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Пропускная мощность КПП между Ростовской областью и ЛНР увеличена втрое - РИА Новости Крым, 19.07.2023
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Пропускная мощность КПП между Ростовской областью и ЛНР увеличена втрое
Пропускная мощность КПП между Ростовской областью и ЛНР увеличена втрое - РИА Новости Крым, 19.07.2023
Пропускная мощность КПП между Ростовской областью и ЛНР увеличена втрое
На границе Ростовской области и Луганской Народной Республики увеличена пропускная способность досмотровых пунктов до 2,5 тысяч машин в сутки. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 19.07.2023
2023-07-19T17:13
2023-07-19T17:13
ростовская область
луганская народная республика (лнр)
транспорт
россия
минтранс россии
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. На границе Ростовской области и Луганской Народной Республики увеличена пропускная способность досмотровых пунктов до 2,5 тысяч машин в сутки. Об этом сообщает Минтранс РФ.Уточняется, что была обустроена дополнительная полоса движения. Также изменена схема следования грузового транспорта и местоположение мобильного досмотрового комплекса.В рамках ремонтных работ на пропускном пункте и подходах к нему уложено более 17 тысяч квадратных метров нового асфальтного покрытия, установлено более двух километров бордюрного камня, нанесена новая дорожная разметка, проведены работы по озеленению.Ранее в Минтрансе России подчеркнули, что придорожная инфраструктура доступна водителям на всем протяжении сухопутного маршрута в Крым.В апреле президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру Марату Хуснуллину как можно быстрее решить проблему большого скопления транспорта на пункте пропуска "Гуково" на административной границе Луганской Народной Республики и Ростовской области.В погрануправлении ФСБ по РК сообщили, что для автомобилей, следующих на выезд из Крыма по сухопутному коридору, введен упрощенный порядок пропуска.Ранее 18 июля корреспонденты РИА Новости Крым отправились по "альтернативному" сухопутному маршруту с полуострова на материк, чтобы своими глазами увидеть, как "работает" транспортная артерия, проходящая по территории новых регионов России и как организован трафик после второго теракта на Крымском мосту.Читайте также на РИА Новости Крым:Обстановка на Крымском мосту на утро средыПутин: ответственность за развитие новых регионов закрепят за кабминомБудут ли пускать грузовики на Крымский мост – Хуснуллин
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ростовская область, луганская народная республика (лнр), транспорт, россия, минтранс россии, общество, новости
Пропускная мощность КПП между Ростовской областью и ЛНР увеличена втрое

Пункт пропуска между Ростовской областью и ЛНР готов к трехкратному росту трафика

17:13 19.07.2023
 
© Минтранс РоссииПункт пропуска "Гуково" на границе Ростовской области и Луганской Народной Республики
Пункт пропуска Гуково на границе Ростовской области и Луганской Народной Республики
© Минтранс России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. На границе Ростовской области и Луганской Народной Республики увеличена пропускная способность досмотровых пунктов до 2,5 тысяч машин в сутки. Об этом сообщает Минтранс РФ.
"Пропускная способность автомобильного пункта пропуска "Гуково" на административной границе Ростовской области и ЛНР увеличена с 800 до 2 500 транспортных средств в сутки", – говорится в сообщении.
Уточняется, что была обустроена дополнительная полоса движения. Также изменена схема следования грузового транспорта и местоположение мобильного досмотрового комплекса.
В рамках ремонтных работ на пропускном пункте и подходах к нему уложено более 17 тысяч квадратных метров нового асфальтного покрытия, установлено более двух километров бордюрного камня, нанесена новая дорожная разметка, проведены работы по озеленению.
Ранее в Минтрансе России подчеркнули, что придорожная инфраструктура доступна водителям на всем протяжении сухопутного маршрута в Крым.
"На маршруте находятся крупные города, работают магазины, кафе, АЗС. Сложностей с пополнением запасов топлива, продуктов и питанием нет", – говорится в сообщении ведомства.
В апреле президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру Марату Хуснуллину как можно быстрее решить проблему большого скопления транспорта на пункте пропуска "Гуково" на административной границе Луганской Народной Республики и Ростовской области.
В погрануправлении ФСБ по РК сообщили, что для автомобилей, следующих на выезд из Крыма по сухопутному коридору, введен упрощенный порядок пропуска.
Ранее 18 июля корреспонденты РИА Новости Крым отправились по "альтернативному" сухопутному маршруту с полуострова на материк, чтобы своими глазами увидеть, как "работает" транспортная артерия, проходящая по территории новых регионов России и как организован трафик после второго теракта на Крымском мосту.
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Ростовская областьЛуганская Народная Республика (ЛНР)ТранспортРоссияМинтранс РоссииОбществоНовости
 
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