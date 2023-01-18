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Фортификации и наращивание военной мощи: главные тезисы Мишустина по СВО - РИА Новости Крым, 18.01.2023
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Фортификации и наращивание военной мощи: главные тезисы Мишустина по СВО
Фортификации и наращивание военной мощи: главные тезисы Мишустина по СВО - РИА Новости Крым, 18.01.2023
Фортификации и наращивание военной мощи: главные тезисы Мишустина по СВО
Мощности российских предприятий оборонно-промышленного комплекса необходимо непрерывно наращивать, также важно улучшать качественные характеристики выпускаемой... РИА Новости Крым, 18.01.2023
2023-01-18T16:09
2023-01-18T16:12
михаил мишустин
общество
правительство россии
сво
экономика
соцзащита
новости
частичная мобилизация
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв — РИА Новости Крым. Мощности российских предприятий оборонно-промышленного комплекса необходимо непрерывно наращивать, также важно улучшать качественные характеристики выпускаемой продукции. Об этом заявил премьер Михаил Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил России."Сейчас в первую очередь должно быть организовано ежедневное восполнение вооружения, военной и специальной техники, а также других средств, чтобы у наших защитников было все и в нужном количестве для выполнения поставленных перед ними задач. Для этого важно сохранить устойчивый рост производственно-технологического потенциала оборонной промышленности, непрерывно поставлять продукцию по всей номенклатуре, постоянно улучшать ее качественные характеристики", - отметил он.Войска укомплектуют не позже февраляПосле создания координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил России были установлены целевые задания, которые необходимо строго соблюдать. И, по предварительным итогам, сегодня уже практически полностью реализованы планы по производству военной авиационной и автомобильной техники, ракетно-артиллерийского и бронетанкового вооружения, средств бронезащиты, а также всесезонного полевого обмундирования для снабжения войск.Линия обороны на рубежахМихаил Мишустин сообщил, что возведение фортификационных сооружений на оборонительных рубежах продолжается. Строителям приходится круглосуточно работать в сложных условиях, отметил премьер-министр. Это и неблагоприятная погода, и обстрелы мест, где идут работы, и постоянное разминирование участков."Тем не менее, необходимо в ближайшее время завершить создание условий для размещения там воинских подразделений", – подчеркнул глава правительства.Социальная поддержка военнослужащихПремьер-министр указал на необходимость оказания всех видов поддержки гражданам, участвующим в спецоперации."Все установленные выплаты должны осуществляться своевременно и в полном объеме, - подчеркнул он. - Нужно расширять возможности медицинской и медико-психологической помощи, а также всесторонней реабилитации военнослужащих, получивших ограничения по здоровью".Особое внимание нужно уделить лекарственному обеспечению военных, отметил Мишустин."Должно быть непрерывное обеспечение Вооруженных сил всеми необходимыми лекарственными препаратами, медицинскими и немедицинскими изделиями, аптечками, а также машинами скорой помощи", - добавил глава правительства и попросил вице-премьера Татьяну Голикову держать эти вопросы на личном контроле.Как еще поддерживают участников СВОПосле начала спецоперации в России приняли ряд мер поддержки для военнослужащих. Это и медицинские, и налоговые льготы, и бесплатное получение дополнительного профессионального образования, и ежемесячная доплата к пенсии, и многое другое. Все эти льготы распространяются и на тех, кто был призван в рамках частичной мобилизации.В числе прочих мер поддержки – коммунальная, предполагающая компенсацию 50% стоимости квартплаты. Это касается услуг по управлению жилым домом, содержания и ремонта общего имущества в многоквартирном доме, взносов на капремонт. Кроме того, участникам СВО и их семьям предоставили кредитные каникулы, а Росимущество дает отсрочку платежей по аренде федерального имущества.Наряду с федеральной поддержкой, помощь военным оказывают и субъекты. Так, в Крыму утвердили выплаты военнослужащим, в том числе получившим ранения или погибшим. Кроме того, участникам СВО с крымской пропиской выделят земельные участки.Читайте также на РИА Новости Крым:Добровольцы в Крыму также получат по 200 тысяч рублейКак участникам СВО получить землю в Крыму: документы и порядокАксенов предложил новую меру поддержки семей участников СВО
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https://crimea.ria.ru/20221215/kak-v-sevastopole-budut-vydelyat-zemlyu-uchastnikam-svo-1125923049.html
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михаил мишустин, общество, правительство россии, сво, экономика, соцзащита, новости, частичная мобилизация, россия
Фортификации и наращивание военной мощи: главные тезисы Мишустина по СВО

Мишустин: важно непрерывно наращивать мощности предприятий ОПК и улучшать характеристики

16:09 18.01.2023 (обновлено: 16:12 18.01.2023)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОбучение мобилизованных на Запорожском направлении
Обучение мобилизованных на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв — РИА Новости Крым. Мощности российских предприятий оборонно-промышленного комплекса необходимо непрерывно наращивать, также важно улучшать качественные характеристики выпускаемой продукции. Об этом заявил премьер Михаил Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил России.
"Сейчас в первую очередь должно быть организовано ежедневное восполнение вооружения, военной и специальной техники, а также других средств, чтобы у наших защитников было все и в нужном количестве для выполнения поставленных перед ними задач. Для этого важно сохранить устойчивый рост производственно-технологического потенциала оборонной промышленности, непрерывно поставлять продукцию по всей номенклатуре, постоянно улучшать ее качественные характеристики", - отметил он.

Войска укомплектуют не позже февраля

После создания координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил России были установлены целевые задания, которые необходимо строго соблюдать. И, по предварительным итогам, сегодня уже практически полностью реализованы планы по производству военной авиационной и автомобильной техники, ракетно-артиллерийского и бронетанкового вооружения, средств бронезащиты, а также всесезонного полевого обмундирования для снабжения войск.
"Сейчас важно в непрерывном режиме наращивать мощности предприятий ОПК и закупать необходимое оборудование. Все недостающие по планам прошлого года материально-технические средства должны быть направлены в войска не позднее февраля и в полном объеме", – подчеркнул премьер.
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Линия обороны на рубежах

Михаил Мишустин сообщил, что возведение фортификационных сооружений на оборонительных рубежах продолжается. Строителям приходится круглосуточно работать в сложных условиях, отметил премьер-министр. Это и неблагоприятная погода, и обстрелы мест, где идут работы, и постоянное разминирование участков.
"Тем не менее, необходимо в ближайшее время завершить создание условий для размещения там воинских подразделений", – подчеркнул глава правительства.

Социальная поддержка военнослужащих

Премьер-министр указал на необходимость оказания всех видов поддержки гражданам, участвующим в спецоперации.
"Все установленные выплаты должны осуществляться своевременно и в полном объеме, - подчеркнул он. - Нужно расширять возможности медицинской и медико-психологической помощи, а также всесторонней реабилитации военнослужащих, получивших ограничения по здоровью".
Особое внимание нужно уделить лекарственному обеспечению военных, отметил Мишустин.
"Должно быть непрерывное обеспечение Вооруженных сил всеми необходимыми лекарственными препаратами, медицинскими и немедицинскими изделиями, аптечками, а также машинами скорой помощи", - добавил глава правительства и попросил вице-премьера Татьяну Голикову держать эти вопросы на личном контроле.
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Как еще поддерживают участников СВО

После начала спецоперации в России приняли ряд мер поддержки для военнослужащих. Это и медицинские, и налоговые льготы, и бесплатное получение дополнительного профессионального образования, и ежемесячная доплата к пенсии, и многое другое. Все эти льготы распространяются и на тех, кто был призван в рамках частичной мобилизации.
В числе прочих мер поддержки – коммунальная, предполагающая компенсацию 50% стоимости квартплаты. Это касается услуг по управлению жилым домом, содержания и ремонта общего имущества в многоквартирном доме, взносов на капремонт. Кроме того, участникам СВО и их семьям предоставили кредитные каникулы, а Росимущество дает отсрочку платежей по аренде федерального имущества.
Наряду с федеральной поддержкой, помощь военным оказывают и субъекты. Так, в Крыму утвердили выплаты военнослужащим, в том числе получившим ранения или погибшим. Кроме того, участникам СВО с крымской пропиской выделят земельные участки.
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