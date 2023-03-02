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Диверсанты проникли в Брянскую область: погиб мужчина и ранен ребенок
Диверсанты проникли в Брянскую область: погиб мужчина и ранен ребенок - РИА Новости Крым, 02.03.2023
Диверсанты проникли в Брянскую область: погиб мужчина и ранен ребенок
Группа украинских диверсантов проникла в четверг на территорию Климовского района Брянской области, они обстреляли автомобиль с мирными жителями. Об этом... РИА Новости Крым, 02.03.2023
2023-03-02T11:33
2023-03-02T11:33
2023-03-02T12:33
обстрелы брянской области
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атака диверсантов на брянскую область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости Крым. Группа украинских диверсантов проникла в четверг на территорию Климовского района Брянской области, они обстреляли автомобиль с мирными жителями. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.Он уточнил, что Вооруженными силами России ведутся все необходимые мероприятия по ликвидации диверсионной группы.В Брянской области, как и других приграничных регионах России, действует желтый уровень террористической опасности. Населенные пункты регулярно подвергаются обстрелам ВСУ, часть жителей временно переселили в другие районы. Также указом президента в приграничных регионах России введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте на РИА Новости Крым:Под Брянском сбит украинский беспилотникВ Брянской области завершили строительство фортификационных сооруженийФСБ задержала агента спецслужб Украины за диверсии на железной дороге
https://crimea.ria.ru/20230228/putin-poruchil-fsb-postavit-zaslon-na-puti-diversantov-s-ukrainy-1127261815.html
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обстрелы брянской области, брянская область, происшествия, новости, александр богомаз, диверсанты, украина, всу (вооруженные силы украины), россия, атака диверсантов на брянскую область
Диверсанты проникли в Брянскую область: погиб мужчина и ранен ребенок
Губернатор Богомаз: ДРГ проникла в Брянскую область с Украины и обстреляла машину с людьми
11:33 02.03.2023 (обновлено: 12:33 02.03.2023)