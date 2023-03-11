https://crimea.ria.ru/20230311/saldo-prokommentiroval-slukhi-o-nastuplenii-vsu-na-levyy-bereg-dnepra--1127482969.html

Сальдо прокомментировал слухи о наступлении ВСУ на левый берег Днепра

Сальдо прокомментировал слухи о наступлении ВСУ на левый берег Днепра - РИА Новости Крым, 11.03.2023

Сальдо прокомментировал слухи о наступлении ВСУ на левый берег Днепра

Слухи о наступлении украинских войск на левый берег Днепра распространяют вражеские пропагандисты, никакой подготовки наступления ВСУ нет. Об этом заявил врио... РИА Новости Крым, 11.03.2023

2023-03-11T16:13

2023-03-11T16:13

2023-03-11T16:17

владимир сальдо

обстрелы всу

херсонская область

новые регионы россии

сво

вооруженные силы россии

армия и флот

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/01/1125627599_0:7:1280:727_1920x0_80_0_0_9b76255ca9c8111d3c12a62845193074.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Слухи о наступлении украинских войск на левый берег Днепра распространяют вражеские пропагандисты, никакой подготовки наступления ВСУ нет. Об этом заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.По его словам, перемещение хоть сколько-нибудь значительных отрядов и техники ВСУ на правом берегу Днепра тут же замечается воздушной, технической и другими видами российской разведки. И на данный момент ничего подобного не зафиксировано, а слухи о наступлении распространяются с целью посеять панику.В то же время, не остается незамеченной переброска Киевом некоторых видов спецтехники и подразделений на правобережье, а также приведение в порядок идущих с севера дорог, которые могут быть использованы для быстрой доставки войск, отметил он.Как защищен Мелитопольский район от обстрелов ВСУ >>И добавил, что, если противник начнет настоящую, а не вымышленную, подготовку к попытке переправы через Днепр, российские военные "будут знать об этом заблаговременно", и полностью к нему готовы."Новую линию фортификационных сооружений даже не придется задействовать", – заключил глава Херсонской области.18 октября 2022 года власти Херсонщины призвали жителей правобережья переправиться на левый берег Днепра из-за угрозы обстрелов и терактов со стороны ВСУ. Для этого был организован централизованный вывоз людей через переправу, некоторые уезжали самостоятельно. 31 октября врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо заявил о расширении зоны эвакуации на 15 км от Днепра. Людей переселили вглубь Херсонской области и в другие регионы России.Путин о словах Меркель: возможно, СВО нужно было начинать раньше >>9 ноября глава Минобороны Сергей Шойгу одобрил предложение командующего Объединенной группировкой войск в районе спецоперации генерала армии Сергея Суровикина отвести войска на левый берег Днепра и организовать оборону Херсонской области по барьерному рубежу реки. В ходе доклада министру Суровикин отметил, что реализация имеющихся у противника планов создания зоны затопления ниже Каховской ГЭС может привести к опасным последствиям. Переброска российской группировки на левый берег Днепра завершилась 11 ноября.Читайте также на сайте РИА Новости Крым:"Мы обязательно вернемся": Сальдо сравнил Херсон со Сталинградом Херсонская область.ru: Владимир Сальдо о жизни "до" и "после" В новых регионах усиливают меры безопасности – что это значит

https://crimea.ria.ru/20230307/nastuplenie-vsu-na-krym-ekspert-otsenil-realnost-ugrozy-dlya-poluostrova-1127386715.html

херсонская область

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир сальдо, обстрелы всу, херсонская область, новые регионы россии, сво, вооруженные силы россии, армия и флот