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Диверсанты проникли в Брянскую область: погиб мужчина и ранен ребенок - РИА Новости Крым, 02.03.2023
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Диверсанты проникли в Брянскую область: погиб мужчина и ранен ребенок
Диверсанты проникли в Брянскую область: погиб мужчина и ранен ребенок - РИА Новости Крым, 02.03.2023
Диверсанты проникли в Брянскую область: погиб мужчина и ранен ребенок
Группа украинских диверсантов проникла в четверг на территорию Климовского района Брянской области, они обстреляли автомобиль с мирными жителями. Об этом... РИА Новости Крым, 02.03.2023
2023-03-02T11:33
2023-03-02T12:33
обстрелы брянской области
брянская область
происшествия
новости
александр богомаз
диверсанты
украина
всу (вооруженные силы украины)
россия
атака диверсантов на брянскую область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости Крым. Группа украинских диверсантов проникла в четверг на территорию Климовского района Брянской области, они обстреляли автомобиль с мирными жителями. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.Он уточнил, что Вооруженными силами России ведутся все необходимые мероприятия по ликвидации диверсионной группы.В Брянской области, как и других приграничных регионах России, действует желтый уровень террористической опасности. Населенные пункты регулярно подвергаются обстрелам ВСУ, часть жителей временно переселили в другие районы. Также указом президента в приграничных регионах России введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте на РИА Новости Крым:Под Брянском сбит украинский беспилотникВ Брянской области завершили строительство фортификационных сооруженийФСБ задержала агента спецслужб Украины за диверсии на железной дороге
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обстрелы брянской области, брянская область, происшествия, новости, александр богомаз, диверсанты, украина, всу (вооруженные силы украины), россия, атака диверсантов на брянскую область
Диверсанты проникли в Брянскую область: погиб мужчина и ранен ребенок

Губернатор Богомаз: ДРГ проникла в Брянскую область с Украины и обстреляла машину с людьми

11:33 02.03.2023 (обновлено: 12:33 02.03.2023)
 
© РИА Новости . Светлана Шевченко / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© РИА Новости . Светлана Шевченко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости Крым. Группа украинских диверсантов проникла в четверг на территорию Климовского района Брянской области, они обстреляли автомобиль с мирными жителями. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"Сегодня с Украины на территорию Климовского района в село Любечане проникла ДРГ. Диверсанты совершили обстрел движущегося автомобиля. В результате обстрела один житель погиб, ранен десятилетний ребенок. В настоящее время ребенок доставлен в больницу, ему оказывается вся необходимая помощь", - сообщил он в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что Вооруженными силами России ведутся все необходимые мероприятия по ликвидации диверсионной группы.
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Обстрелы Брянской областиБрянская областьПроисшествияНовостиАлександр БогомазДиверсантыУкраинаВСУ (Вооруженные силы Украины)РоссияАтака диверсантов на Брянскую область
 
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