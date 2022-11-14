https://crimea.ria.ru/20221114/gruppirovka-vs-rf-ne-dopustit-vrazheskogo-proryva-k-krymu--konstantinov-1125363472.html

Группировка ВС РФ не допустит вражеского прорыва к Крыму – Константинов

Группировка ВС РФ не допустит вражеского прорыва к Крыму – Константинов - РИА Новости Крым, 14.11.2022

Группировка ВС РФ не допустит вражеского прорыва к Крыму – Константинов

Отход российских войск из Херсона стратегически ничего не меняет для Крыма, сформирована надежная группировка, чтобы не допустить прорыва врага по направлению к РИА Новости Крым, 14.11.2022

2022-11-14T16:39

2022-11-14T16:39

2022-11-14T16:39

херсонская область

крым

всу (вооруженные силы украины)

государственный совет рк (госсовет)

владимир константинов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/18/1125065217_0:93:3311:1955_1920x0_80_0_0_81788b54132e9117181b4d962b5c9b69.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Отход российских войск из Херсона стратегически ничего не меняет для Крыма, сформирована надежная группировка, чтобы не допустить прорыва врага по направлению к полуострову. Об этом заявил глава парламента республики Владимир Константинов.По словам председателя Госсовета РК, Крым сегодня мирный и стабильный регион, поводов для панических настроений нет.Командующий Объединенной группировкой войск в зоне проведения специальной военной операции Сергей Суровикин 9 ноября в докладе министру обороны РФ Сергею Шойгу предложил организовать оборону на Херсонском направлении по левому берегу Днепра. Шойгу согласился с этим предложением и дал команду к отводу войск.По данным Минобороны, на левый берег Днепра выведено более 30 тысяч российских военных, около 5 тысяч единиц вооружения и техники. В ведомстве подчеркнули, что в результате эффективного управления и слаженных действий российских подразделений ни одной единицы военной техники и вооружения на правом берегу не оставлено, все военнослужащие переправлены на левый берег Днепра.Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян ранее заявила, что решение отвести войска из Херсона "не было легким ни для кого", но этот отвод был необходим для сохранения жизни российских военнослужащих и защиты Крыма.

https://crimea.ria.ru/20221114/pod-khersonom-razrushen-sklad-ukrainskoy-tekhniki-i-vooruzheniya-1125360504.html

херсонская область

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, крым, всу (вооруженные силы украины), государственный совет рк (госсовет), владимир константинов