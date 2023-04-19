https://crimea.ria.ru/20230419/putin-poruchil-srochno-reshit-problemu-zatorov-na-admingranitse-lnr-1128267385.html

Путин поручил срочно решить проблему заторов на админгранице ЛНР

Путин поручил срочно решить проблему заторов на админгранице ЛНР - РИА Новости Крым, 19.04.2023

Путин поручил срочно решить проблему заторов на админгранице ЛНР

Президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру Марату Хуснуллину как можно быстрее решить проблему большого скопления транспорта на пункте пропуска... РИА Новости Крым, 19.04.2023

2023-04-19T18:26

2023-04-19T18:26

2023-04-19T18:26

владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру Марату Хуснуллину как можно быстрее решить проблему большого скопления транспорта на пункте пропуска "Гуково" на административной границе Луганской Народной Республики и Ростовской области."Буквально день назад я побывал и в Херсонской области и в Луганской Народной Республике. Там много вопросов, не буду к ним возвращаться… На что хотел бы обратить внимание. Я проезжал КПП "Гуково" – большое количество транспорта стоит… Это большегрузы, в основном гражданские. Там невозможно проехать. Нужно срочно навести там порядок", - обратился Путин к Хуснуллину в ходе совещания с членами правительства в среду.По словам главы государства, решить проблему можно достаточно быстро, и это не требует никаких дополнительных усилий.Марат Хуснуллин в свою очередь заверил, что правительство в курсе этой ситуации, Минтрансу дано поручение отработать вопрос повышения пропускной способности КПП совместно с погранслужбой.Во вторник пресс-служба Кремля сообщила, что Владимир Путин посетил штаб Национальной гвардии "Восток" в Луганской Народной Республике в штаб группировки войск "Днепр" на херсонском направлении. В ЛНР верховный главнокомандующий принял доклады генерал-полковника Александра Лапина, других высших офицеров об обстановке на этом направлении, а в штабе в Херсонской области – заслушал командующего ВДВ генерал-полковника Михаила Теплинского, командующего группировкой войск "Днепр" генерал-полковника Олега Макаревича и других военачальников.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: ответственность за развитие новых регионов закрепят за кабминомЭксперты назвали вероятную цель визита Путина в зону СВО Действовать нужно жестко: Путин о борьбе с подпольем в новых регионах

https://crimea.ria.ru/20230418/putin-v-shtabe-natsionalnoy-gvardii-vostok-v-lnr-prinyal-doklady-ofitserov-1128228985.html

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