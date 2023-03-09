https://crimea.ria.ru/20230309/v-novykh-regionakh-usilivayut-mery-bezopasnosti--chto-eto-znachit-1127421804.html

В новых регионах усиливают меры безопасности – что это значит

В новых регионах усиливают меры безопасности – что это значит - РИА Новости Крым, 09.03.2023

В новых регионах усиливают меры безопасности – что это значит

Усиленные меры безопасности введены на территориях Херсонской и Запорожской областей, а также Луганской и Донецкой народных республик. Об этом сообщил врио... РИА Новости Крым, 09.03.2023

2023-03-09T09:40

2023-03-09T09:40

2023-03-09T09:40

херсонская область

владимир сальдо

новые регионы россии

безопасность

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар - РИА Новости Крым. Усиленные меры безопасности введены на территориях Херсонской и Запорожской областей, а также Луганской и Донецкой народных республик. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.В частности, в Херсонской области, по его словам, вступает в силу распоряжение, обязывающее усилить контроль на всех блокпостах.Ранее Сальдо анонсировал усиление в Херсонской области мер защиты от возможных террористических угроз после теракта в Брянской области, где в результате прорыва группы украинских диверсантов погибли двое мужчин и пострадал 10-летний мальчик. Читайте также на РИА Новости Крым:Песков: Кремль примет меры по недопущению новых терактовФСБ задержала агента спецслужб Украины за диверсии на железной дорогеНа Херсонщине нашли тайник экстремиста с нацистской экипировкой

https://crimea.ria.ru/20230306/kto-stoit-za-atakoy-na-bryanskuyu-oblast--fsb-nazvala-imya-1127366876.html

херсонская область

новые регионы россии

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

запорожская область

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, владимир сальдо, новые регионы россии, безопасность, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), запорожская область, новости, общество