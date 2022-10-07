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Участникам СВО и их семьям предоставили кредитные каникулы - РИА Новости Крым, 07.10.2022
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Участникам СВО и их семьям предоставили кредитные каникулы
Участникам СВО и их семьям предоставили кредитные каникулы - РИА Новости Крым, 07.10.2022
Участникам СВО и их семьям предоставили кредитные каникулы
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому мобилизованные и другие участники СВО, а также члены их семей, получают право на кредитные... РИА Новости Крым, 07.10.2022
2022-10-07T14:16
2022-10-07T14:17
частичная мобилизация
специальная военная операция рф на украине
закон и право
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому мобилизованные и другие участники СВО, а также члены их семей, получают право на кредитные каникулы по потребительским и ипотечным кредитам и займам. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Участники СВО из Севастополя получат землю и по 200 тыс. рублей &gt;&gt;Согласно документу, кредитные каникулы предоставляются военнослужащим Минобороны РФ, служащим Росгвардии, МЧС, СВР, ФСБ, ФСО, СК РФ, принимающим участие в СВО на территориях ДНР, ЛНР и Украины, а также сотрудникам военной прокуратуры и государственной охраны, участвующим в специальной военной операции.Отмечается, что исполнение обязательств может быть приостановлено на все время мобилизации, контракта, участия в СВО. Этот срок может также быть увеличен на 30 дней, в случае если участник СВО находится в медучреждении с ранением, травмой, контузией либо заболеванием, которые получил во время спецоперации.Чтобы получить это дополнительное время, заемщику нужно обратиться к кредитору до срока окончания действия договора, но не позднее 31 декабря 2023 года, говорится в документе.Обязательства по кредитам и займам тех, кто погиб в ходе СВО, умер от ранений либо получил I группу инвалидности, будут прекращены. Автоматически прекращаются и обязательства по кредитам и займам, взятым членами их семей.Предполагается, что такие кредиты и займы просто спишутся.Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.Президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации 21 сентября. В Минобороны РФ сообщили, что призыву из запаса подлежат 300 тыс. человек, отметив, что предпочтение будет отдаваться людям, имеющим боевой опыт и необходимую в войсках военно-учетную специальность.
https://crimea.ria.ru/20221002/sovety-mobilizovannym-chto-brat-s-soboy-i-pochemu-1124692826.html
https://crimea.ria.ru/20221005/zhen-mobilizovannykh-ne-smogut-sokratit-ili-uvolit-v-period-svo-1124725781.html
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частичная мобилизация, специальная военная операция рф на украине, закон и право, владимир путин (политик)
Участникам СВО и их семьям предоставили кредитные каникулы

Президент Путин подписал закон о кредитных каникулах для участников СВО и их семей

14:16 07.10.2022 (обновлено: 14:17 07.10.2022)
 
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© Pixabay
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому мобилизованные и другие участники СВО, а также члены их семей, получают право на кредитные каникулы по потребительским и ипотечным кредитам и займам. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Участники СВО из Севастополя получат землю и по 200 тыс. рублей >>
Согласно документу, кредитные каникулы предоставляются военнослужащим Минобороны РФ, служащим Росгвардии, МЧС, СВР, ФСБ, ФСО, СК РФ, принимающим участие в СВО на территориях ДНР, ЛНР и Украины, а также сотрудникам военной прокуратуры и государственной охраны, участвующим в специальной военной операции.
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Советы мобилизованным: что брать с собой и почему
Мобилизованные, контрактники и другие участники СВО вправе приостановить исполнение своих долговых обязательств по договору, который был заключен до дня их мобилизации, подписания контракта, участия в СВО. Такое же право получают и члены их семей, заключившие договор кредита или займа до этого срока.
Отмечается, что исполнение обязательств может быть приостановлено на все время мобилизации, контракта, участия в СВО. Этот срок может также быть увеличен на 30 дней, в случае если участник СВО находится в медучреждении с ранением, травмой, контузией либо заболеванием, которые получил во время спецоперации.
Чтобы получить это дополнительное время, заемщику нужно обратиться к кредитору до срока окончания действия договора, но не позднее 31 декабря 2023 года, говорится в документе.
Обязательства по кредитам и займам тех, кто погиб в ходе СВО, умер от ранений либо получил I группу инвалидности, будут прекращены. Автоматически прекращаются и обязательства по кредитам и займам, взятым членами их семей.
Предполагается, что такие кредиты и займы просто спишутся.
Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
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Президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации 21 сентября. В Минобороны РФ сообщили, что призыву из запаса подлежат 300 тыс. человек, отметив, что предпочтение будет отдаваться людям, имеющим боевой опыт и необходимую в войсках военно-учетную специальность.
 
Частичная мобилизацияСпециальная военная операция РФ на УкраинеЗакон и правоВладимир Путин (политик)
 
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Заголовок открываемого материала
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