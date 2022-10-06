https://crimea.ria.ru/20221006/uchastniki-svo-iz-sevastopolya-poluchat-zemlyu-i-po-200-tys-rubley-1124739400.html

Участники СВО из Севастополя получат землю и по 200 тыс. рублей

Участники СВО из Севастополя получат землю и по 200 тыс. рублей - РИА Новости Крым, 06.10.2022

Участники СВО из Севастополя получат землю и по 200 тыс. рублей

Все севастопольцы, принимающие участие в спецоперации в качестве добровольцев, получат по 200 тысяч рублей, а также могут рассчитывать на ряд других льгот. Об... РИА Новости Крым, 06.10.2022

2022-10-06T16:15

2022-10-06T16:15

2022-10-06T16:16

севастополь

михаил развожаев

частичная мобилизация

общество

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СЕВАСТОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Все севастопольцы, принимающие участие в спецоперации в качестве добровольцев, получат по 200 тысяч рублей, а также могут рассчитывать на ряд других льгот. Об этом заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев по итогам заседания правительства.По его словам, эта сумма будет выплачена и тем добровольцам, которые пошли в различные воинские части, в том числе именные севастопольские, до объявления частичной мобилизации.Кроме того, для участников СВО и членов их семей предусмотрен бесплатный проезд в транспорте и льготы по оплате за услуги ЖКХ, добавил Развожаев. Семейные участники спецоперации будут иметь приоритетное право на получение путевки в оздоровительный лагерь на детей и оформление ребенка в детский сад, а также будут освобождены от платы за питание в дошкольном учреждении.Окончательный пакет мер, призванных "максимально упростить жизнь семьям бойцов", подготовят к понедельнику, 10 октября.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что все добровольцы из Крыма, как и мобилизованные на СВО, получат по 200 тысяч рублей. В сентябре Госсовет Крыма в первом чтении принял закон о выделении земельных участков участникам СВО.

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https://crimea.ria.ru/20221004/komanduyuschiy-chf-otsenil-podgotovku-rezervistov-iz-kryma-i-sevastopolya-1124716596.html

севастополь

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севастополь, михаил развожаев, частичная мобилизация, общество