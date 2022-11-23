https://crimea.ria.ru/20221123/kak-obespechivaetsya-bezopasnost-kryma-1125507097.html
Как обеспечивается безопасность Крыма
Как обеспечивается безопасность Крыма - РИА Новости Крым, 23.11.2022
Как обеспечивается безопасность Крыма
Военных угроз для Крыма на данный момент нет, органы власти и оборонные ведомства работают над обеспечением полной безопасности полуострова. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 23.11.2022
2022-11-23T10:37
2022-11-23T10:37
2022-11-23T10:38
сергей аксенов
крым
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Военных угроз для Крыма на данный момент нет, органы власти и оборонные ведомства работают над обеспечением полной безопасности полуострова. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в комментарии радио Sputnik.В Крыму строят фортификационные укрепления - Аксенов >>Он подчеркнул, что органы власти Республики Крым продолжат оперативно сообщать населению обо всех происходящих событиях на полуострове и призвал граждан доверять только проверенным источникам информации.
https://crimea.ria.ru/20221122/aksenov-oproverg-slukhi-ob-evakuatsii-iz-armyanska-na-severe-kryma-1125491407.html
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сергей аксенов, крым, безопасность республики крым и севастополя
Как обеспечивается безопасность Крыма
Аксенов заявил, что в военном плане Крыму ничего не угрожает
10:37 23.11.2022 (обновлено: 10:38 23.11.2022)