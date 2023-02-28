https://crimea.ria.ru/20230228/pod-bryanskom-sbit-ukrainskiy-bespilotnik-chto-izvestno-1127244044.html

Под Брянском сбит украинский беспилотник

Под Брянском сбит украинский беспилотник - РИА Новости Крым, 28.02.2023

Под Брянском сбит украинский беспилотник

Во вторник утром Вооруженные силы России сбили беспилотник над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. РИА Новости Крым, 28.02.2023

2023-02-28T09:54

2023-02-28T09:54

2023-02-28T10:01

обстрелы брянской области

брянская область

происшествия

беспилотник

александр богомаз

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. Во вторник утром Вооруженные силы России сбили беспилотник над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.Атаки ВСУ по приграничным районамВ понедельник, 27 февраля, украинские войска нанесли удары по приграничным территориям Белгородской, Курской и Брянской областей.Под обстрел попало село Старый Хутор Валуйского округа Белгородской области. Осколками снарядов были выбиты окна и посечены заборы в восьми жилых домах, повреждена линия электропередачи.В понедельник под артиллерийский обстрел попало и село Зерново Суземского района Брянской области. В результате обстрела загорелся жилой дом.Также были обстреляны приграничные территории Кореневского и Суджанского районов Курской области. Разрушений нет, но было нарушено энергоснабжение восьми населенных пунктов.По данным губернаторов регионов, пострадавших в результате обстрелов нет.Читайте также на РИА Новости Крым:На Белгород упали три беспилотника - что известноНовые атаки ВСУ по приграничным регионам России: разрушены дома В Брянской области завершили строительство фортификационных сооружений

https://crimea.ria.ru/20230217/ataka-bespilotnika-na-balaklavskuyu-tes-v-sevastopole-otbita--1127037751.html

брянская область

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы брянской области, брянская область, происшествия, беспилотник, александр богомаз, новости