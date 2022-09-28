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Госсовет Крыма в I чтении одобрил закон о выделении земли участникам СВО - РИА Новости Крым, 28.09.2022
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Госсовет Крыма в I чтении одобрил закон о выделении земли участникам СВО
Госсовет Крыма в I чтении одобрил закон о выделении земли участникам СВО - РИА Новости Крым, 28.09.2022
Госсовет Крыма в I чтении одобрил закон о выделении земли участникам СВО
Государственный совет Республики Крым принял в первом чтении законопроект, предоставляющий право участникам специальной военной операции (СВО), имеющим... РИА Новости Крым, 28.09.2022
2022-09-28T10:51
2022-09-28T11:21
крым
государственный совет рк (госсовет)
закон и право
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости Крым. Государственный совет Республики Крым принял в первом чтении законопроект, предоставляющий право участникам специальной военной операции (СВО), имеющим регистрацию в Крыму, бесплатно получать земельные участки в регионе. Документ утвержден абсолютным большинством депутатов на сессии в среду.По словам председателя ГС РК Владимира Константинова, право на получение участков также получат члены семей погибших и умерших участников СВО.Принятие законопроекта позволит предоставлять бесплатно в собственность земельные участки для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подобного хозяйства и садоводства участникам спецоперации и членам их семей.Уточняется, что земельные участки по упрощенной процедуре смогут получить участники спецоперации, имеющие постоянную регистрацию в Крыму на 24 февраля 2022 года.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов пояснил, что законопроект о предоставлении земельных участков крымчанам-участникам спецоперации – это региональная льгота, которая станет еще одной мерой поддержки военнослужащих и их семей.Участки будут предоставляться для ведения садоводства с возможностью постройки там жилого дома или ведения ИЖС. В случае гибели военнослужащего право на получение земли будут иметь члены его семьи, уточнил глава Крыма.
https://crimea.ria.ru/20220927/aksenov-rasskazal-kto-iz-uchastnikov-svo-smozhet-poluchit-uchastok-v-krymu-1124634369.html
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крым, государственный совет рк (госсовет), закон и право, общество
Госсовет Крыма в I чтении одобрил закон о выделении земли участникам СВО

Госсовет Крыма в первом чтении принял закон о выделении земельных участков участникам СВО

10:51 28.09.2022 (обновлено: 11:21 28.09.2022)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГоссовет республики Крым
Госсовет республики Крым - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости Крым. Государственный совет Республики Крым принял в первом чтении законопроект, предоставляющий право участникам специальной военной операции (СВО), имеющим регистрацию в Крыму, бесплатно получать земельные участки в регионе. Документ утвержден абсолютным большинством депутатов на сессии в среду.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
Вчера, 08:22
Аксенов рассказал, кто из участников СВО сможет получить участок в Крыму
По словам председателя ГС РК Владимира Константинова, право на получение участков также получат члены семей погибших и умерших участников СВО.
Принятие законопроекта позволит предоставлять бесплатно в собственность земельные участки для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подобного хозяйства и садоводства участникам спецоперации и членам их семей.
Уточняется, что земельные участки по упрощенной процедуре смогут получить участники спецоперации, имеющие постоянную регистрацию в Крыму на 24 февраля 2022 года.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов пояснил, что законопроект о предоставлении земельных участков крымчанам-участникам спецоперации – это региональная льгота, которая станет еще одной мерой поддержки военнослужащих и их семей.
Участки будут предоставляться для ведения садоводства с возможностью постройки там жилого дома или ведения ИЖС. В случае гибели военнослужащего право на получение земли будут иметь члены его семьи, уточнил глава Крыма.
 
КрымГосударственный совет РК (Госсовет)Закон и правоОбщество
 
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