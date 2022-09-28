https://crimea.ria.ru/20220928/uchastniki-svo-iz-kryma-smogut-besplatno-poluchit-zemlyu-na-poluostrove-1124646659.html

Госсовет Крыма в I чтении одобрил закон о выделении земли участникам СВО

Госсовет Крыма в I чтении одобрил закон о выделении земли участникам СВО - РИА Новости Крым, 28.09.2022

Госсовет Крыма в I чтении одобрил закон о выделении земли участникам СВО

Государственный совет Республики Крым принял в первом чтении законопроект, предоставляющий право участникам специальной военной операции (СВО), имеющим... РИА Новости Крым, 28.09.2022

2022-09-28T10:51

2022-09-28T10:51

2022-09-28T11:21

крым

государственный совет рк (госсовет)

закон и право

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости Крым. Государственный совет Республики Крым принял в первом чтении законопроект, предоставляющий право участникам специальной военной операции (СВО), имеющим регистрацию в Крыму, бесплатно получать земельные участки в регионе. Документ утвержден абсолютным большинством депутатов на сессии в среду.По словам председателя ГС РК Владимира Константинова, право на получение участков также получат члены семей погибших и умерших участников СВО.Принятие законопроекта позволит предоставлять бесплатно в собственность земельные участки для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подобного хозяйства и садоводства участникам спецоперации и членам их семей.Уточняется, что земельные участки по упрощенной процедуре смогут получить участники спецоперации, имеющие постоянную регистрацию в Крыму на 24 февраля 2022 года.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов пояснил, что законопроект о предоставлении земельных участков крымчанам-участникам спецоперации – это региональная льгота, которая станет еще одной мерой поддержки военнослужащих и их семей.Участки будут предоставляться для ведения садоводства с возможностью постройки там жилого дома или ведения ИЖС. В случае гибели военнослужащего право на получение земли будут иметь члены его семьи, уточнил глава Крыма.

https://crimea.ria.ru/20220927/aksenov-rasskazal-kto-iz-uchastnikov-svo-smozhet-poluchit-uchastok-v-krymu-1124634369.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, государственный совет рк (госсовет), закон и право, общество