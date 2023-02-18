https://crimea.ria.ru/20230218/ataka-na-kurskuyu-oblast-vsu-byut-po-prigranichnym-selam-1127064453.html
Атака на Курскую область: ВСУ бьют по приграничным селам. Обновлено
Атака на Курскую область: ВСУ бьют по приграничным селам. Обновлено - РИА Новости Крым, 18.02.2023
Атака на Курскую область: ВСУ бьют по приграничным селам. Обновлено
В субботу утром приграничные районы Курской области подверглись очередному обстрелу со стороны Украины. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор... РИА Новости Крым, 18.02.2023
2023-02-18T12:10
2023-02-18T12:10
2023-02-18T13:29
обстрелы курской области
курская область
роман старовойт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. В субботу утром приграничные районы Курской области подверглись очередному обстрелу со стороны Украины. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Роман Старовойт.По его данным, два снаряда упали в окрестностях села Елизаветовка – там повреждена газораспределительная станция – и около подстанции села Попово-Лежачи Глушковского района.В результате обстрела также нарушено электроснабжение поселка Краснооктябрьский и села Волфино. Аварийные бригады приступили к срочному ремонту.По уточненным данным, в результате обстрела деревни Елизаветовка повреждения получили четыре домовладения.После начала специальной военной операции граничащие с Украиной регионы России регулярно подвергаются обстрелам. Ранее украинские войска обстреляли и село Алексеевка Курской области. Тогда насчитали шесть прилетов, один из снарядов не разорвался. Его обезвреживание выполняли сотрудники группы разминирования. Обошлось без пострадавших, однако в результате обстрелов оказалась нарушена работа подстанции, жители села остались без электричества.17 февраля украинские националисты вновь обстреляли поселок Краснооктябрьский в Курской области, повреждено энергоснабжение. Кроме того, часть поселка оказалась обесточена.В Курской области, как и других приграничных регионах России, действует желтый уровень террористической опасности. Населенные пункты регулярно подвергаются обстрелам ВСУ, часть жителей находящихся возле границы с Украиной сел временно переселили в другие районы. Также указом президента в приграничных регионах России введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:Старовойт: ВСУ обстреляли поселок Краснооктябрьский - есть поврежденияВСУ снова бьют по Белгородской области - тяжело ранена женщинаВ Белгородской области дроны атаковали инфраструктурный объект – власти
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обстрелы курской области, курская область, роман старовойт, происшествия, россия, сво, всу (вооруженные силы украины), новости
Атака на Курскую область: ВСУ бьют по приграничным селам. Обновлено
Губернатор Старовойт: в субботу Курская область подверглась новой массированной атаке ВСУ
12:10 18.02.2023 (обновлено: 13:29 18.02.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. В субботу утром приграничные районы Курской области подверглись очередному обстрелу со стороны Украины. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Роман Старовойт.
"Утро субботы началось с очередного обстрела приграничных районов Курской области с территории Украины. Пять прилетов зафиксировано в районе села Горналь Суджанского района. Здесь, к счастью, обошлось без пострадавших и повреждений", - указал губернатор.
По его данным, два снаряда упали в окрестностях села Елизаветовка – там повреждена газораспределительная станция – и около подстанции села Попово-Лежачи Глушковского района.
В результате обстрела также нарушено электроснабжение поселка Краснооктябрьский и села Волфино. Аварийные бригады приступили к срочному ремонту.
По уточненным данным, в результате обстрела деревни Елизаветовка повреждения получили четыре домовладения.
"Разбиты окна, повреждены крыши и заборы", – уточнил Роман Старовойт. Кроме того, было нарушено электроснабжение населенного пункта. Аварийные бригады уже приступили к работе.
После начала специальной военной операции граничащие с Украиной регионы России регулярно подвергаются обстрелам. Ранее украинские войска обстреляли и село Алексеевка Курской области.
Тогда насчитали шесть прилетов, один из снарядов не разорвался. Его обезвреживание выполняли сотрудники группы разминирования. Обошлось без пострадавших, однако в результате обстрелов оказалась нарушена работа подстанции, жители села остались без электричества.
17 февраля украинские националисты вновь обстреляли
поселок Краснооктябрьский в Курской области, повреждено энергоснабжение. Кроме того, часть поселка оказалась обесточена.
В Курской области, как и других приграничных регионах России, действует желтый уровень террористической опасности. Населенные пункты регулярно подвергаются обстрелам ВСУ, часть жителей находящихся возле границы с Украиной сел временно переселили в другие районы. Также указом президента в приграничных регионах России введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.
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