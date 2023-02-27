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Новые атаки ВСУ по приграничным регионам России: разрушены дома
Новые атаки ВСУ по приграничным регионам России: разрушены дома - РИА Новости Крым, 27.02.2023
Новые атаки ВСУ по приграничным регионам России: разрушены дома
Украинские войска нанесли новые удары по приграничным территориям Белгородской, Курской и Брянской областей, повреждены дома и линия электропередачи. Об этом... РИА Новости Крым, 27.02.2023
2023-02-27T13:08
2023-02-27T13:08
2023-02-27T13:22
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
белгородская область
обстрелы белгородской области
обстрелы брянской области
брянская область
сво
вячеслав гладков
александр богомаз
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Украинские войска нанесли новые удары по приграничным территориям Белгородской, Курской и Брянской областей, повреждены дома и линия электропередачи. Об этом сообщили губернаторы регионов.Атака ВСУ на Белгородскую областьПод обстрел в понедельник днем попало село Старый Хутор Валуйского округа. Пострадавших нет.Аварийные бригады энергетиков уже устраняют последствия происшествия.Атака ВСУ на Брянскую областьПод артиллерийский обстрел попало и село Зерново Суземского района."В результате произошло возгорание жилого домовладения. В настоящее время пожарно-спасательные расчеты ведут работы по ликвидации пожара. Пострадавших нет", - добавил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.На месте происшествия работают оперативные службы.Атака ВСУ на Курскую областьДнем также были обстреляны приграничные территории Кореневского и Суджанского районов Курской области. По информации губернатора региона Романа Старовойта, никто из жителей не пострадал, разрушений нет. Однако в Суджанском районе из-за обстрелов нарушено энергоснабжение восьми населенных пунктов. Как только позволят требования безопасности, специалисты приступят к устранению последствий обстрелов.Ранее ВСУ атаковали Белгородскую и Курскую области. В результате обстрелов один человек погиб и один ранен. Разрушенными оказались частные дома, поврежден газопровод и нарушено энергоснабжение.В приграничных регионах России действует желтый уровень террористической опасности. Населенные пункты регулярно подвергаются обстрелам ВСУ, часть жителей находящихся возле границы с Украиной сел временно переселили в другие районы. Также указом президента в приграничных регионах России введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:Женщина погибла при обстреле Белгородской областиРакетный удар по Брянской области – российская ПВО отбила атакуКурская область под обстрелом
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всу (вооруженные силы украины), происшествия, белгородская область, обстрелы белгородской области, обстрелы брянской области, брянская область, сво, вячеслав гладков, александр богомаз
Новые атаки ВСУ по приграничным регионам России: разрушены дома
ВСУ нанесли новые удары по Белгородской, Курской и Брянской областям: повреждены дома
13:08 27.02.2023 (обновлено: 13:22 27.02.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Украинские войска нанесли новые удары по приграничным территориям Белгородской, Курской и Брянской областей, повреждены дома и линия электропередачи. Об этом сообщили губернаторы регионов.
Атака ВСУ на Белгородскую область
Под обстрел в понедельник днем попало село Старый Хутор Валуйского округа. Пострадавших нет.
"Осколками снаряда выбиты окна и посечены заборы в восьми частных домовладениях. Также повреждена линия электропередачи", - проинформировал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Аварийные бригады энергетиков уже устраняют последствия происшествия.
Атака ВСУ на Брянскую область
Под артиллерийский обстрел попало и село Зерново Суземского района.
"В результате произошло возгорание жилого домовладения. В настоящее время пожарно-спасательные расчеты ведут работы по ликвидации пожара. Пострадавших нет", - добавил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
На месте происшествия работают оперативные службы.
Атака ВСУ на Курскую область
Днем также были обстреляны приграничные территории Кореневского и Суджанского районов Курской области.
По информации губернатора региона Романа Старовойта, никто из жителей не пострадал, разрушений нет. Однако в Суджанском районе из-за обстрелов нарушено энергоснабжение восьми населенных пунктов. Как только позволят требования безопасности, специалисты приступят к устранению последствий обстрелов.
Ранее ВСУ атаковали Белгородскую и Курскую области
. В результате обстрелов один человек погиб и один ранен. Разрушенными оказались частные дома, поврежден газопровод и нарушено энергоснабжение.
В приграничных регионах России действует желтый уровень террористической опасности. Населенные пункты регулярно подвергаются обстрелам ВСУ, часть жителей находящихся возле границы с Украиной сел временно переселили в другие районы. Также указом президента в приграничных регионах России введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.
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