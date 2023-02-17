https://crimea.ria.ru/20230217/starovoyt-vsu-obstrelyali-poselok-krasnooktyabrskiy---est-povrezhdeniya-1127048332.html

Старовойт: ВСУ обстреляли поселок Краснооктябрьский - есть повреждения

Старовойт: ВСУ обстреляли поселок Краснооктябрьский - есть повреждения - РИА Новости Крым, 17.02.2023

Старовойт: ВСУ обстреляли поселок Краснооктябрьский - есть повреждения

Украинские националисты вновь обстреляли поселок Краснооктябрьский в Курской области, повреждено энергоснабжение. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт. РИА Новости Крым, 17.02.2023

2023-02-17T14:51

2023-02-17T14:51

2023-02-17T14:47

роман старовойт

курская область

обстрелы курской области

иностранные наемники всу

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Украинские националисты вновь обстреляли поселок Краснооктябрьский в Курской области, повреждено энергоснабжение. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт.По предварительным данным обошлось без жертв и пострадавших. При этом повреждения получило домовладение - осколками посекло кровлю, фасад и забор.Кроме того, часть поселка обесточена. На месте уже работают аварийные бригады.Несколькими часами ранее под массированный обстрел со стороны ВСУ села Горналь и Гуево в Суджанском районе. В окрестностях населенных пунктов упало не менее 15 снарядов. К счастью, пострадавших и разрушений выявлено не было.Ранее украинские войска обстреляли и село Алексеевка Курской области. Тогда насчитали шесть прилетов, один из снарядов не разорвался. Его обезвреживание выполняли сотрудники группы разминирования. Обошлось без пострадавших, однако в результате обстрелов оказалась нарушена работа подстанции, жители села остались без электричества.В Курской области, как и других приграничных регионах России, действует желтый уровень террористической опасности. Населенные пункты регулярно подвергаются обстрелам ВСУ, часть жителей находящихся возле границы с Украиной сел временно переселили в другие районы. Также указом президента в приграничных регионах России введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:Губернатор Белгородской области оценил ущерб от обстрелов ВСУРемонтная бригада попала под обстрел ВСУ в Курской областиРакетный удар по Брянской области – российская ПВО отбила атаку

курская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роман старовойт, курская область, обстрелы курской области, иностранные наемники всу, украина, происшествия, новости