https://crimea.ria.ru/20221118/v-krymu-stroyat-fortifikatsionnye-ukrepleniya---aksenov-1125428937.html
В Крыму строят фортификационные укрепления - Аксенов
В Крыму строят фортификационные укрепления - Аксенов - РИА Новости Крым, 18.11.2022
В Крыму строят фортификационные укрепления - Аксенов
Предпринимаемые сегодня военными и правоохранителями меры достаточны для обеспечения безопасности Крыма, однако с целью гарантированной безопасности крычман на... РИА Новости Крым, 18.11.2022
2022-11-18T11:30
2022-11-18T11:30
2022-11-18T11:37
безопасность республики крым и севастополя
крым
сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Предпринимаемые сегодня военными и правоохранителями меры достаточны для обеспечения безопасности Крыма, однако с целью гарантированной безопасности крычман на полуострове проводятся фортификационные работы, сообщил глава республики Сергей Аксенов.При этом, отметил руководитель региона, основные меры безопасности Крыма должны быть достигнуты "за счет мероприятий, выполняемых в первую очередь на территории Херсонской области".Командующий Объединенной группировкой войск в зоне проведения специальной военной операции Сергей Суровикин 9 ноября в докладе министру обороны РФ Сергею Шойгу предложил организовать оборону на Херсонском направлении по левому берегу Днепра. Шойгу согласился с этим предложением и дал команду к отводу войск. По данным Минобороны, на левый берег Днепра выведено более 30 тысяч российских военных, около 5 тысяч единиц вооружения и техники. В ведомстве подчеркнули, что в результате эффективного управления и слаженных действий российских подразделений ни одной единицы военной техники и вооружения на правом берегу не оставлено, все военнослужащие переправлены на левый берег Днепра. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что отход российских войск из Херсона заставляет "пересмотреть меры безопасности жителей Крыма и объектов критической инфраструктуры на полуострове". При этом он отметил, что сформирована надежная группировка, чтобы не допустить прорыва врага по направлению к полуострову.
https://crimea.ria.ru/20221116/mvd-prinimaet-dopolnitelnye-mery-bezopasnosti-v-krymu--kolokoltsev-1125394122.html
https://crimea.ria.ru/20221115/v-chem-riski-dlya-kryma-posle-otvoda-rossiyskikh-voysk-iz-khersona-1125386740.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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безопасность республики крым и севастополя, крым, сергей аксенов
В Крыму строят фортификационные укрепления - Аксенов
Аксенов: в Крыму проводятся фортификационные работы для гарантированной безопасности
11:30 18.11.2022 (обновлено: 11:37 18.11.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Предпринимаемые сегодня военными и правоохранителями меры достаточны для обеспечения безопасности Крыма, однако с целью гарантированной безопасности крычман на полуострове проводятся фортификационные работы, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Меры, предпринимаемые сегодня по поручению нашего президента Вооруженными силами и правоохранительными органами Российской Федерации, достаточны для того, чтобы крымчане чувствовали себя в безопасности. При этом на территории Крыма под моим контролем в том числе проводятся фортификационные работы, направленные на гарантированное обеспечение безопасности крымчан", – сказал Аксенов на совещании, видеофрагмент которого опубликован в Telegram-канале главы РК.
При этом, отметил руководитель региона, основные меры безопасности Крыма должны быть достигнуты "за счет мероприятий, выполняемых в первую очередь на территории Херсонской области".
Командующий Объединенной группировкой войск в зоне проведения специальной военной операции Сергей Суровикин 9 ноября в докладе министру обороны РФ Сергею Шойгу предложил организовать оборону на Херсонском направлении по левому берегу Днепра. Шойгу согласился с этим предложением и дал команду к отводу войск.
По данным Минобороны, на левый берег Днепра выведено более 30 тысяч российских военных, около 5 тысяч единиц вооружения и техники. В ведомстве подчеркнули, что в результате эффективного управления и слаженных действий российских подразделений ни одной единицы военной техники и вооружения на правом берегу не оставлено, все военнослужащие переправлены на левый берег Днепра.
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил
, что отход российских войск из Херсона заставляет "пересмотреть меры безопасности жителей Крыма и объектов критической инфраструктуры на полуострове". При этом он отметил, что сформирована надежная группировка
, чтобы не допустить прорыва врага по направлению к полуострову.