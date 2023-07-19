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Пропускная мощность КПП между Ростовской областью и ЛНР увеличена втрое

Пропускная мощность КПП между Ростовской областью и ЛНР увеличена втрое - РИА Новости Крым, 19.07.2023

Пропускная мощность КПП между Ростовской областью и ЛНР увеличена втрое

На границе Ростовской области и Луганской Народной Республики увеличена пропускная способность досмотровых пунктов до 2,5 тысяч машин в сутки. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 19.07.2023

2023-07-19T17:13

2023-07-19T17:13

2023-07-19T17:13

ростовская область

луганская народная республика (лнр)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. На границе Ростовской области и Луганской Народной Республики увеличена пропускная способность досмотровых пунктов до 2,5 тысяч машин в сутки. Об этом сообщает Минтранс РФ.Уточняется, что была обустроена дополнительная полоса движения. Также изменена схема следования грузового транспорта и местоположение мобильного досмотрового комплекса.В рамках ремонтных работ на пропускном пункте и подходах к нему уложено более 17 тысяч квадратных метров нового асфальтного покрытия, установлено более двух километров бордюрного камня, нанесена новая дорожная разметка, проведены работы по озеленению.Ранее в Минтрансе России подчеркнули, что придорожная инфраструктура доступна водителям на всем протяжении сухопутного маршрута в Крым.В апреле президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру Марату Хуснуллину как можно быстрее решить проблему большого скопления транспорта на пункте пропуска "Гуково" на административной границе Луганской Народной Республики и Ростовской области.В погрануправлении ФСБ по РК сообщили, что для автомобилей, следующих на выезд из Крыма по сухопутному коридору, введен упрощенный порядок пропуска.Ранее 18 июля корреспонденты РИА Новости Крым отправились по "альтернативному" сухопутному маршруту с полуострова на материк, чтобы своими глазами увидеть, как "работает" транспортная артерия, проходящая по территории новых регионов России и как организован трафик после второго теракта на Крымском мосту.Читайте также на РИА Новости Крым:Обстановка на Крымском мосту на утро средыПутин: ответственность за развитие новых регионов закрепят за кабминомБудут ли пускать грузовики на Крымский мост – Хуснуллин

https://crimea.ria.ru/20230419/putin-poruchil-srochno-reshit-problemu-zatorov-na-admingranitse-lnr-1128267385.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростовская область, луганская народная республика (лнр), транспорт, россия, минтранс россии, общество, новости