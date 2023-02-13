ВСУ обстреляли сельскую школу в Белгородской области
Губернатор Гладков сообщил об обстреле ВСУ школы в селе Красное Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПосеченный осколками фасад школы в селе Красное Белгородской области после обстрела ВСУ
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Украинские войска обстреляли школу в селе Красное Белгородской области, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.
"В Шебекинском городском округе под обстрел попало село Красное. Пострадавших нет. В очередной раз есть разрушения на территории школы - сильно посечен фасад и выбиты окна. Напомню, что все объекты образования в приграничных муниципалитетах находятся на дистанте", - проинформировал он в своем Telegram-канале.
На месте работают оперативные службы, они продолжают подомовой обход территории.
Ранее в результате украинского обстрела города Шебекино Белгородской области ранения получили трое мужчин. Состояние пострадавших оценивается как легкой и средней степени тяжести.
Граничащие с Украиной регионы России после начала спецоперации регулярно подвергаются обстрелам ВСУ. В них действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, указом президента Владимира Путина на этих территориях введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.
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