https://crimea.ria.ru/20230401/chush-i-khotelki-voennye-eksperty-o-gvardii-nastupleniya-na-krym-1127921898.html

"Чушь и хотелки": военные эксперты о "Гвардии наступления" на Крым

"Чушь и хотелки": военные эксперты о "Гвардии наступления" на Крым - РИА Новости Крым, 01.04.2023

"Чушь и хотелки": военные эксперты о "Гвардии наступления" на Крым

Заявления киевского режима о готовности наступать на Крым и все, что с этим связано, включая формирование бригад "Гвардии наступления" МВД Украины, не достойно... РИА Новости Крым, 01.04.2023

2023-04-01T17:04

2023-04-01T17:04

2023-04-01T17:04

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Заявления киевского режима о готовности наступать на Крым и все, что с этим связано, включая формирование бригад "Гвардии наступления" МВД Украины, не достойно внимания.Об этом в комментарии РИА Новости Крым заявил кандидат военных наук, руководитель Центра политико-военных исследований факультета мировой политики МГУ им. Ломоносова Евгений Бужинский.Накануне, 31 марта, глава МВД Украины Игорь Клименко заявил о создании восьми бригад "Гвардии наступления" и готовности к активным наступательным действиям. Штурмовые бригады, сформированные не только из военных, но и из полицейских, и пограничников, готовят для захвата Крыма и Донбасса.По мнению Бужинского, все эти заявления не имеют ничего общего с реальностью."Министр МВД. Восемь бригад. На Крым. Ну я считаю, что это не реально. Все это хотелки. Чушь собачья – вот так я скажу", – сказал Бужинский.Военный и политический эксперт, капитан 1-го ранга запаса Сергей Горбачев считает, что подобного рода темы адресованы не россиянам, а западным хозяевам. "Реагировать надо на те темы и тренды, которые актуальны для нас. А заявления украинских силовиков – это актуально для их хозяев и их подчиненных", – заявил Горбачев.В свою очередь депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет высказал мнение, что в прифронтовых регионах создана глубокоэшелонированная линия обороны и попытка наступления на Крым ВСУ обернется для украинских войск огромными потерями."Шансов у националистов никаких нет. Их так званую "Гвардию наступления" ждет печальная участь. Попытка наступления обернется для украинских войск самоубийством", – сказал парламентарий РИА Новости.В конце марта военный эксперт и политолог Алексей Анпилогов заявил, что ВСУ могут попытаться начать масштабное контрнаступление в первой половине апреля, предприняв попытки форсировать Днепр, а также продвинуться к Азовскому морю в Запорожской области. А политолог Владимир Шаповалов оценил способность украинской армии осуществить прорыв к Крыму. О попытках украинских ДРГ форсировать Днепр и десантироваться на левом берегу неоднократно в последнее время сообщал врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. Самая крупная была предпринята в середине марта. Все диверсанты были уничтожены. Слухи о наступлении ВСУ на левый берег Днепра он назвал вражеской пропагандой. Советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин ранее высказал мнение, что ВСУ откладывает анонсированное контрнаступление из-за задержек в поставках военной техники, обещанной НАТО, и сковывания значительных сил в Артемовске, Авдеевке и Угледаре. Читайте также на РИА Новости Крым:Контрнаступление ВСУ: Картаполов оценил готовность российских войскНаступление ВСУ может обернуться войной Польши и Румынии с РФ – экспертДля чего США толкают Киев на самоубийственное наступление – эксперт

https://crimea.ria.ru/20230331/rossiya-dast-dostoynyy-otvet-na-ugrozy-krymu-i-novym-regionam--vlasti-rk-1127906126.html

https://crimea.ria.ru/20230331/proryv-k-azovskomu-moryu-grozit-vsu-katastrofoy--konstantinov-1127893305.html

https://crimea.ria.ru/20230330/nastuplenie-vsu-i-proryv-k-krymu-ekspert-otsenil-realistichnost-ugroz-1127865138.html

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Анна Петрова

Анна Петрова

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Анна Петрова

мнения, украина, контрнаступление всу, крым, события в донбассе, всу (вооруженные силы украины), безопасность республики крым и севастополя, евгений бужинский, сергей горбачев, михаил шеремет, авторы