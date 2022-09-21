https://crimea.ria.ru/20220921/kakie-lgoty-poluchat-chastichno-mobilizovannye-grazhdane-rf-1124577797.html
Какие льготы получат мобилизованные граждане РФ
Какие льготы получат мобилизованные граждане РФ - РИА Новости Крым, 21.09.2022
Какие льготы получат мобилизованные граждане РФ
Все льготы участников СВО будут распространены на тех, кто подпадет под частичную мобилизацию, сообщила в среду в ходе заседания Совета Федерации его спикер... РИА Новости Крым, 21.09.2022
2022-09-21T18:47
2022-09-21T18:47
2022-09-21T19:56
армия и флот
общество
российская федерация (россия, рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/18/1122481830_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7699d57ce944070e8e446491987eaca8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Все льготы участников СВО будут распространены на тех, кто подпадет под частичную мобилизацию, сообщила в среду в ходе заседания Совета Федерации его спикер Валентина Матвиенко. Перечень льгот, о которых идет речь - в материале РИА Новости Крым.Заявление Матвиенко"В настоящее время уже принят ряд мер поддержки для участников спецоперации. Это и медицинские, и налоговые льготы, и бесплатное получение дополнительного профессионального образования, и ежемесячная доплата к пенсии, и многое другое. Важно, что все эти льготы будут распространяться и на тех, кто будет призван в рамках частичной мобилизации", - заявила спикер Совфеда.Она добавила, что по поручению президента РФ Владимира Путина готовятся поправки в законодательство, направленные на обеспечение трудовых гарантий участникам специальной военной операции. Кроме того, в Госдуму внесен проект о бесплатном социальном обслуживании участников СВО, нуждающихся в этом. Эту работу планируют продолжать.Что с добровольцамиЕще одно заявление прозвучало в среду от спикера Госдумы РФ Вячеслав Володина: он поручил комитетам Думы по обороне, труду, соцполитике и делам ветеранов немедленно проработать вопрос приравнивания добровольцев, участвующих в спецоперации на Украине, к участникам боевых действий, депутаты могут рассмотреть документы уже на следующей неделе.По его словам, такие инициативы уже звучали в Госдуме от разных фракций, однако принятое президентом решение о частичной мобилизации требует приоритетного рассмотрения вопроса о поддержке военнослужащих.Перечень льготПоправки в закон "О ветеранах" приняты российскими парламентариями в июле текущего года. В соответствии с ними, лицам, выполняющим задачи в ходе специальной военной операции на территории Украины, Донецкой и Луганской народных республик с 24 февраля 2022 года, а также участвующим в СВО гражданским специалистам предоставляется статус ветерана и инвалида боевых действий. То же касается пограничников, которые выполняют задачи на российско-украинской границе и приграничных территориях, прилегающих к зоне специальной военной операции.В соответствии с законами, опубликованными на сайте ГД РФ, речь идет о целом перечне льгот. В том числе о коммунальных, предполагающих компенсацию 50 % стоимости квартплаты. Это касается услуг по управлению жилым домом, содержания и ремонта общего имущества в многоквартирном доме, взносов на капремонт.Налоговые льготы предусматривают освобождение от налога на имущество: квартиру, дом, гараж. Льготу предоставляют на один объект каждого вида, например одну квартиру, дом и гараж одновременно.Медицинский пакет позволяет ветеранам после выхода на пенсию обслуживаться в тех же поликлиниках и больницах, к которым были прикреплены и в период службы. Также им вне очереди оказывают медицинскую помощь в рамках программы госгарантий.Кроме того, ветераны боевых действий могут брать ежегодный отпуск в удобное для них время. Еще у них есть право на отпуск без сохранения заработной платы сроком до 35 дней. Получить профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование ветераны боевых действий могут за счет работодателя.Ежемесячные выплаты и доплаты к пенсии"Ветераны боевых действий могут рассчитывать на ежемесячную денежную выплату. С 1 февраля 2022 года она составляет 3481,85 руб. Дополнительно положен набор социальных услуг - бесплатный проезд, путевка в санаторий и лекарства. Если от этих льгот отказаться, денежное пособие можно увеличить", - сказано на сайте ГД.Кроме того, пенсия за выслугу лет, по инвалидности или потере кормильца увеличивается на 32% от размера социальной пенсии.Отмечается, что меры поддержки ветеранов боевых действий также могут устанавливать регионы. Льгота на транспортный налог также является региональной.Президент РФ Владимиром Путиным 21 сентября объявил о частичной мобилизации в РФ. Как разъяснил министр обороны РФ Сергей Шойгу ходе частичной мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, в первую очередь под нее попадут отслужившие люди с боевым опытом.
https://crimea.ria.ru/20220921/chastichnaya-mobilizatsiya-v-rossii-tekst-ukaza-1124571147.html
https://crimea.ria.ru/20220921/chastichnaya-mobilizatsiya--reaktsiya-kryma-i-sevastopolya-1124572840.html
https://crimea.ria.ru/20220921/zhdat-li-rezervistam-elektronnoy-povestki-cherez-gosuslugi-1124574524.html
российская федерация (россия, рф)
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/18/1122481830_335:0:3066:2048_1920x0_80_0_0_134dda3040996706bd56e210a9828eb6.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
армия и флот, общество, российская федерация (россия, рф)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Все льготы участников СВО будут распространены на тех, кто подпадет под частичную мобилизацию, сообщила в среду в ходе заседания Совета Федерации его спикер Валентина Матвиенко. Перечень льгот, о которых идет речь - в материале РИА Новости Крым.
"В настоящее время уже принят ряд мер поддержки для участников спецоперации. Это и медицинские, и налоговые льготы, и бесплатное получение дополнительного профессионального образования, и ежемесячная доплата к пенсии, и многое другое. Важно, что все эти льготы будут распространяться и на тех, кто будет призван в рамках частичной мобилизации", - заявила спикер Совфеда.
Она добавила, что по поручению президента РФ Владимира Путина готовятся поправки в законодательство, направленные на обеспечение трудовых гарантий участникам специальной военной операции. Кроме того, в Госдуму внесен проект о бесплатном социальном обслуживании участников СВО, нуждающихся в этом. Эту работу планируют продолжать.
"Мы продолжим делать все, чтобы поддержать тех, кто участвует в спецоперации, а также их родных и близких. Они должны чувствовать безусловную заботу государства", - констатировала Матвиенко.
Еще одно заявление прозвучало в среду от спикера Госдумы РФ Вячеслав Володина: он поручил комитетам Думы по обороне, труду, соцполитике и делам ветеранов немедленно проработать вопрос приравнивания добровольцев, участвующих в спецоперации на Украине, к участникам боевых действий, депутаты могут рассмотреть документы уже на следующей неделе.
"В ходе обращения президент сказал о необходимости поддержки добровольцев. Внес предложение приравнять их к участникам боевых действий. Давайте мы с вами этот вопрос незамедлительно решим", - цитирует парламентария "РИА Новости".
По его словам, такие инициативы уже звучали в Госдуме от разных фракций, однако принятое президентом решение о частичной мобилизации требует приоритетного рассмотрения вопроса о поддержке военнослужащих.
Поправки в закон "О ветеранах" приняты российскими парламентариями в июле текущего года. В соответствии с ними, лицам, выполняющим задачи в ходе специальной военной операции на территории Украины, Донецкой и Луганской народных республик с 24 февраля 2022 года, а также участвующим в СВО гражданским специалистам предоставляется статус ветерана и инвалида боевых действий. То же касается пограничников, которые выполняют задачи на российско-украинской границе и приграничных территориях, прилегающих к зоне специальной военной операции.
В соответствии с законами, опубликованными на сайте ГД РФ, речь идет о целом перечне льгот. В том числе о коммунальных, предполагающих компенсацию 50 % стоимости квартплаты. Это касается услуг по управлению жилым домом, содержания и ремонта общего имущества в многоквартирном доме, взносов на капремонт.
Налоговые льготы предусматривают освобождение от налога на имущество: квартиру, дом, гараж. Льготу предоставляют на один объект каждого вида, например одну квартиру, дом и гараж одновременно.
Медицинский пакет позволяет ветеранам после выхода на пенсию обслуживаться в тех же поликлиниках и больницах, к которым были прикреплены и в период службы. Также им вне очереди оказывают медицинскую помощь в рамках программы госгарантий.
Кроме того, ветераны боевых действий могут брать ежегодный отпуск в удобное для них время. Еще у них есть право на отпуск без сохранения заработной платы сроком до 35 дней. Получить профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование ветераны боевых действий могут за счет работодателя.
Ежемесячные выплаты и доплаты к пенсии
"Ветераны боевых действий могут рассчитывать на ежемесячную денежную выплату. С 1 февраля 2022 года она составляет 3481,85 руб. Дополнительно положен набор социальных услуг - бесплатный проезд, путевка в санаторий и лекарства. Если от этих льгот отказаться, денежное пособие можно увеличить", - сказано на сайте ГД.
Кроме того, пенсия за выслугу лет, по инвалидности или потере кормильца увеличивается на 32% от размера социальной пенсии.
Отмечается, что меры поддержки ветеранов боевых действий также могут устанавливать регионы. Льгота на транспортный налог также является региональной.
Президент РФ Владимиром Путиным 21 сентября объявил о частичной мобилизации в РФ. Как разъяснил министр обороны РФ Сергей Шойгу ходе частичной мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, в первую очередь под нее попадут отслужившие люди с боевым опытом.