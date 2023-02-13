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Село в Курской области попало под обстрел ВСУ
Село в Курской области попало под обстрел ВСУ - РИА Новости Крым, 13.02.2023
Село в Курской области попало под обстрел ВСУ
Село Алексеевка Курской области осталось без света после обстрела ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. РИА Новости Крым, 13.02.2023
2023-02-13T17:19
2023-02-13T17:19
2023-02-13T17:19
роман старовойт
обстрелы курской области
курская область
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Село Алексеевка Курской области осталось без света после обстрела ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.Ремонтные бригады уже выехали на место. Как только безопасность их работы будет обеспечена, они приступят к восстановлению электроснабжения.Ранее в понедельник украинские войска обстреляли школу в селе Красное Белгородской области, пострадавших нет. Но есть разрушения на территории школы - сильно посечен фасад и выбиты окна. Дети в приграничных районах Белгородской области обучаются на дистанте.Читайте также на РИА Новости Крым:Ремонтная бригада попала под обстрел ВСУ в Курской областиСколько человек погибло в Белгородской области от обстрелов ВСУ – ГладковГубернатор Белгородской области оценил ущерб от обстрелов ВСУ
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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роман старовойт, обстрелы курской области, курская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины), сво, украина, новости
Село в Курской области попало под обстрел ВСУ
Губернатор Курской области: село Алексеевка осталось без света после обстрела ВСУ