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Курская область под обстрелом
Курская область под обстрелом - РИА Новости Крым, 19.02.2023
Курская область под обстрелом
Приграничное село Горналь в Курской области подверглось обстрелу со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. РИА Новости Крым, 19.02.2023
2023-02-19T12:38
2023-02-19T12:38
2023-02-19T12:38
курская область
обстрелы курской области
сво
украина
россия
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
роман старовойт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости Крым. Приграничное село Горналь в Курской области подверглось обстрелу со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. Он также пообещал оказать всю необходимую помощь жителям.Накануне село Горнань также было обстреляно со стороны Украины, тогда обошлось без пострадавших и повреждений. Кроме того, два снаряда упали в окрестностях села Елизаветовка – там была повреждена газораспределительная станция – и около подстанции села Попово-Лежачи Глушковского района.17 февраля украинские националисты обстреляли поселок Краснооктябрьский в Курской области. Было нарушено электроснабжение поселка и села Волфино.В Курской области, как и других приграничных регионах России, действует желтый уровень террористической опасности. Населенные пункты регулярно подвергаются обстрелам ВСУ, часть жителей находящихся возле границы с Украиной сел временно переселили в другие районы. Также указом президента в приграничных регионах России введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:Губернатор Белгородской области оценил ущерб от обстрелов ВСУРемонтная бригада попала под обстрел ВСУ в Курской областиРакетный удар по Брянской области – российская ПВО отбила атаку
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курская область, обстрелы курской области, сво, украина, россия, всу (вооруженные силы украины), происшествия, роман старовойт
Курская область под обстрелом
Губернатор Курской области Старовойт: ВСУ обстреляли приграничное село - повреждены дома
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости Крым. Приграничное село Горналь в Курской области подверглось обстрелу со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
"В общей сложности зафиксировано девять прилетов. Главное — никто не пострадал. Повреждения получили три домовладения: выбиты окна, посечены кровли и фасады", - написал Ставровойт в своем Telegram-канале.
Он также пообещал оказать всю необходимую помощь жителям.
Накануне село Горнань также было обстреляно
со стороны Украины, тогда обошлось без пострадавших и повреждений. Кроме того, два снаряда упали в окрестностях села Елизаветовка – там была повреждена газораспределительная станция – и около подстанции села Попово-Лежачи Глушковского района.
17 февраля украинские националисты обстреляли поселок Краснооктябрьский в Курской области. Было нарушено электроснабжение поселка и села Волфино.
В Курской области, как и других приграничных регионах России, действует желтый уровень террористической опасности. Населенные пункты регулярно подвергаются обстрелам ВСУ, часть жителей находящихся возле границы с Украиной сел временно переселили в другие районы. Также указом президента в приграничных регионах России введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.
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