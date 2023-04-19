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Путин поручил срочно решить проблему заторов на админгранице ЛНР - РИА Новости Крым, 19.04.2023
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Путин поручил срочно решить проблему заторов на админгранице ЛНР
Путин поручил срочно решить проблему заторов на админгранице ЛНР - РИА Новости Крым, 19.04.2023
Путин поручил срочно решить проблему заторов на админгранице ЛНР
Президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру Марату Хуснуллину как можно быстрее решить проблему большого скопления транспорта на пункте пропуска... РИА Новости Крым, 19.04.2023
2023-04-19T18:26
2023-04-19T18:26
владимир путин (политик)
новые регионы россии
россия
транспорт
безопасность
марат хуснуллин
общество
новости
события в донбассе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру Марату Хуснуллину как можно быстрее решить проблему большого скопления транспорта на пункте пропуска "Гуково" на административной границе Луганской Народной Республики и Ростовской области."Буквально день назад я побывал и в Херсонской области и в Луганской Народной Республике. Там много вопросов, не буду к ним возвращаться… На что хотел бы обратить внимание. Я проезжал КПП "Гуково" – большое количество транспорта стоит… Это большегрузы, в основном гражданские. Там невозможно проехать. Нужно срочно навести там порядок", - обратился Путин к Хуснуллину в ходе совещания с членами правительства в среду.По словам главы государства, решить проблему можно достаточно быстро, и это не требует никаких дополнительных усилий.Марат Хуснуллин в свою очередь заверил, что правительство в курсе этой ситуации, Минтрансу дано поручение отработать вопрос повышения пропускной способности КПП совместно с погранслужбой.Во вторник пресс-служба Кремля сообщила, что Владимир Путин посетил штаб Национальной гвардии "Восток" в Луганской Народной Республике в штаб группировки войск "Днепр" на херсонском направлении. В ЛНР верховный главнокомандующий принял доклады генерал-полковника Александра Лапина, других высших офицеров об обстановке на этом направлении, а в штабе в Херсонской области – заслушал командующего ВДВ генерал-полковника Михаила Теплинского, командующего группировкой войск "Днепр" генерал-полковника Олега Макаревича и других военачальников.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: ответственность за развитие новых регионов закрепят за кабминомЭксперты назвали вероятную цель визита Путина в зону СВО Действовать нужно жестко: Путин о борьбе с подпольем в новых регионах
https://crimea.ria.ru/20230418/putin-v-shtabe-natsionalnoy-gvardii-vostok-v-lnr-prinyal-doklady-ofitserov-1128228985.html
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владимир путин (политик), новые регионы россии, россия, транспорт, безопасность, марат хуснуллин, общество, новости, события в донбассе, ситуация в донбассе: новости и комментарии, луганская народная республика (лнр), ростов-на-дону
Путин поручил срочно решить проблему заторов на админгранице ЛНР

Путин поручил решить проблему скопления транспорта на КПП "Гуково" на админгранице ЛНР

18:26 19.04.2023
 
© РИА Новости Крым . Андрей ЖуковГрузовые автомобили стоят в пробке. Архивное фото
Грузовые автомобили стоят в пробке. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© РИА Новости Крым . Андрей Жуков
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру Марату Хуснуллину как можно быстрее решить проблему большого скопления транспорта на пункте пропуска "Гуково" на административной границе Луганской Народной Республики и Ростовской области.
"Буквально день назад я побывал и в Херсонской области и в Луганской Народной Республике. Там много вопросов, не буду к ним возвращаться… На что хотел бы обратить внимание. Я проезжал КПП "Гуково" – большое количество транспорта стоит… Это большегрузы, в основном гражданские. Там невозможно проехать. Нужно срочно навести там порядок", - обратился Путин к Хуснуллину в ходе совещания с членами правительства в среду.
Владимир Путин. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
Вчера, 07:49
Путин в штабе Национальной гвардии "Восток" в ЛНР принял доклады офицеров
По словам главы государства, решить проблему можно достаточно быстро, и это не требует никаких дополнительных усилий.
"Нужно увеличивать количество досмотровых комплексов, и точно совершенно, нужно увеличивать количество сотрудников, которые их обслуживают. Это нужно сделать обязательно", - добавил Путин.
Марат Хуснуллин в свою очередь заверил, что правительство в курсе этой ситуации, Минтрансу дано поручение отработать вопрос повышения пропускной способности КПП совместно с погранслужбой.
Шойгу в рамках рабочей поездки в зону проведения специальной военной операции проверил работу Военно-строительного комплекса Минобороны России по восстановлению инфраструктуры Донбасса
6 марта, 09:32
Шойгу проверил работу по восстановлению инфраструктуры Донбасса
Во вторник пресс-служба Кремля сообщила, что Владимир Путин посетил штаб Национальной гвардии "Восток" в Луганской Народной Республике в штаб группировки войск "Днепр" на херсонском направлении. В ЛНР верховный главнокомандующий принял доклады генерал-полковника Александра Лапина, других высших офицеров об обстановке на этом направлении, а в штабе в Херсонской области – заслушал командующего ВДВ генерал-полковника Михаила Теплинского, командующего группировкой войск "Днепр" генерал-полковника Олега Макаревича и других военачальников.
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Владимир Путин (политик)Новые регионы РоссииРоссияТранспортБезопасностьМарат ХуснуллинОбществоНовостиСобытия в ДонбассеСитуация в Донбассе: новости и комментарииЛуганская Народная Республика (ЛНР)Ростов-на-Дону
 
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