https://crimea.ria.ru/20221118/v-krymu-stroyat-fortifikatsionnye-ukrepleniya---aksenov-1125428937.html

В Крыму строят фортификационные укрепления - Аксенов

В Крыму строят фортификационные укрепления - Аксенов - РИА Новости Крым, 18.11.2022

В Крыму строят фортификационные укрепления - Аксенов

Предпринимаемые сегодня военными и правоохранителями меры достаточны для обеспечения безопасности Крыма, однако с целью гарантированной безопасности крычман на... РИА Новости Крым, 18.11.2022

2022-11-18T11:30

2022-11-18T11:30

2022-11-18T11:37

безопасность республики крым и севастополя

крым

сергей аксенов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Предпринимаемые сегодня военными и правоохранителями меры достаточны для обеспечения безопасности Крыма, однако с целью гарантированной безопасности крычман на полуострове проводятся фортификационные работы, сообщил глава республики Сергей Аксенов.При этом, отметил руководитель региона, основные меры безопасности Крыма должны быть достигнуты "за счет мероприятий, выполняемых в первую очередь на территории Херсонской области".Командующий Объединенной группировкой войск в зоне проведения специальной военной операции Сергей Суровикин 9 ноября в докладе министру обороны РФ Сергею Шойгу предложил организовать оборону на Херсонском направлении по левому берегу Днепра. Шойгу согласился с этим предложением и дал команду к отводу войск. По данным Минобороны, на левый берег Днепра выведено более 30 тысяч российских военных, около 5 тысяч единиц вооружения и техники. В ведомстве подчеркнули, что в результате эффективного управления и слаженных действий российских подразделений ни одной единицы военной техники и вооружения на правом берегу не оставлено, все военнослужащие переправлены на левый берег Днепра. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что отход российских войск из Херсона заставляет "пересмотреть меры безопасности жителей Крыма и объектов критической инфраструктуры на полуострове". При этом он отметил, что сформирована надежная группировка, чтобы не допустить прорыва врага по направлению к полуострову.

https://crimea.ria.ru/20221116/mvd-prinimaet-dopolnitelnye-mery-bezopasnosti-v-krymu--kolokoltsev-1125394122.html

https://crimea.ria.ru/20221115/v-chem-riski-dlya-kryma-posle-otvoda-rossiyskikh-voysk-iz-khersona-1125386740.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность республики крым и севастополя, крым, сергей аксенов