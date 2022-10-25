https://crimea.ria.ru/20221025/rosimuschestvo-oplatit-mobilizovannym-arendatoram-scheta-za-kommunalku-1125068962.html
Росимущество оплатит мобилизованным арендаторам счета за коммуналку
Росимущество оплатит мобилизованным арендаторам счета за коммуналку - РИА Новости Крым, 25.10.2022
Росимущество оплатит мобилизованным арендаторам счета за коммуналку
Росимущество начало прием заявлений от мобилизованных граждан и добровольцев на отсрочку платежей по аренде федерального имущества. Отсрочка предоставляется на... РИА Новости Крым, 25.10.2022
2022-10-25T10:33
2022-10-25T10:33
2022-10-25T10:33
частичная мобилизация
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111595/75/1115957578_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_c2831d5e95ed04af3cd55c09467e081c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт — РИА Новости Крым. Росимущество начало прием заявлений от мобилизованных граждан и добровольцев на отсрочку платежей по аренде федерального имущества. Отсрочка предоставляется на весь период прохождения службы, сообщает ведомство.Кроме того, мобилизованные граждане и добровольцы могут без штрафов расторгнуть договоры аренды федерального имущества.Как уточняет Росимущество, право на меры поддержки имеют физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели. Также поддержка распространяется на юрлица, у которых единственным учредителем и руководителем является одно и то же физлицо.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, участникам СВО и их семьям предоставили кредитные каникулы. Президент Путин подписал закон о кредитных каникулах для участников СВО и их семей.
https://crimea.ria.ru/20221024/plan-po-chastichnoy-mobilizatsii-v-krymu-esche-ne-vypolnen-1125062179.html
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111595/75/1115957578_110:0:2841:2048_1920x0_80_0_0_00747c334d12e4f3a100a29c33181c8f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
частичная мобилизация, общество
Росимущество оплатит мобилизованным арендаторам счета за коммуналку
Росимущество погасит коммунальные платежи мобилизованным арендаторам
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт — РИА Новости Крым. Росимущество начало прием заявлений от мобилизованных граждан и добровольцев на отсрочку платежей по аренде федерального имущества. Отсрочка предоставляется на весь период прохождения службы, сообщает ведомство.
"В связи с неиспользованием арендуемого по договору имущества в период прохождения военной службы или оказания добровольного содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы Российской Федерации, мобилизованными гражданами и добровольцами (арендаторами федерального имущества), Росимущество самостоятельно уплачивает за них коммунальные платежи", – сказано в сообщении.
Кроме того, мобилизованные граждане и добровольцы могут без штрафов расторгнуть договоры аренды федерального имущества.
Как уточняет Росимущество, право на меры поддержки имеют физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели. Также поддержка распространяется на юрлица, у которых единственным учредителем и руководителем является одно и то же физлицо.
Как сообщал
сайт РИА Новости Крым, участникам СВО и их семьям предоставили кредитные каникулы. Президент Путин подписал закон о кредитных каникулах для участников СВО и их семей.