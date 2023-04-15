https://crimea.ria.ru/20230415/davno-ikh-zhdem-v-gosdume-otvetili-shmygalyu-na-zayavlenie-o-kontrnastuplenii-1128196692.html
Давно их ждем: в Госдуме ответили Шмыгалю на заявление о контрнаступлении
Давно их ждем: в Госдуме ответили Шмыгалю на заявление о контрнаступлении - РИА Новости Крым, 15.04.2023
Давно их ждем: в Госдуме ответили Шмыгалю на заявление о контрнаступлении
За очередными анонсами киевского режима о скором контрнаступлении ВСУ на Крым и Донбасс нет никакой основы – это лишь сотрясание воздуха. Но это не означает,... РИА Новости Крым, 15.04.2023
2023-04-15T14:39
2023-04-15T14:39
2023-04-15T14:39
эксклюзивы риа новости крым
крым
контрнаступление всу
безопасность республики крым и севастополя
украина
россия
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
мнения
михаил шеремет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/09/08/1118707774_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_1781ad62c5392438943be139e94eac0d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым, Анна Петрова. За очередными анонсами киевского режима о скором контрнаступлении ВСУ на Крым и Донбасс нет никакой основы – это лишь сотрясание воздуха. Но это не означает, что укреплять свои позиции на границах новых регионов Россия не должна. Такое мнение РИА Новости Крым высказал депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет.Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что контрнаступление ВСУ начнется "уже в ближайшее время" при абсолютной поддержке США в этом вопросе. Он также в очередной раз подчеркнул, что намерения захватить Крым и Донбасс решительны, и в них Киев "глубоко уверен". По словам Михаила Шеремета, ничего нового в ситуации на самом деле не происходит: ВСУ не стали сильнее, а Россия слабее. Просто Киеву нужно что-то говорить.Он отметил, что крымчан пугать не нужно – "они очень пуганые"."Мы давно их ждем – с 2014-го года все никак прийти не могут – и Шмыгаля прежде всего. Хочешь мира – готовься к войне. Мы готовы к любым напастям и перипетиям, которые ставят перед нами время", – сказал депутат.От также отметил, что Россия продолжает укреплять свои рубежи и готова отразить возможную атаку неприятеля в любой момент. При этом, по его мнению, защита Крыма должна строиться не у границ полуострова, а гораздо дальше."Я считаю, что Крым защищать надо не возле Крыма, а возле новых субъектов. Херсон и Запорожье – вот там нужна помощь, защита, поддержка, окопы и все остальное", – заключил Шеремет.В успех контрнаступления не верятО предстоящем контрнаступлении ВСУ неоднократно заявляли как в Киеве, так и на Западе. Назвался даже срок – ближайшие две-три недели. По данным ряда западных СМИ, вероятным направлением контрнаступления украинских войск может стать Мелитополь и Бердянск. Также в качестве возможного направления для контрудара называют форсирование Днепра и захват левобережной части Херсонской области.Оба варианта предполагают перерезание путей снабжения российских войск и блокировку коридора в Крым.В Крыму же в ответ на все заявления Киева не раз подчеркивали, что Западу не стоит сомневаться в способности России защитить себя. Власти республики назвали самоубийственным сценарий по захвату полуострова украинскими войсками.Этих ожиданий не разделяют на Западе, о чем в последнее время открыто сообщают иностранные СМИ. В частности, агентство Bloomberg со ссылкой на чиновника Евросоюза писало о том, что от Киева не ожидают сколько-нибудь существенного прорыва при попытке контрнаступления, а реалистичной целью видится разве что продвижение на 30 км.Читайте также на РИА Новости Крым:Контрнаступление ВСУ: когда и где оно может произойтиЖители полуострова ответили украинским "возвращателям" Крыма"Чушь и хотелки": военные эксперты о "Гвардии наступления" на Крым
https://crimea.ria.ru/20230413/ekspert-kak-armiya-rossii-mozhet-sorvat-kontrnastuplenie-vsu-1128159413.html
https://crimea.ria.ru/20230412/v-krymu-nazvali-uslovie-uspeshnogo-otrazheniya-vozmozhnoy-ataki-na-poluostrov-1128137748.html
крым
украина
россия
новые регионы россии
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/09/08/1118707774_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_a48ca7219845f73f9afc0e57998f0472.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, контрнаступление всу, безопасность республики крым и севастополя, украина, россия, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, мнения, михаил шеремет, новые регионы россии
Давно их ждем: в Госдуме ответили Шмыгалю на заявление о контрнаступлении
Депутат Госдумы Шеремет: крики о контрнаступлении ВСУ на Крым просто сотрясание воздуха
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым, Анна Петрова
. За очередными анонсами киевского режима о скором контрнаступлении ВСУ на Крым и Донбасс нет никакой основы – это лишь сотрясание воздуха. Но это не означает, что укреплять свои позиции на границах новых регионов Россия не должна. Такое мнение РИА Новости Крым
высказал депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет.
Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что контрнаступление ВСУ начнется "уже в ближайшее время"
при абсолютной поддержке США в этом вопросе. Он также в очередной раз подчеркнул, что намерения захватить Крым и Донбасс решительны, и в них Киев "глубоко уверен".
По словам Михаила Шеремета, ничего нового в ситуации на самом деле не происходит: ВСУ не стали сильнее, а Россия слабее. Просто Киеву нужно что-то говорить.
"Обычно, если что-то хочешь сделать – ты это делаешь. Не сотрясая воздух, а просто осуществляя свои замыслы и планы. А вот эти все возгласы и крики – за ними нет никакой основы. Потому что ни сил, ни возможностей, ни потенциала, ни той помощи, на которую рассчитывает Киев и от которой уже устал и Вашингтон, и вся Европа на сегодняшний момент нет. Поэтому реальной и потенциальной угрозы сегодня со стороны укронацистов я не вижу", – сказал Шеремет.
Он отметил, что крымчан пугать не нужно – "они очень пуганые".
"Мы давно их ждем – с 2014-го года все никак прийти не могут – и Шмыгаля прежде всего. Хочешь мира – готовься к войне. Мы готовы к любым напастям и перипетиям, которые ставят перед нами время", – сказал депутат.
От также отметил, что Россия продолжает укреплять свои рубежи и готова отразить возможную атаку неприятеля в любой момент. При этом, по его мнению, защита Крыма должна строиться не у границ полуострова, а гораздо дальше.
"Я считаю, что Крым защищать надо не возле Крыма, а возле новых субъектов. Херсон и Запорожье – вот там нужна помощь, защита, поддержка, окопы и все остальное", – заключил Шеремет.
В успех контрнаступления не верят
О предстоящем контрнаступлении ВСУ неоднократно заявляли как в Киеве, так и на Западе. Назвался даже срок – ближайшие две-три недели. По данным ряда западных СМИ, вероятным направлением контрнаступления украинских войск может стать Мелитополь и Бердянск. Также в качестве возможного направления для контрудара называют форсирование Днепра и захват левобережной части Херсонской области.
Оба варианта предполагают перерезание путей снабжения российских войск и блокировку коридора в Крым.
В Крыму же в ответ на все заявления Киева не раз подчеркивали, что Западу не стоит сомневаться в способности России защитить себя. Власти республики назвали самоубийственным сценарий по захвату полуострова украинскими войсками.
Этих ожиданий не разделяют на Западе, о чем в последнее время открыто сообщают иностранные СМИ. В частности, агентство Bloomberg со ссылкой на чиновника Евросоюза писало о том, что от Киева не ожидают сколько-нибудь существенного прорыва при попытке контрнаступления, а реалистичной целью видится разве что продвижение на 30 км.
Читайте также на РИА Новости Крым: