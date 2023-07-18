https://crimea.ria.ru/20230718/tuda-i-obratno-sukhoputnyy-marshrut-krym--rostov-chast-1-1130147580.html

Туда и обратно: сухопутный маршрут в Крым - репортаж, часть 1

Туда и обратно: сухопутный маршрут в Крым - репортаж, часть 1 - РИА Новости Крым, 18.07.2023

Туда и обратно: сухопутный маршрут в Крым - репортаж, часть 1

Корреспонденты РИА Новости Крым отправились по сухопутному или "альтернативному" маршруту с полуострова на материк и обратно, чтобы своими глазами увидеть, как... РИА Новости Крым, 18.07.2023

2023-07-18T15:54

2023-07-18T15:54

2023-07-18T16:41

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транспорт

херсонская область

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Сухопутный коридор в Крым, 18 июл - РИА Новости Крым. Корреспонденты РИА Новости Крым отправились по сухопутному или "альтернативному" маршруту с полуострова на материк и обратно, чтобы своими глазами увидеть, как живет эта транспортная артерия новых регионов России и какова там ситуация после второго теракта на Крымском мосту. Ведь сейчас в сухопутный коридор устремились тысячи людей, спешащих в Крым на отдых или по делам. А еще здесь проходят все грузовые фуры на полуостров.Обо всех плюсах и минусах сухопутного маршрута, а также полезные советы тем, кто отправляется в этот путь – в нашем материале.Сухопутная альтернативаПосле новой террористической атаки на Крымский мост, которая произошла в ночь на 17 июля, проезд по нему вновь стал затруднен. Уже в 00.40 18 июля движение автотранспорта восстановлено в реверсивном режиме. Однако желающих воспользоваться мостом гораздо больше, чем он сейчас способен пропустить.В Крым продолжают ехать – несмотря ни на что. Людей не пугают возможные опасности, настроение позитивное. ПВО неоднократно отражало воздушные и морские атаки на мост. А вот сухопутного коридора многие опасаются – мол, линия боевого соприкосновения недалеко. Да и после удара по Чонгарскому мосту, опасаясь повторения этой ситуации, всем рекомендуют заезжать в Крым не через Чонгар, а через Армянск, хоть это и увеличивает путь.Начало путиВ 6 утра выезжаем из центра Симферополя. Паспорта без обложек далеко не убираем – предъявить их могу попросить и на границе областей, и на любом из 12 блок-постов.Три часа привычной добротной крымской дороги, которую за Чонгаром сменяет еще черное новенькое покрытие – и мы на границе Херсонской и Запорожской области.На выезде с полуострова очередей нет. Проезд упрощенный. Людей считают, а досмотра нет.А вот на въезд в Крым – двухкилометровая тянучка. Тут под июльским солнцем томятся фуры и вереницы легковых машин. От асфальта поднимаются волны жара, верещат кузнечики, дверцы автомобилей распахнуты – впускают спасительный сквозняк. Настроение у людей нормальное. Все были готовы к трудностям пути. Но большее количество пропускных пунктов не помешало бы.Продолжаем путь. Дороги отличные. От самого КПП "Джанкой" – так и продолжается прекрасная новенькая дорога, четырехполосная, ехать – одно удовольствие. Все, кто ездил по ней до ремонта, помнят, в каком ужасном состоянии была эта дорога в течение трех десятилетий при Украине.Что брать с собойОднако и на новой дороге не хватает привычной крымчанам развитой дорожной инфраструктуры – кафешек-забегаловок, АЗС с просторными чистыми туалетами и вай-фаем. Хотя заправок все же стало намного больше по сравнению с тем, что было два месяца назад, перед началом сезона. Стационарные – двух крупных крымских автозаправочных сетей. Купить воду и перекусить пока можно не на всех. Так что отправляясь в путь берите много воды – пусть лучше будет с запасом. И никаких сладких газировок – только место занимают и вызывают жажду еще большую. Холодильная сумка с едой тоже лишней не будет.Перед выездом обязательно проверьте и пополните аптечку – средства от хронических заболеваний, от пищевого расстройства, от аллергии, от укачивания. В пути найти лекарства не представится возможным.Встречаются банковские терминалы разных российских банков, которых нет в Крыму. Но наличные лучше снять заранее, чтобы не искать потом банкомат.Останавливаться можно только в специально отведенных для этого местах. Просто так на обочине – не желательно. И никаких цветов в полях или "походов в кустики" - полтора года назад здесь велись боевые действия.Очереди, "обочечники", блок-постыПо дороге не встретилось ни одного ДТП. Но правила многие нарушают – выскакивают на "встречку" то и дело. Камер нет. Видим посты ДПС с номерами местных регионов.Иногда бывают заторы – из-за прохода комбайнов, которые едут с уборочной.Мобильная связь вдоль дороги слабая. Есть участки, где не ловят ни крымские, ни материковые, ни местные операторы.Общаемся с отдыхающими из Архангельска. Маршрут в Крым они прошли быстро, спокойно. "Досмотр на въезде в регион - это нормально, безопасность – превыше всего", - говорят люди.На дороге, в очередях на пункты пропуска - разный народ – и отдыхающие со всей России, включая самые отдаленные ее регионы, и местные, и крымчане, которые возвращаются домой.Александр ведет тяжело груженую фуру из Ростова в Крым:"В Крым везем арматуру, стройматериалы – в Симферополь, Севастополь, Белогорск. Дорога отличная, пролетаешь на раз, а езжу я в неделю раз. За сутки после теракта на мосту ситуация изменилась. На блок-постах отношение хорошее, а таможню, конечно, желательно расширить – больше проходных окон, больше работников. Чтобы проходить побыстрее. А то ведь, бывает, по 6, по 8 часов стоим. Иногда везет – всего полтора часа это занимает. Особенно летом – это жесть".Дмитрий из Архангельска едет на машине в Севастополь к родне и знакомым на отдых. В Крыму бывает каждый год. В этот раз планов громадье – Ялта, Евпатория, подняться на гору Ай-Петри."Этот маршрут мы выбрали вынуждено – после удара по мосту. Дорога спокойная, хорошая, блок-посты не останавливают, видят – семья с детьми едет. Со стороны Таганрога когда заезжали – было быстрее, сейчас помедленнее, - рассказывает Дмитрий. - Хорошо было бы увеличить пропускную способность пунктов. Контроль бы усилить за "обочечниками", они поднимают пыль, вклиниваются. Многие боятся ехать этим маршрутом – рядом спецоперация проходит, но ничего – все тихо, мирно".Игорь - симферополец, едет домой в Крым из Геническа от родителей.Впереди – Бердянск. В следующей части нашего рассказа – об участке дороги Бердянск – Ростов-на-Дону.Сухопутный маршрут в КрымТрасса пролегает через Мелитополь, Бердянск, Мариуполь, Новоазовск и Таганрог. Протяженность маршрута от пункта пропуска "Чонгар" до границы Ростовской области (АПП "Весело-Вознесенск") составляет около 387 км. Ориентировочное время в пути - около семи часов. При этом остановка транспорта разрешена только на специально отведенных площадках.Читайте также на РИА Новости Крым:Цены стабильны: проблем с продовольствием и топливом в Крыму нетПригородный поезд Анапа – Керчь задерживается из-за инцидента на мостуОкажут помощь: в Крыму создан оперштаб по взаимодействию с туристами

https://crimea.ria.ru/20230717/sukhoputnyy-marshrut-v-krym---bezopasno-li-ekhat-i-chto-brat-s-soboy-1130107138.html

новые регионы россии

херсонская область

запорожская область

ростов-на-дону

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2023

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Сергей Георгиев https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/12/1120571813_0:0:842:842_100x100_80_0_0_40d048e08fe9f3ce1098d2fa98d04f41.jpg

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Сергей Георгиев https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/12/1120571813_0:0:842:842_100x100_80_0_0_40d048e08fe9f3ce1098d2fa98d04f41.jpg

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