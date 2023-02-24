https://crimea.ria.ru/20230224/v-bryanskoy-oblasti-zavershili-stroitelstvo-fortifikatsionnykh-sooruzheniy-1127177709.html

В Брянской области завершили строительство фортификационных сооружений

В Брянской области завершили строительство фортификационных сооружений - РИА Новости Крым, 24.02.2023

В Брянской области завершили строительство фортификационных сооружений

В Брянской области завершено строительство фортификационных сооружений на приграничных с Украиной территориях. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости Крым, 24.02.2023

2023-02-24T10:40

2023-02-24T10:40

2023-02-24T10:51

брянская область

александр богомаз

обстрелы брянской области

новости

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым. В Брянской области завершено строительство фортификационных сооружений на приграничных с Украиной территориях. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.Глава региона отметил, что строительство укреплений велось "практически круглосуточно и без выходных". Он выразил благодарность жителям области, строителям, чиновникам, депутатам за сплоченность и готовность сделать все для защиты области и страны. "Вместе мы обязательно победим", резюмировал Богомаз.В свою очередь глава республики Сергей Аксенов заявил, что возведение фортификационных укреплений в Крыму закончат максимум до 15 апреля. При этом губернатор подчеркнул, что предпринимаемых военными и правоохранителями мер достаточно для обеспечения безопасности Крыма. Оборонительные сооружения возводятся исключительно с целью гарантированной безопасности крычман.Ранее премьер РФ Михаил Мишустин сообщал, что строительство фортификационных сооружений на оборонительных рубежах ведется несмотря на неблагоприятные погодные условия, обстрелы со стороны Украины и необходимость разминировать участки.По поручению президента России Владимира Путина был усилен досмотр и контроль за передвижением транспорта на границах субъектов, в которых установлен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности. Указ предусматривает принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности, усиление работы силовиков, досмотров на вокзалах и прочих общественных людных местах, повышенную охрану стратегических объектов, включая энергетическую инфраструктуру.На сегодняшний день этот режим установлен в Севастополе, приграничных районах и инфраструктурных объектах Крыма, Краснодарского края и Воронежской области, а также в Белгородской, Брянской и Курской областях.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: надо не допускать обстрелов регионов со стороны УкраиныКак обеспечивается безопасность КрымаЗапретят ли США Зеленскому нападать на Крым – мнение

https://crimea.ria.ru/20230201/aksenov-dolozhil-putinu-o-fortifikatsionnykh-ukrepleniyakh-v-krymu-1126714528.html

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брянская область, александр богомаз, обстрелы брянской области, новости, всу (вооруженные силы украины)