https://crimea.ria.ru/20221128/ne-originalno-aksenov-otvetil-zhelayuschim-vernut-krym-1125586117.html
Не оригинально: Аксенов ответил желающим "вернуть" Крым
Не оригинально: Аксенов ответил желающим "вернуть" Крым - РИА Новости Крым, 28.11.2022
Не оригинально: Аксенов ответил желающим "вернуть" Крым
Глава Республики Крым Сергей Аксенов призвал лидеров киевского режима думать не о "возвращении" Крыма, а о том, где в итоге окажется Украина под их... РИА Новости Крым, 28.11.2022
2022-11-28T19:23
2022-11-28T19:23
2022-11-28T19:23
крым
сергей аксенов
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Глава Республики Крым Сергей Аксенов призвал лидеров киевского режима думать не о "возвращении" Крыма, а о том, где в итоге окажется Украина под их руководством."Некто Подоляк (советник главы офиса президента Украины – ред.) собрался через шесть месяцев сделать прямое включение с набережной Ялты. Некто Ермак (глава офиса украинского лидера – ред.) регулярно заявляет о желании вернуть Крым в состав Украины. Некто Зеленский (президент Украины – ред.) тоже планирует приехать в Крым и увидеть море", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.По словам главы республики, в этом Зеленский и его окружение не оригинальны: в 2014 году министр обороны Украины Валерий Гелетей обещал провести парад ВСУ в Севастополе.Ранее Михаил Подоляк заявил в эфире одного из телеканалов, что "через полгода сделает прямое включение с набережной Ялты".До этого Владимир Зеленский в интервью чешскому ТВ заявил, что "поедет в Крым, когда будет тепло", поскольку он "очень хочет увидеть море".
https://crimea.ria.ru/20221128/medvedev-otvetil-podolyaku-mozhem-organizovat-videefir-iz-sizo-kryma-1125584900.html
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крым, сергей аксенов, украина
Не оригинально: Аксенов ответил желающим "вернуть" Крым
Аксенов прокомментировал высказывания руководителей Украины о "возвращении" Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Глава Республики Крым Сергей Аксенов призвал лидеров киевского режима думать не о "возвращении" Крыма, а о том, где в итоге окажется Украина под их руководством.
"Некто Подоляк (советник главы офиса президента Украины – ред.) собрался через шесть месяцев сделать прямое включение с набережной Ялты. Некто Ермак (глава офиса украинского лидера – ред.) регулярно заявляет о желании вернуть Крым в состав Украины. Некто Зеленский (президент Украины – ред.) тоже планирует приехать в Крым и увидеть море", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
По словам главы республики, в этом Зеленский и его окружение не оригинальны: в 2014 году министр обороны Украины Валерий Гелетей обещал провести парад ВСУ в Севастополе.
"И где теперь Гелетей? И что куда важнее, где будет Украина, которой руководят такие персонажи? И, кажется, все уже понимают, где", – добавил Аксенов.
Ранее Михаил Подоляк заявил в эфире одного из телеканалов, что "через полгода сделает прямое включение с набережной Ялты".
До этого Владимир Зеленский в интервью чешскому ТВ заявил, что "поедет в Крым, когда будет тепло", поскольку он "очень хочет увидеть море".