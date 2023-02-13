https://crimea.ria.ru/20230213/selo-v-kurskoy-oblasti-popalo-pod-obstrel-vsu-1126955291.html

Село в Курской области попало под обстрел ВСУ

Село в Курской области попало под обстрел ВСУ - РИА Новости Крым, 13.02.2023

Село в Курской области попало под обстрел ВСУ

Село Алексеевка Курской области осталось без света после обстрела ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. РИА Новости Крым, 13.02.2023

2023-02-13T17:19

2023-02-13T17:19

2023-02-13T17:19

роман старовойт

обстрелы курской области

курская область

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

сво

украина

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/50002/73/500027368_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_0cc4f91c9982875568006ec57b455050.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Село Алексеевка Курской области осталось без света после обстрела ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.Ремонтные бригады уже выехали на место. Как только безопасность их работы будет обеспечена, они приступят к восстановлению электроснабжения.Ранее в понедельник украинские войска обстреляли школу в селе Красное Белгородской области, пострадавших нет. Но есть разрушения на территории школы - сильно посечен фасад и выбиты окна. Дети в приграничных районах Белгородской области обучаются на дистанте.Читайте также на РИА Новости Крым:Ремонтная бригада попала под обстрел ВСУ в Курской областиСколько человек погибло в Белгородской области от обстрелов ВСУ – ГладковГубернатор Белгородской области оценил ущерб от обстрелов ВСУ

курская область

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роман старовойт, обстрелы курской области, курская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины), сво, украина, новости