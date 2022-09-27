https://crimea.ria.ru/20220927/aksenov-rasskazal-kto-iz-uchastnikov-svo-smozhet-poluchit-uchastok-v-krymu-1124634369.html

Аксенов рассказал, кто из участников СВО сможет получить участок в Крыму

Аксенов рассказал, кто из участников СВО сможет получить участок в Крыму - РИА Новости Крым, 27.09.2022

Аксенов рассказал, кто из участников СВО сможет получить участок в Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал про законопроект о предоставлении земельных участков крымчанам-участникам спецоперации, который пройдет первое чтение уже в РИА Новости Крым, 27.09.2022

2022-09-27T08:22

2022-09-27T08:22

2022-09-27T08:52

сергей аксенов

частичная мобилизация

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал про законопроект о предоставлении земельных участков крымчанам-участникам спецоперации, который пройдет первое чтение уже в среду.Он подчеркнул, что это региональная льгота, которая станет еще одной мерой поддержки военнослужащих и их семей. Участки будут предоставляться для ведения садоводства с возможностью постройки там жилого дома или ведения ИЖС. В случае гибели военнослужащего право на получение земли будут иметь члены его семьи, уточнил глава Крыма."Условия предоставления льготы будут максимально упрощены. Заявления будут подаваться по месту жительства в органы местного самоуправления", - добавил Аксенов.Президент России Владимир Путин 21 сентября подписал указ об объявлении частичной мобилизации в РФ. Глава Крыма Аксенов сообщил, что в республике уже завершены мобилизационные мероприятия, призванные бойцы отправляются на переподготовку. В качестве меры поддержки республиканские власти приняли решение каждому из призванных крымчан единоразово выплатить 200 тысяч рублей дополнительной финансовой помощи. Аналогичные меры поддержки утвердили и в Севастополе.

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https://crimea.ria.ru/20220926/mobilizatsiya-v-rossii-chto-polozheno-prizvannym-i-ikh-semyam-1124631289.html

крым

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, частичная мобилизация, крым