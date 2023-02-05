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ВСУ ударили по Курской области: повреждены дома и автомобиль - РИА Новости Крым, 05.02.2023
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ВСУ ударили по Курской области: повреждены дома и автомобиль
ВСУ ударили по Курской области: повреждены дома и автомобиль - РИА Новости Крым, 05.02.2023
ВСУ ударили по Курской области: повреждены дома и автомобиль
Под обстрел ВСУ попало приграничное село в Суджанском районе Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. РИА Новости Крым, 05.02.2023
2023-02-05T17:55
2023-02-05T18:02
роман старовойт
курская область
украина
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
сво
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Под обстрел ВСУ попало приграничное село в Суджанском районе Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.При этом ущерб нанесен мирным объектам и инфраструктуре. В частности, перебита линия электропередачи к водопроводной башне. Поврежден автомобиль, а в одном из домов выбиты стекла.Накануне обстрелу со стороны Украины подверглось село Красное Белгородской области. Обошлось без пострадавший, однако осколками посекло жилые дома и заборы, еще в двух выбило окна. Повреждения также получили хозпостройка и линия электропередач.Во вторник 31 января почти два десятка домов получили повреждения в результате минометного обстрела ВСУ села Ломаковка Брянской области.Ранее под минометный обстрел со стороны Украины попала бригада рабочих, которые восстанавливали поврежденное ранее электроснабжение в поселках области. Один из электриков получил ранение.Граничащие с Украиной регионы России после начала спецоперации регулярно подвергаются обстрелам ВСУ. В них действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, президент Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:Вторая атака за день – Белгородская область снова под обстрелом ВСУСколько человек погибло в Белгородской области от обстрелов ВСУ – ГладковРакетный удар по Брянской области – российская ПВО отбила атаку
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роман старовойт, курская область, украина, всу (вооруженные силы украины), происшествия, сво, новости
ВСУ ударили по Курской области: повреждены дома и автомобиль

Губернатор Старовойт: дома и транспорт повреждены в селе Горналь после обстрела ВСУ

17:55 05.02.2023 (обновлено: 18:02 05.02.2023)
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСитуация на линии соприкосновения в Донецкой области
Ситуация на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 05.02.2023
© РИА Новости . Сергей Аверин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Под обстрел ВСУ попало приграничное село в Суджанском районе Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
"В воскресенье ВСУ обстреляли приграничное село Горналь. Главное – обошлось без пострадавших", – написал Старовойт в своем Telegram-канале.
При этом ущерб нанесен мирным объектам и инфраструктуре. В частности, перебита линия электропередачи к водопроводной башне. Поврежден автомобиль, а в одном из домов выбиты стекла.
Накануне обстрелу со стороны Украины подверглось село Красное Белгородской области. Обошлось без пострадавший, однако осколками посекло жилые дома и заборы, еще в двух выбило окна. Повреждения также получили хозпостройка и линия электропередач.
Во вторник 31 января почти два десятка домов получили повреждения в результате минометного обстрела ВСУ села Ломаковка Брянской области.
Ранее под минометный обстрел со стороны Украины попала бригада рабочих, которые восстанавливали поврежденное ранее электроснабжение в поселках области. Один из электриков получил ранение.
Граничащие с Украиной регионы России после начала спецоперации регулярно подвергаются обстрелам ВСУ. В них действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, президент Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.
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