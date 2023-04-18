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Аксенов сделал заявление по поводу обороны Крыма - РИА Новости Крым, 18.04.2023
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Аксенов сделал заявление по поводу обороны Крыма
Аксенов сделал заявление по поводу обороны Крыма - РИА Новости Крым, 18.04.2023
Аксенов сделал заявление по поводу обороны Крыма
Крым полностью готов к любому развитию ситуации, сил и средств по подготовке обороны полуострова хватает, заявил во вторник глава республики Сергей Акснов. РИА Новости Крым, 18.04.2023
2023-04-18T13:57
2023-04-18T13:59
сергей аксенов
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
крым
сво
всу (вооруженные силы украины)
контрнаступление всу
новости
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости Крым. Крым полностью готов к любому развитию ситуации, сил и средств по подготовке обороны полуострова хватает, заявил во вторник глава республики Сергей Акснов."Все задачи по подготовке обороны Крыма решаются. Мы готовы к любому развитию ситуации, сил и средств хватает", - написал он в своем Telegram-канале.Глава региона подчеркнул, что ситуация в регионах находится на личном контроле президента России Владимира Путина, а его визит в зону спецоперации, состоявшийся во вторник, еще больше укрепил боевой дух военных.Ранее Аксенов неоднократно заявлял о том, что в Крыму приняты меры по усилению обороны и подготовке к любому развитию событий в ходе специальной военной операции. При этом, как в Киеве, так и на Западе продолжают заявлять о предстоящем контрнаступлении ВСУ. В частности американский журнал Newsweek со ссылкой на просочившиеся в сеть секретные документы заявил, что Украина запланировала контрнаступление на Крым и Донбасс на 30 апреля. По данным издания, США и страны Запада направляют на Украину оружие и другую военную помощь именно к этой дате. Читайте также на РИА Новости Крым:Контрнаступление ВСУ на Крым в конце апреля – эксперт оценил рискиДавно их ждем: в Госдуме ответили Шмыгалю на заявление о контрнаступленииЭксперт: как армия России может сорвать контрнаступление ВСУ
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РИА Новости Крым
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96
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сергей аксенов, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, крым, сво, всу (вооруженные силы украины), контрнаступление всу, новости, владимир путин (политик)
Аксенов сделал заявление по поводу обороны Крыма

Аксенов: все задачи по подготовке обороны Крыма решаются

13:57 18.04.2023 (обновлено: 13:59 18.04.2023)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксенов
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости Крым. Крым полностью готов к любому развитию ситуации, сил и средств по подготовке обороны полуострова хватает, заявил во вторник глава республики Сергей Акснов.
"Все задачи по подготовке обороны Крыма решаются. Мы готовы к любому развитию ситуации, сил и средств хватает", - написал он в своем Telegram-канале.
Глава региона подчеркнул, что ситуация в регионах находится на личном контроле президента России Владимира Путина, а его визит в зону спецоперации, состоявшийся во вторник, еще больше укрепил боевой дух военных.
"Очень важно, что наш Президент посетил штабы группировок "Днепр" в Херсонской области и "Восток" в ЛНР. Он настоящий национальный Лидер, держит все на личном контроле, всегда в центре событий, четко ставит задачи по обеспечению боеприпасами, по всем вопросам. Это значит, что будет несомненный успех, будет Победа, и наши ребята на передовой это знают", - убежден Аксенов.
Ранее Аксенов неоднократно заявлял о том, что в Крыму приняты меры по усилению обороны и подготовке к любому развитию событий в ходе специальной военной операции.
При этом, как в Киеве, так и на Западе продолжают заявлять о предстоящем контрнаступлении ВСУ. В частности американский журнал Newsweek со ссылкой на просочившиеся в сеть секретные документы заявил, что Украина запланировала контрнаступление на Крым и Донбасс на 30 апреля. По данным издания, США и страны Запада направляют на Украину оружие и другую военную помощь именно к этой дате.
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