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Давно их ждем: в Госдуме ответили Шмыгалю на заявление о контрнаступлении

Давно их ждем: в Госдуме ответили Шмыгалю на заявление о контрнаступлении - РИА Новости Крым, 15.04.2023

Давно их ждем: в Госдуме ответили Шмыгалю на заявление о контрнаступлении

За очередными анонсами киевского режима о скором контрнаступлении ВСУ на Крым и Донбасс нет никакой основы – это лишь сотрясание воздуха. Но это не означает,... РИА Новости Крым, 15.04.2023

2023-04-15T14:39

2023-04-15T14:39

2023-04-15T14:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым, Анна Петрова. За очередными анонсами киевского режима о скором контрнаступлении ВСУ на Крым и Донбасс нет никакой основы – это лишь сотрясание воздуха. Но это не означает, что укреплять свои позиции на границах новых регионов Россия не должна. Такое мнение РИА Новости Крым высказал депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет.Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что контрнаступление ВСУ начнется "уже в ближайшее время" при абсолютной поддержке США в этом вопросе. Он также в очередной раз подчеркнул, что намерения захватить Крым и Донбасс решительны, и в них Киев "глубоко уверен". По словам Михаила Шеремета, ничего нового в ситуации на самом деле не происходит: ВСУ не стали сильнее, а Россия слабее. Просто Киеву нужно что-то говорить.Он отметил, что крымчан пугать не нужно – "они очень пуганые"."Мы давно их ждем – с 2014-го года все никак прийти не могут – и Шмыгаля прежде всего. Хочешь мира – готовься к войне. Мы готовы к любым напастям и перипетиям, которые ставят перед нами время", – сказал депутат.От также отметил, что Россия продолжает укреплять свои рубежи и готова отразить возможную атаку неприятеля в любой момент. При этом, по его мнению, защита Крыма должна строиться не у границ полуострова, а гораздо дальше."Я считаю, что Крым защищать надо не возле Крыма, а возле новых субъектов. Херсон и Запорожье – вот там нужна помощь, защита, поддержка, окопы и все остальное", – заключил Шеремет.В успех контрнаступления не верятО предстоящем контрнаступлении ВСУ неоднократно заявляли как в Киеве, так и на Западе. Назвался даже срок – ближайшие две-три недели. По данным ряда западных СМИ, вероятным направлением контрнаступления украинских войск может стать Мелитополь и Бердянск. Также в качестве возможного направления для контрудара называют форсирование Днепра и захват левобережной части Херсонской области.Оба варианта предполагают перерезание путей снабжения российских войск и блокировку коридора в Крым.В Крыму же в ответ на все заявления Киева не раз подчеркивали, что Западу не стоит сомневаться в способности России защитить себя. Власти республики назвали самоубийственным сценарий по захвату полуострова украинскими войсками.Этих ожиданий не разделяют на Западе, о чем в последнее время открыто сообщают иностранные СМИ. В частности, агентство Bloomberg со ссылкой на чиновника Евросоюза писало о том, что от Киева не ожидают сколько-нибудь существенного прорыва при попытке контрнаступления, а реалистичной целью видится разве что продвижение на 30 км.Читайте также на РИА Новости Крым:Контрнаступление ВСУ: когда и где оно может произойтиЖители полуострова ответили украинским "возвращателям" Крыма"Чушь и хотелки": военные эксперты о "Гвардии наступления" на Крым

https://crimea.ria.ru/20230413/ekspert-kak-armiya-rossii-mozhet-sorvat-kontrnastuplenie-vsu-1128159413.html

https://crimea.ria.ru/20230412/v-krymu-nazvali-uslovie-uspeshnogo-otrazheniya-vozmozhnoy-ataki-na-poluostrov-1128137748.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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