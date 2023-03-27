https://crimea.ria.ru/20230327/nazvany-prichiny-otsrochki-kontrnastupleniya-vsu-1127788604.html
Названы причины отсрочки контрнаступления ВСУ
Названы причины отсрочки контрнаступления ВСУ - РИА Новости Крым, 27.03.2023
Названы причины отсрочки контрнаступления ВСУ
Киев откладывает анонсированное ранее контрнаступление из-за задержек в поставках натовской военной техники и сковывания значительных сил в Артемовске, Авдеевке РИА Новости Крым, 27.03.2023
2023-03-27T12:35
2023-03-27T12:35
2023-03-27T12:35
всу (вооруженные силы украины)
украина
сво
ян гагин
нато
артемовск
поставки западного оружия украине
новости
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ 27 мар – РИА Новости Крым. Киев откладывает анонсированное ранее контрнаступление из-за задержек в поставках натовской военной техники и сковывания значительных сил в Артемовске, Авдеевке и Угледаре. Такое мнение высказал советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин.ВСУ не готовы наступатьКроме того, отметил Гагин, действия российских сил в Артемовске, Авдеевке и Угледаре сковывают достаточно существенные силы противника."Для того чтобы перейти в какое-то контрнаступление, им нужно сначала решить вопросы на этих направлениях. То есть им нужно сначала либо уйти в эффективную оборону, либо вернуть эти города. Пока ни того, ни другого у них нет", - констатировал советник врио главы ДНР.Киев рассчитывает только на НАТОПрезидент Украины Владимир Зеленский на прошлой неделе заявил, что ВСУ пока не могут начать контрнаступление из-за ощутимого дефицита вооружения. Он также назвал ситуацию на востоке страны "неблагоприятной" и признал, что сейчас Киев рассчитывает не на свои силы, а на передачу оружия партнерами.Ранее министр обороны Украины Алексей Резников сообщил о подготовке ВСУ к контрнаступлению. В свою очередь шеф Пентагона Ллойд Остин отметил, что США вместе с союзниками видят свою задачу в том, чтобы дать Украине все необходимое для "решающего" успеха в ожидаемом весеннем контрнаступлении.Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев подчеркнул, что Москва знает о подготовке Киева к наступательным операциям, и Генштаб в ответ готовит свои решения.В свою очередь военный эксперт Александр Хроленко считает, что Вооруженные силы Украины не располагают необходимыми резервами и не способны на контрнаступление, однако США и Североатлантический альянс требуют от Киева "новой крови" и именно поэтому объявляют о наступлении "решающего момента".Читайте также на РИА Новости Крым:Намечается взятие ВСУ в "огневой мешок" в Авдеевке – советник ПушилинаЧто ждет старые танки Abrams на украинском фронте – анализ экспертаСальдо прокомментировал слухи о наступлении ВСУ на левый берег Днепра
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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всу (вооруженные силы украины), украина, сво, ян гагин, нато, артемовск, поставки западного оружия украине, новости, мнения
Названы причины отсрочки контрнаступления ВСУ
Гагин: ВСУ откладывают контрнаступление из-за задержки в поставках натовской техники
СИМФЕРОПОЛЬ 27 мар – РИА Новости Крым. Киев откладывает анонсированное ранее контрнаступление из-за задержек в поставках натовской военной техники и сковывания значительных сил в Артемовске, Авдеевке и Угледаре. Такое мнение высказал советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин.
ВСУ не готовы наступать
"Анонсированное появление массы военной техники из-за рубежа пока не состоялось. То есть мы пока не видим активного участия этой техники массово. Да, она встречается на фронте, но говорить о десятках и сотнях единиц боевой техники пока не приходится. Наступление, скорее всего, отложено, прежде всего, из-за того, что они (ВСУ – ред.) пока недоэкипированы", – сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Кроме того, отметил Гагин, действия российских сил в Артемовске, Авдеевке и Угледаре сковывают достаточно существенные силы противника.
"Для того чтобы перейти в какое-то контрнаступление, им нужно сначала решить вопросы на этих направлениях. То есть им нужно сначала либо уйти в эффективную оборону, либо вернуть эти города. Пока ни того, ни другого у них нет", - констатировал советник врио главы ДНР.
Киев рассчитывает только на НАТО
Президент Украины Владимир Зеленский на прошлой неделе заявил
, что ВСУ пока не могут начать контрнаступление из-за ощутимого дефицита вооружения. Он также назвал ситуацию на востоке страны "неблагоприятной" и признал, что сейчас Киев рассчитывает не на свои силы, а на передачу оружия партнерами.
Ранее министр обороны Украины Алексей Резников сообщил о подготовке ВСУ к контрнаступлению. В свою очередь шеф Пентагона Ллойд Остин отметил, что США вместе с союзниками видят свою задачу в том, чтобы дать Украине все необходимое для "решающего" успеха в ожидаемом весеннем контрнаступлении.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев подчеркнул, что Москва знает о подготовке Киева к наступательным операциям, и Генштаб в ответ готовит свои решения.
В свою очередь военный эксперт Александр Хроленко считает
, что Вооруженные силы Украины не располагают необходимыми резервами и не способны на контрнаступление, однако США и Североатлантический альянс требуют от Киева "новой крови" и именно поэтому объявляют о наступлении "решающего момента".
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