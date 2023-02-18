Рейтинг@Mail.ru
Атака на Курскую область: ВСУ бьют по приграничным селам. Обновлено - РИА Новости Крым, 18.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230218/ataka-na-kurskuyu-oblast-vsu-byut-po-prigranichnym-selam-1127064453.html
Атака на Курскую область: ВСУ бьют по приграничным селам. Обновлено
Атака на Курскую область: ВСУ бьют по приграничным селам. Обновлено - РИА Новости Крым, 18.02.2023
Атака на Курскую область: ВСУ бьют по приграничным селам. Обновлено
В субботу утром приграничные районы Курской области подверглись очередному обстрелу со стороны Украины. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор... РИА Новости Крым, 18.02.2023
2023-02-18T12:10
2023-02-18T13:29
обстрелы курской области
курская область
роман старовойт
происшествия
россия
сво
всу (вооруженные силы украины)
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/0e/1125355723_0:0:813:457_1920x0_80_0_0_b1898a972774307186767e2e74e1a6ef.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. В субботу утром приграничные районы Курской области подверглись очередному обстрелу со стороны Украины. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Роман Старовойт.По его данным, два снаряда упали в окрестностях села Елизаветовка – там повреждена газораспределительная станция – и около подстанции села Попово-Лежачи Глушковского района.В результате обстрела также нарушено электроснабжение поселка Краснооктябрьский и села Волфино. Аварийные бригады приступили к срочному ремонту.По уточненным данным, в результате обстрела деревни Елизаветовка повреждения получили четыре домовладения.После начала специальной военной операции граничащие с Украиной регионы России регулярно подвергаются обстрелам. Ранее украинские войска обстреляли и село Алексеевка Курской области. Тогда насчитали шесть прилетов, один из снарядов не разорвался. Его обезвреживание выполняли сотрудники группы разминирования. Обошлось без пострадавших, однако в результате обстрелов оказалась нарушена работа подстанции, жители села остались без электричества.17 февраля украинские националисты вновь обстреляли поселок Краснооктябрьский в Курской области, повреждено энергоснабжение. Кроме того, часть поселка оказалась обесточена.В Курской области, как и других приграничных регионах России, действует желтый уровень террористической опасности. Населенные пункты регулярно подвергаются обстрелам ВСУ, часть жителей находящихся возле границы с Украиной сел временно переселили в другие районы. Также указом президента в приграничных регионах России введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:Старовойт: ВСУ обстреляли поселок Краснооктябрьский - есть поврежденияВСУ снова бьют по Белгородской области - тяжело ранена женщинаВ Белгородской области дроны атаковали инфраструктурный объект – власти
https://crimea.ria.ru/20230206/pozhilaya-zhenschina-pogibla-pri-obstrele-sela-v-belgorodskoy-oblasti-1126818954.html
курская область
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/0e/1125355723_0:0:673:505_1920x0_80_0_0_b1d84e40f5f71b3d39ec249d5b51b263.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
обстрелы курской области, курская область, роман старовойт, происшествия, россия, сво, всу (вооруженные силы украины), новости
Атака на Курскую область: ВСУ бьют по приграничным селам. Обновлено

Губернатор Старовойт: в субботу Курская область подверглась новой массированной атаке ВСУ

12:10 18.02.2023 (обновлено: 13:29 18.02.2023)
 
© Telegram-канал главы Курской области Романа СтаровойтаОбстрел в Попово-Лежачах
Обстрел в Попово-Лежачах
© Telegram-канал главы Курской области Романа Старовойта
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. В субботу утром приграничные районы Курской области подверглись очередному обстрелу со стороны Украины. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Роман Старовойт.
"Утро субботы началось с очередного обстрела приграничных районов Курской области с территории Украины. Пять прилетов зафиксировано в районе села Горналь Суджанского района. Здесь, к счастью, обошлось без пострадавших и повреждений", - указал губернатор.
По его данным, два снаряда упали в окрестностях села Елизаветовка – там повреждена газораспределительная станция – и около подстанции села Попово-Лежачи Глушковского района.
Последствия обстрела Белгородской области
6 февраля, 19:52
Пожилая женщина погибла при обстреле села в Белгородской области
В результате обстрела также нарушено электроснабжение поселка Краснооктябрьский и села Волфино. Аварийные бригады приступили к срочному ремонту.
По уточненным данным, в результате обстрела деревни Елизаветовка повреждения получили четыре домовладения.
"Разбиты окна, повреждены крыши и заборы", – уточнил Роман Старовойт. Кроме того, было нарушено электроснабжение населенного пункта. Аварийные бригады уже приступили к работе.
После начала специальной военной операции граничащие с Украиной регионы России регулярно подвергаются обстрелам. Ранее украинские войска обстреляли и село Алексеевка Курской области. Тогда насчитали шесть прилетов, один из снарядов не разорвался. Его обезвреживание выполняли сотрудники группы разминирования. Обошлось без пострадавших, однако в результате обстрелов оказалась нарушена работа подстанции, жители села остались без электричества.
17 февраля украинские националисты вновь обстреляли поселок Краснооктябрьский в Курской области, повреждено энергоснабжение. Кроме того, часть поселка оказалась обесточена.
В Курской области, как и других приграничных регионах России, действует желтый уровень террористической опасности. Населенные пункты регулярно подвергаются обстрелам ВСУ, часть жителей находящихся возле границы с Украиной сел временно переселили в другие районы. Также указом президента в приграничных регионах России введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Старовойт: ВСУ обстреляли поселок Краснооктябрьский - есть повреждения
ВСУ снова бьют по Белгородской области - тяжело ранена женщина
В Белгородской области дроны атаковали инфраструктурный объект – власти
 
Обстрелы Курской областиКурская областьРоман СтаровойтПроисшествияРоссияСВОВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:16Разрушительный удар группировки "Центр": уничтожены сотни солдат ВСУ
15:01Почти 300 часов под завалами: в Турции спасены еще три человека
14:36Наступление армии России: в Харьковской области освобождена Гряниковка
14:16Санкции против России готовили до СВО – признание главы Еврокомиссии
13:34При пожаре на Кубани погибла годовалая девочка и ее двухлетняя сестра
13:17Взрывы в Хмельницком и Днепропетровске: что происходит на Украине
12:37Умерла жена Высоцкого Людмила Абрамова
12:29Крым признан лучшим в России по санаторному и оздоровительному туризму
12:10Атака на Курскую область: ВСУ бьют по приграничным селам. Обновлено
11:56Шторм в Керченском проливе: как работает переправа
11:39Путин поручил выдать землю в Крыму отличившимся в СВО росгвардейцам
11:26Такого при Украине не было: как врачи обследуют детей Херсонщины
10:54Выбежал на дорогу: в Джанкое ВАЗ сбил ребенка
10:33Рост продолжается: ковидная сводка по Крыму и Севастополю
10:07До конца выполнили свой долг: Аксенов почтил память погибших из "Беркута"
09:52В кафе на Херсонщине нашли схрон с противотанковыми гранатами
08:59Бумага из льна: в Москве реставрируют уникальную книгу 16 в. из Херсонеса
08:01В Крыму оценили идею меджлисовцев* переименовать города полуострова
00:01Февральские дожди: чего ждать от погоды в Крыму в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 18 февраля
Лента новостейМолния