В Брянской области завершили строительство фортификационных сооружений
Богомаз: в Брянской области завершили строительство оборонительных сооружений
10:40 24.02.2023 (обновлено: 10:51 24.02.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым. В Брянской области завершено строительство фортификационных сооружений на приграничных с Украиной территориях. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.
"В кратчайшие сроки в Брянской области была решена задача по обеспечению безопасности приграничных районов", – написал в своем Telegram-канале Богомаз.
Глава региона отметил, что строительство укреплений велось "практически круглосуточно и без выходных". Он выразил благодарность жителям области, строителям, чиновникам, депутатам за сплоченность и готовность сделать все для защиты области и страны. "Вместе мы обязательно победим", резюмировал Богомаз.
В свою очередь глава республики Сергей Аксенов заявил, что возведение фортификационных укреплений в Крыму закончат максимум до 15 апреля. При этом губернатор подчеркнул, что предпринимаемых военными и правоохранителями мер достаточно для обеспечения безопасности Крыма. Оборонительные сооружения возводятся исключительно с целью гарантированной безопасности крычман.
Ранее премьер РФ Михаил Мишустин сообщал, что строительство фортификационных сооружений на оборонительных рубежах ведется несмотря на неблагоприятные погодные условия, обстрелы со стороны Украины и необходимость разминировать участки.
По поручению президента России Владимира Путина был усилен досмотр и контроль за передвижением транспорта на границах субъектов, в которых установлен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности. Указ предусматривает принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности, усиление работы силовиков, досмотров на вокзалах и прочих общественных людных местах, повышенную охрану стратегических объектов, включая энергетическую инфраструктуру.
На сегодняшний день этот режим установлен в Севастополе, приграничных районах и инфраструктурных объектах Крыма, Краснодарского края и Воронежской области, а также в Белгородской, Брянской и Курской областях.
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