Крым:Нагрузка на КПП через сухопутный коридор в Крым выросла в 10 раз Пропускная мощность КПП между Ростовской областью и ЛНР увеличена втроеВы удивитесь: вся правда о сухопутном коридоре в Крым

крымский мост

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

Анна Петрова

Анна Петрова

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Анна Петрова

новости, сухопутный маршрут в крым, крымский мост, новости крыма, общество