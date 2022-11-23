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Как обеспечивается безопасность Крыма - РИА Новости Крым, 23.11.2022
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Как обеспечивается безопасность Крыма
Как обеспечивается безопасность Крыма - РИА Новости Крым, 23.11.2022
Как обеспечивается безопасность Крыма
Военных угроз для Крыма на данный момент нет, органы власти и оборонные ведомства работают над обеспечением полной безопасности полуострова. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 23.11.2022
2022-11-23T10:37
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сергей аксенов
крым
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Военных угроз для Крыма на данный момент нет, органы власти и оборонные ведомства работают над обеспечением полной безопасности полуострова. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в комментарии радио Sputnik.В Крыму строят фортификационные укрепления - Аксенов &gt;&gt;Он подчеркнул, что органы власти Республики Крым продолжат оперативно сообщать населению обо всех происходящих событиях на полуострове и призвал граждан доверять только проверенным источникам информации.
https://crimea.ria.ru/20221122/aksenov-oproverg-slukhi-ob-evakuatsii-iz-armyanska-na-severe-kryma-1125491407.html
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сергей аксенов, крым, безопасность республики крым и севастополя
Как обеспечивается безопасность Крыма

Аксенов заявил, что в военном плане Крыму ничего не угрожает

10:37 23.11.2022 (обновлено: 10:38 23.11.2022)
 
© РИА Новости Крым . Владислав СергиенкоКак российские военнослужащие охраняют ключевые транспортные объекты полуострова – Керченский пролив и Крымский мост
Как российские военнослужащие охраняют ключевые транспортные объекты полуострова – Керченский пролив и Крымский мост - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости Крым . Владислав Сергиенко
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Военных угроз для Крыма на данный момент нет, органы власти и оборонные ведомства работают над обеспечением полной безопасности полуострова. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в комментарии радио Sputnik.
В Крыму строят фортификационные укрепления - Аксенов >>
"В военном плане нам никаких угроз сейчас нет. Мы работаем над тем, чтобы с точки зрения безопасности Крым был гарантировано защищен со всех сторон", - подчеркнул он.
Пункт пропуска Армянск - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
Вчера, 12:01
Аксенов опроверг слухи об эвакуации из Армянска на севере Крыма
Он подчеркнул, что органы власти Республики Крым продолжат оперативно сообщать населению обо всех происходящих событиях на полуострове и призвал граждан доверять только проверенным источникам информации.
 
Сергей АксеновКрымБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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