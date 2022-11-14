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Группировка ВС РФ не допустит вражеского прорыва к Крыму – Константинов - РИА Новости Крым, 14.11.2022
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Группировка ВС РФ не допустит вражеского прорыва к Крыму – Константинов
Группировка ВС РФ не допустит вражеского прорыва к Крыму – Константинов - РИА Новости Крым, 14.11.2022
Группировка ВС РФ не допустит вражеского прорыва к Крыму – Константинов
Отход российских войск из Херсона стратегически ничего не меняет для Крыма, сформирована надежная группировка, чтобы не допустить прорыва врага по направлению к РИА Новости Крым, 14.11.2022
2022-11-14T16:39
2022-11-14T16:39
херсонская область
крым
всу (вооруженные силы украины)
государственный совет рк (госсовет)
владимир константинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Отход российских войск из Херсона стратегически ничего не меняет для Крыма, сформирована надежная группировка, чтобы не допустить прорыва врага по направлению к полуострову. Об этом заявил глава парламента республики Владимир Константинов.По словам председателя Госсовета РК, Крым сегодня мирный и стабильный регион, поводов для панических настроений нет.Командующий Объединенной группировкой войск в зоне проведения специальной военной операции Сергей Суровикин 9 ноября в докладе министру обороны РФ Сергею Шойгу предложил организовать оборону на Херсонском направлении по левому берегу Днепра. Шойгу согласился с этим предложением и дал команду к отводу войск.По данным Минобороны, на левый берег Днепра выведено более 30 тысяч российских военных, около 5 тысяч единиц вооружения и техники. В ведомстве подчеркнули, что в результате эффективного управления и слаженных действий российских подразделений ни одной единицы военной техники и вооружения на правом берегу не оставлено, все военнослужащие переправлены на левый берег Днепра.Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян ранее заявила, что решение отвести войска из Херсона "не было легким ни для кого", но этот отвод был необходим для сохранения жизни российских военнослужащих и защиты Крыма.
https://crimea.ria.ru/20221114/pod-khersonom-razrushen-sklad-ukrainskoy-tekhniki-i-vooruzheniya-1125360504.html
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херсонская область, крым, всу (вооруженные силы украины), государственный совет рк (госсовет), владимир константинов
Группировка ВС РФ не допустит вражеского прорыва к Крыму – Константинов

Константинов: есть силы удержать врага и не допустить прорыва по направлению к Крыму

16:39 14.11.2022
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВоенная подготовка мобилизованных в Краснодарском крае
Военная подготовка мобилизованных в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Отход российских войск из Херсона стратегически ничего не меняет для Крыма, сформирована надежная группировка, чтобы не допустить прорыва врага по направлению к полуострову. Об этом заявил глава парламента республики Владимир Константинов.
"Что грозит Крыму после отхода из Херсона? Стратегически для Крыма ничего не изменилось. Оборона на левом берегу выстроена, группировка сформирована надежная, силы удержать врага на этих рубежах и не допустить прорыва по направлению к Крыму есть. В этом плане все достаточно надежно", – написал Константинов в своем Telegram-канале.
По словам председателя Госсовета РК, Крым сегодня мирный и стабильный регион, поводов для панических настроений нет.
"Главное — на линию противостояния подтягиваются резервы, стремительно нарастает производство вооружений и боеприпасов. Все это не оставляет сомнений в том, что все цели специальной военной операции в конечном итоге будут достигнуты", - подытожил спикер крымского парламента.
Командующий Объединенной группировкой войск в зоне проведения специальной военной операции Сергей Суровикин 9 ноября в докладе министру обороны РФ Сергею Шойгу предложил организовать оборону на Херсонском направлении по левому берегу Днепра. Шойгу согласился с этим предложением и дал команду к отводу войск.
По данным Минобороны, на левый берег Днепра выведено более 30 тысяч российских военных, около 5 тысяч единиц вооружения и техники. В ведомстве подчеркнули, что в результате эффективного управления и слаженных действий российских подразделений ни одной единицы военной техники и вооружения на правом берегу не оставлено, все военнослужащие переправлены на левый берег Днепра.
Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян ранее заявила, что решение отвести войска из Херсона "не было легким ни для кого", но этот отвод был необходим для сохранения жизни российских военнослужащих и защиты Крыма.
Военнослужащий артиллерийского расчета САУ - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
14:33
Под Херсоном разрушен склад украинской техники и вооружения
Херсонская областьКрымВСУ (Вооруженные силы Украины)Государственный совет РК (Госсовет)Владимир Константинов
 
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