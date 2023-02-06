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Пожилая женщина погибла при обстреле села в Белгородской области - РИА Новости Крым, 06.02.2023
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Пожилая женщина погибла при обстреле села в Белгородской области
Пожилая женщина погибла при обстреле села в Белгородской области - РИА Новости Крым, 06.02.2023
Пожилая женщина погибла при обстреле села в Белгородской области
Украинские боевики обстреляли село Казинка Белгородской области, погибла 70-летняя местная жительница, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 06.02.2023
2023-02-06T19:52
2023-02-06T19:54
обстрелы белгородской области
белгородская область
вячеслав гладков
происшествия
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Украинские боевики обстреляли село Казинка Белгородской области, погибла 70-летняя местная жительница, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Все оперативные службы и глава округа находятся на месте, пожарные бригады уже приступили к тушению.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, 4 февраля ВСУ обстреляли село Красное Белгородской области. Обошлось без пострадавших, однако осколками посекло жилые дома и заборы, еще в двух выбило окна. Повреждения также получили хозпостройка и линия электропередачи.Граничащие с Украиной регионы России после начала спецоперации регулярно подвергаются обстрелам ВСУ. В них действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, президент Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:Беспилотник взорвался в небе над КалугойВСУ ударили по Курской области: повреждены дома и автомобильВСУ атаковали завод в Белгородской области
https://crimea.ria.ru/20230124/skolko-chelovek-pogiblo-v-belgorodskoy-oblasti-ot-obstrelov-vsu--gladkov-1126565255.html
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обстрелы белгородской области, белгородская область, вячеслав гладков, происшествия, общество
Пожилая женщина погибла при обстреле села в Белгородской области

Гладков: 70-летняя женщина погибла при обстреле села Казинка Белгородской области

19:52 06.02.2023 (обновлено: 19:54 06.02.2023)
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия обстрела Белгородской области
Последствия обстрела Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Украинские боевики обстреляли село Казинка Белгородской области, погибла 70-летняя местная жительница, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"ВСУ обстреляли село Казинка Валуйского городского округа. Есть жертвы среди мирных жителей. В результате попадания снаряда загорелась хозпостройка частного жилого дома, погибла женщина 70 лет", - написал руководитель региона в своем Telegram-канале.
Все оперативные службы и глава округа находятся на месте, пожарные бригады уже приступили к тушению.
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Как сообщал сайт РИА Новости Крым, 4 февраля ВСУ обстреляли село Красное Белгородской области. Обошлось без пострадавших, однако осколками посекло жилые дома и заборы, еще в двух выбило окна. Повреждения также получили хозпостройка и линия электропередачи.
Граничащие с Украиной регионы России после начала спецоперации регулярно подвергаются обстрелам ВСУ. В них действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, президент Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.
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Обстрелы Белгородской областиБелгородская областьВячеслав ГладковПроисшествияОбщество
 
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