https://crimea.ria.ru/20221123/kak-obespechivaetsya-bezopasnost-kryma-1125507097.html

Как обеспечивается безопасность Крыма

Как обеспечивается безопасность Крыма - РИА Новости Крым, 23.11.2022

Как обеспечивается безопасность Крыма

Военных угроз для Крыма на данный момент нет, органы власти и оборонные ведомства работают над обеспечением полной безопасности полуострова. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 23.11.2022

2022-11-23T10:37

2022-11-23T10:37

2022-11-23T10:38

сергей аксенов

крым

безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Военных угроз для Крыма на данный момент нет, органы власти и оборонные ведомства работают над обеспечением полной безопасности полуострова. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в комментарии радио Sputnik.В Крыму строят фортификационные укрепления - Аксенов >>Он подчеркнул, что органы власти Республики Крым продолжат оперативно сообщать населению обо всех происходящих событиях на полуострове и призвал граждан доверять только проверенным источникам информации.

https://crimea.ria.ru/20221122/aksenov-oproverg-slukhi-ob-evakuatsii-iz-armyanska-na-severe-kryma-1125491407.html

крым

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, крым, безопасность республики крым и севастополя