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Курская область под обстрелом

Курская область под обстрелом - РИА Новости Крым, 19.02.2023

Курская область под обстрелом

Приграничное село Горналь в Курской области подверглось обстрелу со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. РИА Новости Крым, 19.02.2023

2023-02-19T12:38

2023-02-19T12:38

2023-02-19T12:38

курская область

обстрелы курской области

сво

украина

россия

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

роман старовойт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости Крым. Приграничное село Горналь в Курской области подверглось обстрелу со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. Он также пообещал оказать всю необходимую помощь жителям.Накануне село Горнань также было обстреляно со стороны Украины, тогда обошлось без пострадавших и повреждений. Кроме того, два снаряда упали в окрестностях села Елизаветовка – там была повреждена газораспределительная станция – и около подстанции села Попово-Лежачи Глушковского района.17 февраля украинские националисты обстреляли поселок Краснооктябрьский в Курской области. Было нарушено электроснабжение поселка и села Волфино.В Курской области, как и других приграничных регионах России, действует желтый уровень террористической опасности. Населенные пункты регулярно подвергаются обстрелам ВСУ, часть жителей находящихся возле границы с Украиной сел временно переселили в другие районы. Также указом президента в приграничных регионах России введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:Губернатор Белгородской области оценил ущерб от обстрелов ВСУРемонтная бригада попала под обстрел ВСУ в Курской областиРакетный удар по Брянской области – российская ПВО отбила атаку

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курская область, обстрелы курской области, сво, украина, россия, всу (вооруженные силы украины), происшествия, роман старовойт