https://crimea.ria.ru/20230218/ataka-na-kurskuyu-oblast-vsu-byut-po-prigranichnym-selam-1127064453.html

Атака на Курскую область: ВСУ бьют по приграничным селам. Обновлено

Атака на Курскую область: ВСУ бьют по приграничным селам. Обновлено - РИА Новости Крым, 18.02.2023

Атака на Курскую область: ВСУ бьют по приграничным селам. Обновлено

В субботу утром приграничные районы Курской области подверглись очередному обстрелу со стороны Украины. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор... РИА Новости Крым, 18.02.2023

2023-02-18T12:10

2023-02-18T12:10

2023-02-18T13:29

обстрелы курской области

курская область

роман старовойт

происшествия

россия

сво

всу (вооруженные силы украины)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. В субботу утром приграничные районы Курской области подверглись очередному обстрелу со стороны Украины. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Роман Старовойт.По его данным, два снаряда упали в окрестностях села Елизаветовка – там повреждена газораспределительная станция – и около подстанции села Попово-Лежачи Глушковского района.В результате обстрела также нарушено электроснабжение поселка Краснооктябрьский и села Волфино. Аварийные бригады приступили к срочному ремонту.По уточненным данным, в результате обстрела деревни Елизаветовка повреждения получили четыре домовладения.После начала специальной военной операции граничащие с Украиной регионы России регулярно подвергаются обстрелам. Ранее украинские войска обстреляли и село Алексеевка Курской области. Тогда насчитали шесть прилетов, один из снарядов не разорвался. Его обезвреживание выполняли сотрудники группы разминирования. Обошлось без пострадавших, однако в результате обстрелов оказалась нарушена работа подстанции, жители села остались без электричества.17 февраля украинские националисты вновь обстреляли поселок Краснооктябрьский в Курской области, повреждено энергоснабжение. Кроме того, часть поселка оказалась обесточена.В Курской области, как и других приграничных регионах России, действует желтый уровень террористической опасности. Населенные пункты регулярно подвергаются обстрелам ВСУ, часть жителей находящихся возле границы с Украиной сел временно переселили в другие районы. Также указом президента в приграничных регионах России введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:Старовойт: ВСУ обстреляли поселок Краснооктябрьский - есть поврежденияВСУ снова бьют по Белгородской области - тяжело ранена женщинаВ Белгородской области дроны атаковали инфраструктурный объект – власти

https://crimea.ria.ru/20230206/pozhilaya-zhenschina-pogibla-pri-obstrele-sela-v-belgorodskoy-oblasti-1126818954.html

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обстрелы курской области, курская область, роман старовойт, происшествия, россия, сво, всу (вооруженные силы украины), новости