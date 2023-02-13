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ВСУ обстреляли сельскую школу в Белгородской области - РИА Новости Крым, 13.02.2023
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ВСУ обстреляли сельскую школу в Белгородской области
ВСУ обстреляли сельскую школу в Белгородской области - РИА Новости Крым, 13.02.2023
ВСУ обстреляли сельскую школу в Белгородской области
Украинские войска обстреляли школу в селе Красное Белгородской области, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 13.02.2023
2023-02-13T14:02
2023-02-13T14:02
обстрелы белгородской области
белгород
вячеслав гладков
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Украинские войска обстреляли школу в селе Красное Белгородской области, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.На месте работают оперативные службы, они продолжают подомовой обход территории.Ранее в результате украинского обстрела города Шебекино Белгородской области ранения получили трое мужчин. Состояние пострадавших оценивается как легкой и средней степени тяжести.Граничащие с Украиной регионы России после начала спецоперации регулярно подвергаются обстрелам ВСУ. В них действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, указом президента Владимира Путина на этих территориях введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:В Белгородской области дроны атаковали инфраструктурный объект – властиПожилая женщина погибла при обстреле села в Белгородской областиМассовая атака беспилотников на Севастополь – сбиты семь дронов
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РИА Новости Крым
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обстрелы белгородской области, белгород, вячеслав гладков, происшествия, всу (вооруженные силы украины), сво
ВСУ обстреляли сельскую школу в Белгородской области

Губернатор Гладков сообщил об обстреле ВСУ школы в селе Красное Белгородской области

14:02 13.02.2023
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПосеченный осколками фасад школы в селе Красное Белгородской области после обстрела ВСУ
Посеченный осколками фасад школы в селе Красное Белгородской области после обстрела ВСУ
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Украинские войска обстреляли школу в селе Красное Белгородской области, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.
"В Шебекинском городском округе под обстрел попало село Красное. Пострадавших нет. В очередной раз есть разрушения на территории школы - сильно посечен фасад и выбиты окна. Напомню, что все объекты образования в приграничных муниципалитетах находятся на дистанте", - проинформировал он в своем Telegram-канале.
На месте работают оперативные службы, они продолжают подомовой обход территории.
Ранее в результате украинского обстрела города Шебекино Белгородской области ранения получили трое мужчин. Состояние пострадавших оценивается как легкой и средней степени тяжести.
Граничащие с Украиной регионы России после начала спецоперации регулярно подвергаются обстрелам ВСУ. В них действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, указом президента Владимира Путина на этих территориях введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.
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Обстрелы Белгородской областиБелгородВячеслав ГладковПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)СВО
 
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