https://crimea.ria.ru/20230327/nazvany-prichiny-otsrochki-kontrnastupleniya-vsu-1127788604.html

Названы причины отсрочки контрнаступления ВСУ

Названы причины отсрочки контрнаступления ВСУ - РИА Новости Крым, 27.03.2023

Названы причины отсрочки контрнаступления ВСУ

Киев откладывает анонсированное ранее контрнаступление из-за задержек в поставках натовской военной техники и сковывания значительных сил в Артемовске, Авдеевке РИА Новости Крым, 27.03.2023

2023-03-27T12:35

2023-03-27T12:35

2023-03-27T12:35

всу (вооруженные силы украины)

украина

сво

ян гагин

нато

артемовск

поставки западного оружия украине

новости

мнения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0d/1126949916_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_deeff88c6d4029c67fac240dbaec327c.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ 27 мар – РИА Новости Крым. Киев откладывает анонсированное ранее контрнаступление из-за задержек в поставках натовской военной техники и сковывания значительных сил в Артемовске, Авдеевке и Угледаре. Такое мнение высказал советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин.ВСУ не готовы наступатьКроме того, отметил Гагин, действия российских сил в Артемовске, Авдеевке и Угледаре сковывают достаточно существенные силы противника."Для того чтобы перейти в какое-то контрнаступление, им нужно сначала решить вопросы на этих направлениях. То есть им нужно сначала либо уйти в эффективную оборону, либо вернуть эти города. Пока ни того, ни другого у них нет", - констатировал советник врио главы ДНР.Киев рассчитывает только на НАТОПрезидент Украины Владимир Зеленский на прошлой неделе заявил, что ВСУ пока не могут начать контрнаступление из-за ощутимого дефицита вооружения. Он также назвал ситуацию на востоке страны "неблагоприятной" и признал, что сейчас Киев рассчитывает не на свои силы, а на передачу оружия партнерами.Ранее министр обороны Украины Алексей Резников сообщил о подготовке ВСУ к контрнаступлению. В свою очередь шеф Пентагона Ллойд Остин отметил, что США вместе с союзниками видят свою задачу в том, чтобы дать Украине все необходимое для "решающего" успеха в ожидаемом весеннем контрнаступлении.Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев подчеркнул, что Москва знает о подготовке Киева к наступательным операциям, и Генштаб в ответ готовит свои решения.В свою очередь военный эксперт Александр Хроленко считает, что Вооруженные силы Украины не располагают необходимыми резервами и не способны на контрнаступление, однако США и Североатлантический альянс требуют от Киева "новой крови" и именно поэтому объявляют о наступлении "решающего момента".Читайте также на РИА Новости Крым:Намечается взятие ВСУ в "огневой мешок" в Авдеевке – советник ПушилинаЧто ждет старые танки Abrams на украинском фронте – анализ экспертаСальдо прокомментировал слухи о наступлении ВСУ на левый берег Днепра

украина

артемовск

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

всу (вооруженные силы украины), украина, сво, ян гагин, нато, артемовск, поставки западного оружия украине, новости, мнения