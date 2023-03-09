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В новых регионах усиливают меры безопасности – что это значит - РИА Новости Крым, 09.03.2023
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В новых регионах усиливают меры безопасности – что это значит
В новых регионах усиливают меры безопасности – что это значит - РИА Новости Крым, 09.03.2023
В новых регионах усиливают меры безопасности – что это значит
Усиленные меры безопасности введены на территориях Херсонской и Запорожской областей, а также Луганской и Донецкой народных республик. Об этом сообщил врио... РИА Новости Крым, 09.03.2023
2023-03-09T09:40
2023-03-09T09:40
херсонская область
владимир сальдо
новые регионы россии
безопасность
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
запорожская область
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар - РИА Новости Крым. Усиленные меры безопасности введены на территориях Херсонской и Запорожской областей, а также Луганской и Донецкой народных республик. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.В частности, в Херсонской области, по его словам, вступает в силу распоряжение, обязывающее усилить контроль на всех блокпостах.Ранее Сальдо анонсировал усиление в Херсонской области мер защиты от возможных террористических угроз после теракта в Брянской области, где в результате прорыва группы украинских диверсантов погибли двое мужчин и пострадал 10-летний мальчик. Читайте также на РИА Новости Крым:Песков: Кремль примет меры по недопущению новых терактовФСБ задержала агента спецслужб Украины за диверсии на железной дорогеНа Херсонщине нашли тайник экстремиста с нацистской экипировкой
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херсонская область, владимир сальдо, новые регионы россии, безопасность, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), запорожская область, новости, общество
В новых регионах усиливают меры безопасности – что это значит

Сальдо: усиленные меры безопасности введены на территории новых регионов России

09:40 09.03.2023
 
© РИА Новости КрымБойцы Росгвардии проверяют территорию для обеспечения безопасности в период проведения референдума в Херсонской области
Бойцы Росгвардии проверяют территорию для обеспечения безопасности в период проведения референдума в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар - РИА Новости Крым. Усиленные меры безопасности введены на территориях Херсонской и Запорожской областей, а также Луганской и Донецкой народных республик. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
"Усиленные меры безопасности введены на территории Запорожской области, Донецкой и Луганской народных республик. Осуществляют их спецподразделения Росгвардии. Террористам, если они попытаются проникнуть на нашу территорию, не поздоровится – поступать с ними будут по всей строгости военного времени", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
В частности, в Херсонской области, по его словам, вступает в силу распоряжение, обязывающее усилить контроль на всех блокпостах.
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"Конечно, усиленные проверки усложняют поездки законопослушных граждан, но люди понимают, что это делается для их же безопасности. Попросил руководителей силовых структур, чтобы проверки осуществлялись максимально корректно", - написал врио губернатора.
Ранее Сальдо анонсировал усиление в Херсонской области мер защиты от возможных террористических угроз после теракта в Брянской области, где в результате прорыва группы украинских диверсантов погибли двое мужчин и пострадал 10-летний мальчик.
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Херсонская областьВладимир СальдоНовые регионы РоссииБезопасностьДонецкая Народная Республика (ДНР)Луганская Народная Республика (ЛНР)Запорожская областьНовостиОбщество
 
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