https://crimea.ria.ru/20230206/pozhilaya-zhenschina-pogibla-pri-obstrele-sela-v-belgorodskoy-oblasti-1126818954.html

Пожилая женщина погибла при обстреле села в Белгородской области

Пожилая женщина погибла при обстреле села в Белгородской области - РИА Новости Крым, 06.02.2023

Пожилая женщина погибла при обстреле села в Белгородской области

Украинские боевики обстреляли село Казинка Белгородской области, погибла 70-летняя местная жительница, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 06.02.2023

2023-02-06T19:52

2023-02-06T19:52

2023-02-06T19:54

обстрелы белгородской области

белгородская область

вячеслав гладков

происшествия

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Украинские боевики обстреляли село Казинка Белгородской области, погибла 70-летняя местная жительница, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Все оперативные службы и глава округа находятся на месте, пожарные бригады уже приступили к тушению.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, 4 февраля ВСУ обстреляли село Красное Белгородской области. Обошлось без пострадавших, однако осколками посекло жилые дома и заборы, еще в двух выбило окна. Повреждения также получили хозпостройка и линия электропередачи.Граничащие с Украиной регионы России после начала спецоперации регулярно подвергаются обстрелам ВСУ. В них действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, президент Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:Беспилотник взорвался в небе над КалугойВСУ ударили по Курской области: повреждены дома и автомобильВСУ атаковали завод в Белгородской области

https://crimea.ria.ru/20230124/skolko-chelovek-pogiblo-v-belgorodskoy-oblasti-ot-obstrelov-vsu--gladkov-1126565255.html

белгородская область

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2023

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обстрелы белгородской области, белгородская область, вячеслав гладков, происшествия, общество