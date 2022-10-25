Рейтинг@Mail.ru
Росимущество оплатит мобилизованным арендаторам счета за коммуналку - РИА Новости Крым, 25.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221025/rosimuschestvo-oplatit-mobilizovannym-arendatoram-scheta-za-kommunalku-1125068962.html
Росимущество оплатит мобилизованным арендаторам счета за коммуналку
Росимущество оплатит мобилизованным арендаторам счета за коммуналку - РИА Новости Крым, 25.10.2022
Росимущество оплатит мобилизованным арендаторам счета за коммуналку
Росимущество начало прием заявлений от мобилизованных граждан и добровольцев на отсрочку платежей по аренде федерального имущества. Отсрочка предоставляется на... РИА Новости Крым, 25.10.2022
2022-10-25T10:33
2022-10-25T10:33
частичная мобилизация
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111595/75/1115957578_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_c2831d5e95ed04af3cd55c09467e081c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт — РИА Новости Крым. Росимущество начало прием заявлений от мобилизованных граждан и добровольцев на отсрочку платежей по аренде федерального имущества. Отсрочка предоставляется на весь период прохождения службы, сообщает ведомство.Кроме того, мобилизованные граждане и добровольцы могут без штрафов расторгнуть договоры аренды федерального имущества.Как уточняет Росимущество, право на меры поддержки имеют физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели. Также поддержка распространяется на юрлица, у которых единственным учредителем и руководителем является одно и то же физлицо.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, участникам СВО и их семьям предоставили кредитные каникулы. Президент Путин подписал закон о кредитных каникулах для участников СВО и их семей.
https://crimea.ria.ru/20221024/plan-po-chastichnoy-mobilizatsii-v-krymu-esche-ne-vypolnen-1125062179.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111595/75/1115957578_110:0:2841:2048_1920x0_80_0_0_00747c334d12e4f3a100a29c33181c8f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
частичная мобилизация, общество
Росимущество оплатит мобилизованным арендаторам счета за коммуналку

Росимущество погасит коммунальные платежи мобилизованным арендаторам

10:33 25.10.2022
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкПлатежные квитанции за услуги ЖКХ
Платежные квитанции за услуги ЖКХ - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт — РИА Новости Крым. Росимущество начало прием заявлений от мобилизованных граждан и добровольцев на отсрочку платежей по аренде федерального имущества. Отсрочка предоставляется на весь период прохождения службы, сообщает ведомство.
"В связи с неиспользованием арендуемого по договору имущества в период прохождения военной службы или оказания добровольного содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы Российской Федерации, мобилизованными гражданами и добровольцами (арендаторами федерального имущества), Росимущество самостоятельно уплачивает за них коммунальные платежи", – сказано в сообщении.
Кроме того, мобилизованные граждане и добровольцы могут без штрафов расторгнуть договоры аренды федерального имущества.
Как уточняет Росимущество, право на меры поддержки имеют физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели. Также поддержка распространяется на юрлица, у которых единственным учредителем и руководителем является одно и то же физлицо.
Мобилизация - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
Вчера, 17:26
План по частичной мобилизации в Крыму еще не выполнен
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, участникам СВО и их семьям предоставили кредитные каникулы. Президент Путин подписал закон о кредитных каникулах для участников СВО и их семей.
 
Частичная мобилизацияОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:08В Севастополе в первом чтении приняли закон о поддержке участников СВО
12:17В Крым идут дожди и сильный ветер — предупреждение МЧС
12:14Решится ли Киев на провокацию с "грязной" ядерной бомбой – эксперт
12:00Следком установит причастных к подрыву ж/д путей в Брянской области
11:39Кадыров призвал к жестким ответам на обстрелы новых регионов РФ
11:28В Севастополе участникам СВО выделят землю из фонда комплексного развития
11:18Резкий рост: оперштаб сообщил об увеличении госпитализаций с COVID-19
11:14Письмо демократов Байдену: изменят ли США подход к конфликту на Украине
11:00В Саках чиновники дали сироте непригодное жилье — возбуждено дело
10:45Новые случаи заражения: COVID-19 в Крыму и Севастополе
10:41Керченская паромная переправа: ситуация сейчас
10:33Росимущество оплатит мобилизованным арендаторам счета за коммуналку
10:27Какой будет зима на Украине – ожидания и прогнозы
10:12Где в Крыму отключат воду во вторник - адреса
09:49Россиян ждет короткая рабочая неделя
09:42В Крыму предупредили о паводках
09:23Крымские швейные предприятия готовы выполнять заказы для нужд военных
09:04В Мелитополе произошел мощный взрыв, пострадали пять человек
09:01Россия расценит применение Украиной "грязной бомбы" как ядерный террор
08:50Противостояние РФ и НАТО: чем закончится украинский кризис - политолог
Лента новостейМолния