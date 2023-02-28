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Под Брянском сбит украинский беспилотник
Под Брянском сбит украинский беспилотник - РИА Новости Крым, 28.02.2023
Под Брянском сбит украинский беспилотник
Во вторник утром Вооруженные силы России сбили беспилотник над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. РИА Новости Крым, 28.02.2023
2023-02-28T09:54
2023-02-28T09:54
2023-02-28T10:01
обстрелы брянской области
брянская область
происшествия
беспилотник
александр богомаз
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. Во вторник утром Вооруженные силы России сбили беспилотник над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.Атаки ВСУ по приграничным районамВ понедельник, 27 февраля, украинские войска нанесли удары по приграничным территориям Белгородской, Курской и Брянской областей.Под обстрел попало село Старый Хутор Валуйского округа Белгородской области. Осколками снарядов были выбиты окна и посечены заборы в восьми жилых домах, повреждена линия электропередачи.В понедельник под артиллерийский обстрел попало и село Зерново Суземского района Брянской области. В результате обстрела загорелся жилой дом.Также были обстреляны приграничные территории Кореневского и Суджанского районов Курской области. Разрушений нет, но было нарушено энергоснабжение восьми населенных пунктов.По данным губернаторов регионов, пострадавших в результате обстрелов нет.Читайте также на РИА Новости Крым:На Белгород упали три беспилотника - что известноНовые атаки ВСУ по приграничным регионам России: разрушены дома В Брянской области завершили строительство фортификационных сооружений
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обстрелы брянской области, брянская область, происшествия, беспилотник, александр богомаз, новости
Под Брянском сбит украинский беспилотник
Губернатор Брянской области Богомаз: над Суражским районом сбит украинский беспилотник
09:54 28.02.2023 (обновлено: 10:01 28.02.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. Во вторник утром Вооруженные силы России сбили беспилотник над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
"Сегодня над Суражским районом Вооруженные силы России сбили беспилотник ВСУ. Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные службы", - сообщил Александр Богомаз.
Атаки ВСУ по приграничным районам
В понедельник, 27 февраля, украинские войска нанесли удары
по приграничным территориям Белгородской, Курской и Брянской областей.
Под обстрел попало село Старый Хутор Валуйского округа Белгородской области. Осколками снарядов были выбиты окна и посечены заборы в восьми жилых домах, повреждена линия электропередачи.
В понедельник под артиллерийский обстрел попало и село Зерново Суземского района Брянской области. В результате обстрела загорелся жилой дом.
Также были обстреляны приграничные территории Кореневского и Суджанского районов Курской области. Разрушений нет, но было нарушено энергоснабжение восьми населенных пунктов.
По данным губернаторов регионов, пострадавших в результате обстрелов нет.
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