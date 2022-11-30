https://crimea.ria.ru/20221130/zapretyat-li-ssha-zelenskomu-napadat-na-krym--mnenie-1125601719.html

Запретят ли США Зеленскому нападать на Крым – мнение

Запретят ли США Зеленскому нападать на Крым – мнение - РИА Новости Крым, 30.11.2022

Запретят ли США Зеленскому нападать на Крым – мнение

Мнение некоторых западных аналитиков о том, что США могут запретить властям Украины проводить операцию по захвату Крыма, ошибочно. Рассчитывать на благоразумие... РИА Новости Крым, 30.11.2022

2022-11-30T07:28

2022-11-30T07:28

2022-11-30T07:28

мнения

специальная военная операция рф на украине

крым

безопасность республики крым и севастополя

сша

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Мнение некоторых западных аналитиков о том, что США могут запретить властям Украины проводить операцию по захвату Крыма, ошибочно. Рассчитывать на благоразумие Вашингтона в этой ситуации не стоит. Такое мнение РИА Новости Крым высказал заведующий отделом евразийской интеграции и развития Шанхайской организации сотрудничества Института стран СНГ, военный эксперт Владимир Евсеев.Ранее британский еженедельник The Economist со ссылкой на экс-командующего воздушно-десантными войсками Украины Михаила Забродского сообщил, что Киев готовился провести операцию по силовому захвату Крыма в 2023 году. Авторы статьи анализируют детали такой возможной операции, однако отмечают, что попытка наступать на полуостров может оттолкнуть от Украины западных союзников из-за опасности эскалации конфликта."США знали, что на 2023 год планировалось наступление на Крым, после того, как ВСУ захватят Донбасс. Такие планы были, и они были об этом осведомлены. Поэтому рассчитывать на то, что Штаты могут воспрепятствовать наступлению ВСУ на Крым, совершенно неверно. Другой вопрос, что у Украины нет никаких возможностей провести такое наступление", – сказал Евсеев.Эксперт отметил, что Вашингтон никак не препятствовал нанесению ударов ВСУ по Белгородской, Курской, Брянской областям, потому тем более нет никаких оснований считать, что США запретят киевскому режиму атаковать Крым.В Крыму строят фортификационные укрепления - Аксенов >>Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов призвал лидеров киевского режима думать не о "возвращении" Крыма, а о том, где в итоге окажется Украина под их руководством.

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сша

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2022

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Алексей Гончаров https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_4c282c247a9fbab961c08ac1a6a044a8.jpg

мнения, специальная военная операция рф на украине, крым, безопасность республики крым и севастополя, сша, украина