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Участники СВО из Севастополя получат землю и по 200 тыс. рублей - РИА Новости Крым, 06.10.2022
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Участники СВО из Севастополя получат землю и по 200 тыс. рублей
Участники СВО из Севастополя получат землю и по 200 тыс. рублей - РИА Новости Крым, 06.10.2022
Участники СВО из Севастополя получат землю и по 200 тыс. рублей
Все севастопольцы, принимающие участие в спецоперации в качестве добровольцев, получат по 200 тысяч рублей, а также могут рассчитывать на ряд других льгот. Об... РИА Новости Крым, 06.10.2022
2022-10-06T16:15
2022-10-06T16:16
севастополь
михаил развожаев
частичная мобилизация
общество
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СЕВАСТОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Все севастопольцы, принимающие участие в спецоперации в качестве добровольцев, получат по 200 тысяч рублей, а также могут рассчитывать на ряд других льгот. Об этом заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев по итогам заседания правительства.По его словам, эта сумма будет выплачена и тем добровольцам, которые пошли в различные воинские части, в том числе именные севастопольские, до объявления частичной мобилизации.Кроме того, для участников СВО и членов их семей предусмотрен бесплатный проезд в транспорте и льготы по оплате за услуги ЖКХ, добавил Развожаев. Семейные участники спецоперации будут иметь приоритетное право на получение путевки в оздоровительный лагерь на детей и оформление ребенка в детский сад, а также будут освобождены от платы за питание в дошкольном учреждении.Окончательный пакет мер, призванных "максимально упростить жизнь семьям бойцов", подготовят к понедельнику, 10 октября.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что все добровольцы из Крыма, как и мобилизованные на СВО, получат по 200 тысяч рублей. В сентябре Госсовет Крыма в первом чтении принял закон о выделении земельных участков участникам СВО.
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https://crimea.ria.ru/20221004/komanduyuschiy-chf-otsenil-podgotovku-rezervistov-iz-kryma-i-sevastopolya-1124716596.html
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севастополь, михаил развожаев, частичная мобилизация, общество
Участники СВО из Севастополя получат землю и по 200 тыс. рублей

Развожаев: в Севастополе участники СВО и добровольцы получат землю и по 200 тыс. рублей

16:15 06.10.2022 (обновлено: 16:16 06.10.2022)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМобилизованные
Мобилизованные - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СЕВАСТОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Все севастопольцы, принимающие участие в спецоперации в качестве добровольцев, получат по 200 тысяч рублей, а также могут рассчитывать на ряд других льгот. Об этом заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев по итогам заседания правительства.
"Речь идет о единоразовой выплате 200 тысяч рублей. Все севастопольцы, которые в качестве добровольцев принимают участие в СВО, тоже получат эти выплаты", – написал Развожаев в Telegram-канале.
По его словам, эта сумма будет выплачена и тем добровольцам, которые пошли в различные воинские части, в том числе именные севастопольские, до объявления частичной мобилизации.
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Кроме того, для участников СВО и членов их семей предусмотрен бесплатный проезд в транспорте и льготы по оплате за услуги ЖКХ, добавил Развожаев.
Семейные участники спецоперации будут иметь приоритетное право на получение путевки в оздоровительный лагерь на детей и оформление ребенка в детский сад, а также будут освобождены от платы за питание в дошкольном учреждении.
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Вчера, 13:43
Добровольцы в Крыму также получат по 200 тысяч рублей
Помимо этого, все участники СВО будут иметь право на получение бесплатного земельного участка в городе Севастополе. "Такой документ надо разработать и принять, коллеги из Заксобрания поддержат", – написал губернатор.
Окончательный пакет мер, призванных "максимально упростить жизнь семьям бойцов", подготовят к понедельнику, 10 октября.
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Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что все добровольцы из Крыма, как и мобилизованные на СВО, получат по 200 тысяч рублей. В сентябре Госсовет Крыма в первом чтении принял закон о выделении земельных участков участникам СВО.
 
СевастопольМихаил РазвожаевЧастичная мобилизацияОбщество
 
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