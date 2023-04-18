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Эксперты назвали вероятную цель визита Путина в зону СВО
Эксперты назвали вероятную цель визита Путина в зону СВО - РИА Новости Крым, 18.04.2023
Эксперты назвали вероятную цель визита Путина в зону СВО
Поездка президента Владимира Путина в в штабы группировок "Днепр" и "Восток" связан со стилем руководства верховного главнокомандующего, которому важно... РИА Новости Крым, 18.04.2023
2023-04-18T20:45
2023-04-18T20:45
2023-04-18T20:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Поездка президента Владимира Путина в в штабы группировок "Днепр" и "Восток" связан со стилем руководства верховного главнокомандующего, которому важно максимально приближенно чувствовать настроения в войсках на передовой. При этом данный визит свидетельствует о том, что Вооруженные силы РФ держат ситуацию в зоне спецоперации под контролем. Такое мнение высказали опрошенные РИА Новости Крым политические и военные эксперты.По мнению эксперта, это "плановый, достаточно продуманный и абсолютно не связанный с какими-то конкретными событиями визит".Исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, военный и политический эксперт Сергей Горбачев в свою очередь полагает, что поездка Путина в зону СВО и в штабы группировок войск говорит о том, что российская армия готова к успешному отражению возможного контрнаступления ВСУ.Во вторник пресс-служба Кремля сообщила, что Владимир Путин посетил штаб Национальной гвардии "Восток" в Луганской народной республике в штаб группировки войск "Днепр" на херсонском направлении. В ЛНР верховный главнокомандующий принял доклады генерал-полковника Александра Лапина, других высших офицеров об обстановке на этом направлении, а в штабе в Херсонской области – заслушал доклады командующего ВДВ генерал-полковника Михаила Теплинского, командующего группировкой войск "Днепр" генерал-полковника Олега Макаревича и других военачальников.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов сделал заявление по поводу обороны КрымаКонтрнаступление ВСУ на Крым: власти республики оценили угрозуЭксперт: как армия России может сорвать контрнаступление ВСУ
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Эксперты назвали вероятную цель визита Путина в зону СВО
Эксперты назвали вероятную цель визита Путина в зону СВО
2023-04-18T20:45
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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андрей никифоров, сергей горбачев, мнения, политика, владимир путин (политик), контрнаступление всу, украина, сво, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, россия, видео
Эксперты назвали вероятную цель визита Путина в зону СВО
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Поездка президента Владимира Путина в в штабы группировок "Днепр" и "Восток" связан со стилем руководства верховного главнокомандующего, которому важно максимально приближенно чувствовать настроения в войсках на передовой. При этом данный визит свидетельствует о том, что Вооруженные силы РФ держат ситуацию в зоне спецоперации под контролем. Такое мнение высказали опрошенные РИА Новости Крым политические и военные эксперты.
2023-04-18T20:45
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PT3M09S
Эксперты назвали вероятную цель визита Путина в зону СВО
Политолог Никифоров: Путину важно самому почувствовать настроения войск на передовой
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Поездка президента Владимира Путина в в штабы группировок "Днепр" и "Восток" связан со стилем руководства верховного главнокомандующего, которому важно максимально приближенно чувствовать настроения в войсках на передовой. При этом данный визит свидетельствует о том, что Вооруженные силы РФ держат ситуацию в зоне спецоперации под контролем. Такое мнение высказали опрошенные РИА Новости Крым политические и военные эксперты.
"Мы можем только гадать, но я думаю, что это связано с характером нашего президента, со стилем его руководства. Управляя всем этим, принимая важные политические решения, нужно максимально приближенно чувствовать настроения войск и страны в целом, ощутить этот пульс", - считает политолог Андрей Никифоров.
По мнению эксперта, это "плановый, достаточно продуманный и абсолютно не связанный с какими-то конкретными событиями визит".
"Ни с чем другим, по крайней мере, сейчас я бы это не связывал – ни с нашим возможным наступлением, ни с тем наступлением, которое почему-то называется "контрнаступом" (контрнаступлением – ред.), о котором заявлено уже давно, все заранее предупреждены и чуть ли ни указаны места, где они (ВСУ – ред.) собираются "контрнаступать", – убежден политолог.
Исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, военный и политический эксперт Сергей Горбачев в свою очередь полагает, что поездка Путина в зону СВО и в штабы группировок войск говорит о том, что российская армия готова к успешному отражению возможного контрнаступления ВСУ.
"Подобного рода визиты являются знаковыми. Это не только оценка ситуации непосредственно на месте, определенная проверка, но и, судя по всему, какие-то указания, о которых мы не знаем. Во время Великой Отечественной войны, когда Жуков (маршал Советского Союза – ред.) появлялся где-то, потом там было наступление. Не знаю, насколько это применимо в данном случае, но это говорит о стабильности той ситуации, которую мы держим под контролем, стабильности с точки зрения наших возможностей, целей и планов", – считает аналитик.
Во вторник пресс-служба Кремля сообщила, что Владимир Путин посетил штаб Национальной гвардии "Восток" в Луганской народной республике в штаб группировки войск "Днепр" на херсонском направлении. В ЛНР верховный главнокомандующий принял доклады генерал-полковника Александра Лапина, других высших офицеров об обстановке на этом направлении, а в штабе в Херсонской области – заслушал доклады командующего ВДВ генерал-полковника Михаила Теплинского, командующего группировкой войск "Днепр" генерал-полковника Олега Макаревича и других военачальников.
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