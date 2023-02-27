Рейтинг@Mail.ru
Новые атаки ВСУ по приграничным регионам России: разрушены дома - РИА Новости Крым, 27.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230227/novye-ataki-vsu-po-prigranichnym-regionam-rossii-razrusheny-doma-1127227094.html
Новые атаки ВСУ по приграничным регионам России: разрушены дома
Новые атаки ВСУ по приграничным регионам России: разрушены дома - РИА Новости Крым, 27.02.2023
Новые атаки ВСУ по приграничным регионам России: разрушены дома
Украинские войска нанесли новые удары по приграничным территориям Белгородской, Курской и Брянской областей, повреждены дома и линия электропередачи. Об этом... РИА Новости Крым, 27.02.2023
2023-02-27T13:08
2023-02-27T13:22
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
белгородская область
обстрелы белгородской области
обстрелы брянской области
брянская область
сво
вячеслав гладков
александр богомаз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/17/1123936607_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_06b092ce14219c1e647001f3743d8989.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Украинские войска нанесли новые удары по приграничным территориям Белгородской, Курской и Брянской областей, повреждены дома и линия электропередачи. Об этом сообщили губернаторы регионов.Атака ВСУ на Белгородскую областьПод обстрел в понедельник днем попало село Старый Хутор Валуйского округа. Пострадавших нет.Аварийные бригады энергетиков уже устраняют последствия происшествия.Атака ВСУ на Брянскую областьПод артиллерийский обстрел попало и село Зерново Суземского района."В результате произошло возгорание жилого домовладения. В настоящее время пожарно-спасательные расчеты ведут работы по ликвидации пожара. Пострадавших нет", - добавил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.На месте происшествия работают оперативные службы.Атака ВСУ на Курскую областьДнем также были обстреляны приграничные территории Кореневского и Суджанского районов Курской области. По информации губернатора региона Романа Старовойта, никто из жителей не пострадал, разрушений нет. Однако в Суджанском районе из-за обстрелов нарушено энергоснабжение восьми населенных пунктов. Как только позволят требования безопасности, специалисты приступят к устранению последствий обстрелов.Ранее ВСУ атаковали Белгородскую и Курскую области. В результате обстрелов один человек погиб и один ранен. Разрушенными оказались частные дома, поврежден газопровод и нарушено энергоснабжение.В приграничных регионах России действует желтый уровень террористической опасности. Населенные пункты регулярно подвергаются обстрелам ВСУ, часть жителей находящихся возле границы с Украиной сел временно переселили в другие районы. Также указом президента в приграничных регионах России введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:Женщина погибла при обстреле Белгородской областиРакетный удар по Брянской области – российская ПВО отбила атакуКурская область под обстрелом
белгородская область
брянская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/17/1123936607_6:0:717:533_1920x0_80_0_0_593e387385ddf81f412bf1a5f94d7b7c.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
всу (вооруженные силы украины), происшествия, белгородская область, обстрелы белгородской области, обстрелы брянской области, брянская область, сво, вячеслав гладков, александр богомаз
Новые атаки ВСУ по приграничным регионам России: разрушены дома

ВСУ нанесли новые удары по Белгородской, Курской и Брянской областям: повреждены дома

13:08 27.02.2023 (обновлено: 13:22 27.02.2023)
 
© ГУ МЧС России по г.СевастополюСотрудник МЧС
Сотрудник МЧС
© ГУ МЧС России по г.Севастополю
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Украинские войска нанесли новые удары по приграничным территориям Белгородской, Курской и Брянской областей, повреждены дома и линия электропередачи. Об этом сообщили губернаторы регионов.

Атака ВСУ на Белгородскую область

Под обстрел в понедельник днем попало село Старый Хутор Валуйского округа. Пострадавших нет.
"Осколками снаряда выбиты окна и посечены заборы в восьми частных домовладениях. Также повреждена линия электропередачи", - проинформировал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Аварийные бригады энергетиков уже устраняют последствия происшествия.

Атака ВСУ на Брянскую область

Под артиллерийский обстрел попало и село Зерново Суземского района.
"В результате произошло возгорание жилого домовладения. В настоящее время пожарно-спасательные расчеты ведут работы по ликвидации пожара. Пострадавших нет", - добавил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
На месте происшествия работают оперативные службы.

Атака ВСУ на Курскую область

Днем также были обстреляны приграничные территории Кореневского и Суджанского районов Курской области.
По информации губернатора региона Романа Старовойта, никто из жителей не пострадал, разрушений нет. Однако в Суджанском районе из-за обстрелов нарушено энергоснабжение восьми населенных пунктов. Как только позволят требования безопасности, специалисты приступят к устранению последствий обстрелов.
Ранее ВСУ атаковали Белгородскую и Курскую области. В результате обстрелов один человек погиб и один ранен. Разрушенными оказались частные дома, поврежден газопровод и нарушено энергоснабжение.
В приграничных регионах России действует желтый уровень террористической опасности. Населенные пункты регулярно подвергаются обстрелам ВСУ, часть жителей находящихся возле границы с Украиной сел временно переселили в другие районы. Также указом президента в приграничных регионах России введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Женщина погибла при обстреле Белгородской области
Ракетный удар по Брянской области – российская ПВО отбила атаку
Курская область под обстрелом
 
ВСУ (Вооруженные силы Украины)ПроисшествияБелгородская областьОбстрелы Белгородской областиОбстрелы Брянской областиБрянская областьСВОВячеслав ГладковАлександр Богомаз
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:10Глава ДНР Пушилин: заявления Зеленского по Крыму – не более чем пиар
13:08Новые атаки ВСУ по приграничным регионам России: разрушены дома
13:05Банки Крыма предлагают полный спектр услуг для инклюзивных клиентов
13:01Медвежья услуга: Пушилин оценил последствия подрыва дамбы в Артемовске
12:57Пушилин рассказал об успехах в освобождении Артемовска и Авдеевки
12:55В Турции снова произошло сильное землетрясение - теперь на востоке страны
12:45Организаторы и активист ячейки "Свидетели Иеговы"* в Ялте получили сроки 1:09
12:35Кабмин выделит 7 млрд на развивающий туризм для одаренной молодежи
12:24В горах под Севастополем потерялись туристы
12:13Сухопутный маршрут в Крым отремонтируют и расширят
12:08Взрыв газа в жилом доме в Ульяновске: что известно
12:00Вежливость города берет: зеленый символ "Крымской весны"
11:47Президент Приднестровья назвал напряженной ситуацию на госгранице
11:37Все дома в Мариуполе подключат к отоплению до конца года – Хуснуллин
11:23Хуснуллин назвал дату запуска водовода из реки Дон в Донецк
11:16Профессионалы SputnikPro проводят в Симферополе мастер-класс для медиа
11:09Когда запустят движение грузовиков по Крымскому мосту
10:49ФСБ задержала в Севастополе двух "наводчиков" украинских спецслужб 1:04
10:45Умер политолог Глеб Павловский
10:33Двукратный рост: оперсводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе
Лента новостейМолния