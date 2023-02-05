https://crimea.ria.ru/20230205/vsu-udarili-po-kurskoy-oblasti-povrezhdeny-doma-i-avtomobil-1126793494.html

ВСУ ударили по Курской области: повреждены дома и автомобиль

ВСУ ударили по Курской области: повреждены дома и автомобиль - РИА Новости Крым, 05.02.2023

ВСУ ударили по Курской области: повреждены дома и автомобиль

Под обстрел ВСУ попало приграничное село в Суджанском районе Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. РИА Новости Крым, 05.02.2023

2023-02-05T17:55

2023-02-05T17:55

2023-02-05T18:02

роман старовойт

курская область

украина

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Под обстрел ВСУ попало приграничное село в Суджанском районе Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.При этом ущерб нанесен мирным объектам и инфраструктуре. В частности, перебита линия электропередачи к водопроводной башне. Поврежден автомобиль, а в одном из домов выбиты стекла.Накануне обстрелу со стороны Украины подверглось село Красное Белгородской области. Обошлось без пострадавший, однако осколками посекло жилые дома и заборы, еще в двух выбило окна. Повреждения также получили хозпостройка и линия электропередач.Во вторник 31 января почти два десятка домов получили повреждения в результате минометного обстрела ВСУ села Ломаковка Брянской области.Ранее под минометный обстрел со стороны Украины попала бригада рабочих, которые восстанавливали поврежденное ранее электроснабжение в поселках области. Один из электриков получил ранение.Граничащие с Украиной регионы России после начала спецоперации регулярно подвергаются обстрелам ВСУ. В них действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, президент Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:Вторая атака за день – Белгородская область снова под обстрелом ВСУСколько человек погибло в Белгородской области от обстрелов ВСУ – ГладковРакетный удар по Брянской области – российская ПВО отбила атаку

https://crimea.ria.ru/20230205/glava-severnoy-osetii-menyaylo-popal-pod-obstrel-v-zaporozhskoy-oblasti-1126790359.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роман старовойт, курская область, украина, всу (вооруженные силы украины), происшествия, сво, новости