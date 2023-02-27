https://crimea.ria.ru/20230227/novye-ataki-vsu-po-prigranichnym-regionam-rossii-razrusheny-doma-1127227094.html

Новые атаки ВСУ по приграничным регионам России: разрушены дома

Новые атаки ВСУ по приграничным регионам России: разрушены дома - РИА Новости Крым, 27.02.2023

Новые атаки ВСУ по приграничным регионам России: разрушены дома

Украинские войска нанесли новые удары по приграничным территориям Белгородской, Курской и Брянской областей, повреждены дома и линия электропередачи. Об этом... РИА Новости Крым, 27.02.2023

2023-02-27T13:08

2023-02-27T13:08

2023-02-27T13:22

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

белгородская область

обстрелы белгородской области

обстрелы брянской области

брянская область

сво

вячеслав гладков

александр богомаз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/17/1123936607_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_06b092ce14219c1e647001f3743d8989.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Украинские войска нанесли новые удары по приграничным территориям Белгородской, Курской и Брянской областей, повреждены дома и линия электропередачи. Об этом сообщили губернаторы регионов.Атака ВСУ на Белгородскую областьПод обстрел в понедельник днем попало село Старый Хутор Валуйского округа. Пострадавших нет.Аварийные бригады энергетиков уже устраняют последствия происшествия.Атака ВСУ на Брянскую областьПод артиллерийский обстрел попало и село Зерново Суземского района."В результате произошло возгорание жилого домовладения. В настоящее время пожарно-спасательные расчеты ведут работы по ликвидации пожара. Пострадавших нет", - добавил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.На месте происшествия работают оперативные службы.Атака ВСУ на Курскую областьДнем также были обстреляны приграничные территории Кореневского и Суджанского районов Курской области. По информации губернатора региона Романа Старовойта, никто из жителей не пострадал, разрушений нет. Однако в Суджанском районе из-за обстрелов нарушено энергоснабжение восьми населенных пунктов. Как только позволят требования безопасности, специалисты приступят к устранению последствий обстрелов.Ранее ВСУ атаковали Белгородскую и Курскую области. В результате обстрелов один человек погиб и один ранен. Разрушенными оказались частные дома, поврежден газопровод и нарушено энергоснабжение.В приграничных регионах России действует желтый уровень террористической опасности. Населенные пункты регулярно подвергаются обстрелам ВСУ, часть жителей находящихся возле границы с Украиной сел временно переселили в другие районы. Также указом президента в приграничных регионах России введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:Женщина погибла при обстреле Белгородской областиРакетный удар по Брянской области – российская ПВО отбила атакуКурская область под обстрелом

белгородская область

брянская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

всу (вооруженные силы украины), происшествия, белгородская область, обстрелы белгородской области, обстрелы брянской области, брянская область, сво, вячеслав гладков, александр богомаз