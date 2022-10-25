https://crimea.ria.ru/20221025/rosimuschestvo-oplatit-mobilizovannym-arendatoram-scheta-za-kommunalku-1125068962.html

Росимущество оплатит мобилизованным арендаторам счета за коммуналку

Росимущество оплатит мобилизованным арендаторам счета за коммуналку - РИА Новости Крым, 25.10.2022

Росимущество оплатит мобилизованным арендаторам счета за коммуналку

Росимущество начало прием заявлений от мобилизованных граждан и добровольцев на отсрочку платежей по аренде федерального имущества. Отсрочка предоставляется на... РИА Новости Крым, 25.10.2022

2022-10-25T10:33

2022-10-25T10:33

2022-10-25T10:33

частичная мобилизация

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111595/75/1115957578_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_c2831d5e95ed04af3cd55c09467e081c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт — РИА Новости Крым. Росимущество начало прием заявлений от мобилизованных граждан и добровольцев на отсрочку платежей по аренде федерального имущества. Отсрочка предоставляется на весь период прохождения службы, сообщает ведомство.Кроме того, мобилизованные граждане и добровольцы могут без штрафов расторгнуть договоры аренды федерального имущества.Как уточняет Росимущество, право на меры поддержки имеют физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели. Также поддержка распространяется на юрлица, у которых единственным учредителем и руководителем является одно и то же физлицо.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, участникам СВО и их семьям предоставили кредитные каникулы. Президент Путин подписал закон о кредитных каникулах для участников СВО и их семей.

https://crimea.ria.ru/20221024/plan-po-chastichnoy-mobilizatsii-v-krymu-esche-ne-vypolnen-1125062179.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

частичная мобилизация, общество