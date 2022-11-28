https://crimea.ria.ru/20221128/ne-originalno-aksenov-otvetil-zhelayuschim-vernut-krym-1125586117.html

Не оригинально: Аксенов ответил желающим "вернуть" Крым

Не оригинально: Аксенов ответил желающим "вернуть" Крым - РИА Новости Крым, 28.11.2022

Не оригинально: Аксенов ответил желающим "вернуть" Крым

Глава Республики Крым Сергей Аксенов призвал лидеров киевского режима думать не о "возвращении" Крыма, а о том, где в итоге окажется Украина под их... РИА Новости Крым, 28.11.2022

2022-11-28T19:23

2022-11-28T19:23

2022-11-28T19:23

крым

сергей аксенов

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Глава Республики Крым Сергей Аксенов призвал лидеров киевского режима думать не о "возвращении" Крыма, а о том, где в итоге окажется Украина под их руководством."Некто Подоляк (советник главы офиса президента Украины – ред.) собрался через шесть месяцев сделать прямое включение с набережной Ялты. Некто Ермак (глава офиса украинского лидера – ред.) регулярно заявляет о желании вернуть Крым в состав Украины. Некто Зеленский (президент Украины – ред.) тоже планирует приехать в Крым и увидеть море", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.По словам главы республики, в этом Зеленский и его окружение не оригинальны: в 2014 году министр обороны Украины Валерий Гелетей обещал провести парад ВСУ в Севастополе.Ранее Михаил Подоляк заявил в эфире одного из телеканалов, что "через полгода сделает прямое включение с набережной Ялты".До этого Владимир Зеленский в интервью чешскому ТВ заявил, что "поедет в Крым, когда будет тепло", поскольку он "очень хочет увидеть море".

https://crimea.ria.ru/20221128/medvedev-otvetil-podolyaku-mozhem-organizovat-videefir-iz-sizo-kryma-1125584900.html

крым

украина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, сергей аксенов, украина