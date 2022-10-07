https://crimea.ria.ru/20221007/uchastnikam-svo-i-ikh-semyam-predostavili-kreditnye-kanikuly-1124750110.html

Участникам СВО и их семьям предоставили кредитные каникулы

Участникам СВО и их семьям предоставили кредитные каникулы - РИА Новости Крым, 07.10.2022

Участникам СВО и их семьям предоставили кредитные каникулы

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому мобилизованные и другие участники СВО, а также члены их семей, получают право на кредитные... РИА Новости Крым, 07.10.2022

2022-10-07T14:16

2022-10-07T14:16

2022-10-07T14:17

частичная мобилизация

специальная военная операция рф на украине

закон и право

владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому мобилизованные и другие участники СВО, а также члены их семей, получают право на кредитные каникулы по потребительским и ипотечным кредитам и займам. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Участники СВО из Севастополя получат землю и по 200 тыс. рублей >>Согласно документу, кредитные каникулы предоставляются военнослужащим Минобороны РФ, служащим Росгвардии, МЧС, СВР, ФСБ, ФСО, СК РФ, принимающим участие в СВО на территориях ДНР, ЛНР и Украины, а также сотрудникам военной прокуратуры и государственной охраны, участвующим в специальной военной операции.Отмечается, что исполнение обязательств может быть приостановлено на все время мобилизации, контракта, участия в СВО. Этот срок может также быть увеличен на 30 дней, в случае если участник СВО находится в медучреждении с ранением, травмой, контузией либо заболеванием, которые получил во время спецоперации.Чтобы получить это дополнительное время, заемщику нужно обратиться к кредитору до срока окончания действия договора, но не позднее 31 декабря 2023 года, говорится в документе.Обязательства по кредитам и займам тех, кто погиб в ходе СВО, умер от ранений либо получил I группу инвалидности, будут прекращены. Автоматически прекращаются и обязательства по кредитам и займам, взятым членами их семей.Предполагается, что такие кредиты и займы просто спишутся.Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.Президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации 21 сентября. В Минобороны РФ сообщили, что призыву из запаса подлежат 300 тыс. человек, отметив, что предпочтение будет отдаваться людям, имеющим боевой опыт и необходимую в войсках военно-учетную специальность.

https://crimea.ria.ru/20221002/sovety-mobilizovannym-chto-brat-s-soboy-i-pochemu-1124692826.html

https://crimea.ria.ru/20221005/zhen-mobilizovannykh-ne-smogut-sokratit-ili-uvolit-v-period-svo-1124725781.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

частичная мобилизация, специальная военная операция рф на украине, закон и право, владимир путин (политик)