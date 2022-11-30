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Запретят ли США Зеленскому нападать на Крым – мнение - РИА Новости Крым, 30.11.2022
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Запретят ли США Зеленскому нападать на Крым – мнение
Запретят ли США Зеленскому нападать на Крым – мнение - РИА Новости Крым, 30.11.2022
Запретят ли США Зеленскому нападать на Крым – мнение
Мнение некоторых западных аналитиков о том, что США могут запретить властям Украины проводить операцию по захвату Крыма, ошибочно. Рассчитывать на благоразумие... РИА Новости Крым, 30.11.2022
2022-11-30T07:28
2022-11-30T07:28
мнения
специальная военная операция рф на украине
крым
безопасность республики крым и севастополя
сша
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Мнение некоторых западных аналитиков о том, что США могут запретить властям Украины проводить операцию по захвату Крыма, ошибочно. Рассчитывать на благоразумие Вашингтона в этой ситуации не стоит. Такое мнение РИА Новости Крым высказал заведующий отделом евразийской интеграции и развития Шанхайской организации сотрудничества Института стран СНГ, военный эксперт Владимир Евсеев.Ранее британский еженедельник The Economist со ссылкой на экс-командующего воздушно-десантными войсками Украины Михаила Забродского сообщил, что Киев готовился провести операцию по силовому захвату Крыма в 2023 году. Авторы статьи анализируют детали такой возможной операции, однако отмечают, что попытка наступать на полуостров может оттолкнуть от Украины западных союзников из-за опасности эскалации конфликта."США знали, что на 2023 год планировалось наступление на Крым, после того, как ВСУ захватят Донбасс. Такие планы были, и они были об этом осведомлены. Поэтому рассчитывать на то, что Штаты могут воспрепятствовать наступлению ВСУ на Крым, совершенно неверно. Другой вопрос, что у Украины нет никаких возможностей провести такое наступление", – сказал Евсеев.Эксперт отметил, что Вашингтон никак не препятствовал нанесению ударов ВСУ по Белгородской, Курской, Брянской областям, потому тем более нет никаких оснований считать, что США запретят киевскому режиму атаковать Крым.В Крыму строят фортификационные укрепления - Аксенов &gt;&gt;Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов призвал лидеров киевского режима думать не о "возвращении" Крыма, а о том, где в итоге окажется Украина под их руководством.
https://crimea.ria.ru/20221129/est-li-u-rezhima-zelenskogo-sily-dlya-nastupleniya-na-krym-1125600348.html
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
мнения, специальная военная операция рф на украине, крым, безопасность республики крым и севастополя, сша, украина
Запретят ли США Зеленскому нападать на Крым – мнение

Эксперт Евсеев: не думаю, что США будут препятствовать украинскому наступлению на Крым

07:28 30.11.2022
 
© Пресс-служба Офиса президента УкраиныУкраинские военные
Украинские военные
© Пресс-служба Офиса президента Украины
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Алексей Гончаров. РИА Новости Крым
Алексей Гончаров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Мнение некоторых западных аналитиков о том, что США могут запретить властям Украины проводить операцию по захвату Крыма, ошибочно. Рассчитывать на благоразумие Вашингтона в этой ситуации не стоит. Такое мнение РИА Новости Крым высказал заведующий отделом евразийской интеграции и развития Шанхайской организации сотрудничества Института стран СНГ, военный эксперт Владимир Евсеев.
Ранее британский еженедельник The Economist со ссылкой на экс-командующего воздушно-десантными войсками Украины Михаила Забродского сообщил, что Киев готовился провести операцию по силовому захвату Крыма в 2023 году. Авторы статьи анализируют детали такой возможной операции, однако отмечают, что попытка наступать на полуостров может оттолкнуть от Украины западных союзников из-за опасности эскалации конфликта.
"США знали, что на 2023 год планировалось наступление на Крым, после того, как ВСУ захватят Донбасс. Такие планы были, и они были об этом осведомлены. Поэтому рассчитывать на то, что Штаты могут воспрепятствовать наступлению ВСУ на Крым, совершенно неверно. Другой вопрос, что у Украины нет никаких возможностей провести такое наступление", – сказал Евсеев.
Эксперт отметил, что Вашингтон никак не препятствовал нанесению ударов ВСУ по Белгородской, Курской, Брянской областям, потому тем более нет никаких оснований считать, что США запретят киевскому режиму атаковать Крым.
В Крыму строят фортификационные укрепления - Аксенов >>
"Надеяться на благоразумие американцев здесь не стоит. Здесь надо надеяться на нашу военную силу, которой достаточно, чтобы обеспечить безопасность Республики Крым. А если зимняя кампания 2022-23 года будет успешной, то, думаю, Киеву придется больше думать о безопасности других территорий, которые пока находятся под его управлением, а не о Крыме", – добавил аналитик.
Президент Украины Владимир Зеленский
Вчера, 15:36
Есть ли у режима Зеленского силы для наступления на Крым
Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов призвал лидеров киевского режима думать не о "возвращении" Крыма, а о том, где в итоге окажется Украина под их руководством.
 
МненияСпециальная военная операция РФ на УкраинеКрымБезопасность Республики Крым и СевастополяСШАУкраина
 
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