https://crimea.ria.ru/20230213/vsu-obstrelyali-selskuyu-shkolu-v-belgorodskoy-oblasti-1126948206.html

ВСУ обстреляли сельскую школу в Белгородской области

ВСУ обстреляли сельскую школу в Белгородской области - РИА Новости Крым, 13.02.2023

ВСУ обстреляли сельскую школу в Белгородской области

Украинские войска обстреляли школу в селе Красное Белгородской области, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 13.02.2023

2023-02-13T14:02

2023-02-13T14:02

2023-02-13T14:02

обстрелы белгородской области

белгород

вячеслав гладков

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Украинские войска обстреляли школу в селе Красное Белгородской области, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.На месте работают оперативные службы, они продолжают подомовой обход территории.Ранее в результате украинского обстрела города Шебекино Белгородской области ранения получили трое мужчин. Состояние пострадавших оценивается как легкой и средней степени тяжести.Граничащие с Украиной регионы России после начала спецоперации регулярно подвергаются обстрелам ВСУ. В них действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, указом президента Владимира Путина на этих территориях введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:В Белгородской области дроны атаковали инфраструктурный объект – властиПожилая женщина погибла при обстреле села в Белгородской областиМассовая атака беспилотников на Севастополь – сбиты семь дронов

белгород

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы белгородской области, белгород, вячеслав гладков, происшествия, всу (вооруженные силы украины), сво