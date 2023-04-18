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Эксперты назвали вероятную цель визита Путина в зону СВО

Эксперты назвали вероятную цель визита Путина в зону СВО - РИА Новости Крым, 18.04.2023

Эксперты назвали вероятную цель визита Путина в зону СВО

Поездка президента Владимира Путина в в штабы группировок "Днепр" и "Восток" связан со стилем руководства верховного главнокомандующего, которому важно... РИА Новости Крым, 18.04.2023

2023-04-18T20:45

2023-04-18T20:45

2023-04-18T20:26

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Поездка президента Владимира Путина в в штабы группировок "Днепр" и "Восток" связан со стилем руководства верховного главнокомандующего, которому важно максимально приближенно чувствовать настроения в войсках на передовой. При этом данный визит свидетельствует о том, что Вооруженные силы РФ держат ситуацию в зоне спецоперации под контролем. Такое мнение высказали опрошенные РИА Новости Крым политические и военные эксперты.По мнению эксперта, это "плановый, достаточно продуманный и абсолютно не связанный с какими-то конкретными событиями визит".Исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, военный и политический эксперт Сергей Горбачев в свою очередь полагает, что поездка Путина в зону СВО и в штабы группировок войск говорит о том, что российская армия готова к успешному отражению возможного контрнаступления ВСУ.Во вторник пресс-служба Кремля сообщила, что Владимир Путин посетил штаб Национальной гвардии "Восток" в Луганской народной республике в штаб группировки войск "Днепр" на херсонском направлении. В ЛНР верховный главнокомандующий принял доклады генерал-полковника Александра Лапина, других высших офицеров об обстановке на этом направлении, а в штабе в Херсонской области – заслушал доклады командующего ВДВ генерал-полковника Михаила Теплинского, командующего группировкой войск "Днепр" генерал-полковника Олега Макаревича и других военачальников.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов сделал заявление по поводу обороны КрымаКонтрнаступление ВСУ на Крым: власти республики оценили угрозуЭксперт: как армия России может сорвать контрнаступление ВСУ

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Эксперты назвали вероятную цель визита Путина в зону СВО Эксперты назвали вероятную цель визита Путина в зону СВО 2023-04-18T20:45 true PT3M09S

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