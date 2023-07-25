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Крымский мост и сухопутный коридор должны иметь КПП для "нетуристов" - РИА Новости Крым, 25.07.2023
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Крымский мост и сухопутный коридор должны иметь КПП для "нетуристов"
Крымский мост и сухопутный коридор должны иметь КПП для "нетуристов" - РИА Новости Крым, 25.07.2023
Крымский мост и сухопутный коридор должны иметь КПП для "нетуристов"
Проезд через Крымский мост и сухопутный коридор для тех, кто едет работать, а не отдыхать, должен быть организован специальным образом – с отдельными КПП,... РИА Новости Крым, 25.07.2023
2023-07-25T19:58
2023-07-25T19:58
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новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Проезд через Крымский мост и сухопутный коридор для тех, кто едет работать, а не отдыхать, должен быть организован специальным образом – с отдельными КПП, определенным интервалом для движения либо по выделенной полосе – во избежание простоя сутками в пробках среди потока туристов. Такое мнение РИА Новости Крым высказал во время визита в Севастополь зампредседателя Комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты (ОП) России Александр Малькевич.По его словам, проблема актуальна для КПП, через которые сегодня огромным потоком направляются отпускники вместе с теми, кто едет в командировку. Итог – ожидание в очереди на досмотр может длиться сутками. По его мнению, проблему можно решить разными способами. Один из них – специальные КПП для командировочных."Повесить табличку, что это КПП для тех, кто едет в командировку, на работу, с каким-то служебным предписанием, документами. Или придумать какие-то временные окна для прохода с командировочными удостоверениями. Или это будет отдельная вообще полоса. Мы это обозначаем, озвучиваем и будем предлагать, в частности, в Министерство транспорта. Есть ответственные люди – они должны задуматься и принять какое-то решение", – заключил Малькевич.Ранее Александр Малькевич заявил, что журналисты, работающие в горячих точках, а также врачи, учителя, коммунальщики и прочие специалисты, выполняющие свой долг в зоне СВО, нуждаются в защите на законодательном уровне.Читайте также на РИА Новости Крым:Нагрузка на КПП через сухопутный коридор в Крым выросла в 10 раз Пропускная мощность КПП между Ростовской областью и ЛНР увеличена втроеВы удивитесь: вся правда о сухопутном коридоре в Крым
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Анна Петрова
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
новости, сухопутный маршрут в крым, крымский мост, новости крыма, общество
Крымский мост и сухопутный коридор должны иметь КПП для "нетуристов"

Малькевич: сухопутный коридор и Крымский мост нуждаются в отдельных КПП для "нетуристов"

19:58 25.07.2023
 
© РИА Новости Крым . Владислав СергиенкоКрымский участок границы России и Украины. Пограничный пункт Джанкой
Крымский участок границы России и Украины. Пограничный пункт Джанкой - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© РИА Новости Крым . Владислав Сергиенко
Читать в
Анна Петрова
Собственный корреспондент
Все материалы
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Проезд через Крымский мост и сухопутный коридор для тех, кто едет работать, а не отдыхать, должен быть организован специальным образом – с отдельными КПП, определенным интервалом для движения либо по выделенной полосе – во избежание простоя сутками в пробках среди потока туристов. Такое мнение РИА Новости Крым высказал во время визита в Севастополь зампредседателя Комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты (ОП) России Александр Малькевич.
По его словам, проблема актуальна для КПП, через которые сегодня огромным потоком направляются отпускники вместе с теми, кто едет в командировку. Итог – ожидание в очереди на досмотр может длиться сутками.

"Сухопутный коридор – да. И на Крымском мосту, туда и оттуда, тоже надо продумать, как все организовать. Понятно, что лето, и очень много отпускников – люди въезжают и выезжают. Но просто не может быть такого, чтобы в одном ряду стояли отпускники и, например, врачи или строители, ремонтники. Есть реальные случаи, когда ремонтные бригады стояли по 36 часов, а они нужны были в Каховском районе, чтобы восстановить мобильную связь, интернет и прочее. Вот как им проехать? Необходим отдельный коридор для тех, кто едет по служебной необходимости", – считает Малькевич.

По его мнению, проблему можно решить разными способами. Один из них – специальные КПП для командировочных.
"Повесить табличку, что это КПП для тех, кто едет в командировку, на работу, с каким-то служебным предписанием, документами. Или придумать какие-то временные окна для прохода с командировочными удостоверениями. Или это будет отдельная вообще полоса. Мы это обозначаем, озвучиваем и будем предлагать, в частности, в Министерство транспорта. Есть ответственные люди – они должны задуматься и принять какое-то решение", – заключил Малькевич.
Ранее Александр Малькевич заявил, что журналисты, работающие в горячих точках, а также врачи, учителя, коммунальщики и прочие специалисты, выполняющие свой долг в зоне СВО, нуждаются в защите на законодательном уровне.
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