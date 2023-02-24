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В Брянской области завершили строительство фортификационных сооружений - РИА Новости Крым, 24.02.2023
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В Брянской области завершили строительство фортификационных сооружений
В Брянской области завершили строительство фортификационных сооружений - РИА Новости Крым, 24.02.2023
В Брянской области завершили строительство фортификационных сооружений
В Брянской области завершено строительство фортификационных сооружений на приграничных с Украиной территориях. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости Крым, 24.02.2023
2023-02-24T10:40
2023-02-24T10:51
брянская область
александр богомаз
обстрелы брянской области
новости
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым. В Брянской области завершено строительство фортификационных сооружений на приграничных с Украиной территориях. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.Глава региона отметил, что строительство укреплений велось "практически круглосуточно и без выходных". Он выразил благодарность жителям области, строителям, чиновникам, депутатам за сплоченность и готовность сделать все для защиты области и страны. "Вместе мы обязательно победим", резюмировал Богомаз.В свою очередь глава республики Сергей Аксенов заявил, что возведение фортификационных укреплений в Крыму закончат максимум до 15 апреля. При этом губернатор подчеркнул, что предпринимаемых военными и правоохранителями мер достаточно для обеспечения безопасности Крыма. Оборонительные сооружения возводятся исключительно с целью гарантированной безопасности крычман.Ранее премьер РФ Михаил Мишустин сообщал, что строительство фортификационных сооружений на оборонительных рубежах ведется несмотря на неблагоприятные погодные условия, обстрелы со стороны Украины и необходимость разминировать участки.По поручению президента России Владимира Путина был усилен досмотр и контроль за передвижением транспорта на границах субъектов, в которых установлен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности. Указ предусматривает принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности, усиление работы силовиков, досмотров на вокзалах и прочих общественных людных местах, повышенную охрану стратегических объектов, включая энергетическую инфраструктуру.На сегодняшний день этот режим установлен в Севастополе, приграничных районах и инфраструктурных объектах Крыма, Краснодарского края и Воронежской области, а также в Белгородской, Брянской и Курской областях.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: надо не допускать обстрелов регионов со стороны УкраиныКак обеспечивается безопасность КрымаЗапретят ли США Зеленскому нападать на Крым – мнение
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брянская область, александр богомаз, обстрелы брянской области, новости, всу (вооруженные силы украины)
В Брянской области завершили строительство фортификационных сооружений

Богомаз: в Брянской области завершили строительство оборонительных сооружений

10:40 24.02.2023 (обновлено: 10:51 24.02.2023)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкФортификационные сооружения
Фортификационные сооружения - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым. В Брянской области завершено строительство фортификационных сооружений на приграничных с Украиной территориях. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.
"В кратчайшие сроки в Брянской области была решена задача по обеспечению безопасности приграничных районов", – написал в своем Telegram-канале Богомаз.
Глава региона отметил, что строительство укреплений велось "практически круглосуточно и без выходных". Он выразил благодарность жителям области, строителям, чиновникам, депутатам за сплоченность и готовность сделать все для защиты области и страны. "Вместе мы обязательно победим", резюмировал Богомаз.
В свою очередь глава республики Сергей Аксенов заявил, что возведение фортификационных укреплений в Крыму закончат максимум до 15 апреля. При этом губернатор подчеркнул, что предпринимаемых военными и правоохранителями мер достаточно для обеспечения безопасности Крыма. Оборонительные сооружения возводятся исключительно с целью гарантированной безопасности крычман.
Ранее премьер РФ Михаил Мишустин сообщал, что строительство фортификационных сооружений на оборонительных рубежах ведется несмотря на неблагоприятные погодные условия, обстрелы со стороны Украины и необходимость разминировать участки.
По поручению президента России Владимира Путина был усилен досмотр и контроль за передвижением транспорта на границах субъектов, в которых установлен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности. Указ предусматривает принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности, усиление работы силовиков, досмотров на вокзалах и прочих общественных людных местах, повышенную охрану стратегических объектов, включая энергетическую инфраструктуру.
На сегодняшний день этот режим установлен в Севастополе, приграничных районах и инфраструктурных объектах Крыма, Краснодарского края и Воронежской области, а также в Белгородской, Брянской и Курской областях.
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