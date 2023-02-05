https://crimea.ria.ru/20230205/vsu-udarili-po-kurskoy-oblasti-povrezhdeny-doma-i-avtomobil-1126793494.html
ВСУ ударили по Курской области: повреждены дома и автомобиль
ВСУ ударили по Курской области: повреждены дома и автомобиль - РИА Новости Крым, 05.02.2023
ВСУ ударили по Курской области: повреждены дома и автомобиль
Под обстрел ВСУ попало приграничное село в Суджанском районе Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. РИА Новости Крым, 05.02.2023
2023-02-05T17:55
2023-02-05T17:55
2023-02-05T18:02
роман старовойт
курская область
украина
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
сво
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/04/05/1119434334_0:88:3072:1816_1920x0_80_0_0_2d6b61d46eb635ff8248a2bb397228b8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Под обстрел ВСУ попало приграничное село в Суджанском районе Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.При этом ущерб нанесен мирным объектам и инфраструктуре. В частности, перебита линия электропередачи к водопроводной башне. Поврежден автомобиль, а в одном из домов выбиты стекла.Накануне обстрелу со стороны Украины подверглось село Красное Белгородской области. Обошлось без пострадавший, однако осколками посекло жилые дома и заборы, еще в двух выбило окна. Повреждения также получили хозпостройка и линия электропередач.Во вторник 31 января почти два десятка домов получили повреждения в результате минометного обстрела ВСУ села Ломаковка Брянской области.Ранее под минометный обстрел со стороны Украины попала бригада рабочих, которые восстанавливали поврежденное ранее электроснабжение в поселках области. Один из электриков получил ранение.Граничащие с Украиной регионы России после начала спецоперации регулярно подвергаются обстрелам ВСУ. В них действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, президент Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:Вторая атака за день – Белгородская область снова под обстрелом ВСУСколько человек погибло в Белгородской области от обстрелов ВСУ – ГладковРакетный удар по Брянской области – российская ПВО отбила атаку
https://crimea.ria.ru/20230205/glava-severnoy-osetii-menyaylo-popal-pod-obstrel-v-zaporozhskoy-oblasti-1126790359.html
курская область
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/04/05/1119434334_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b693d8461c7d16c76b6979441c5f9bfa.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
роман старовойт, курская область, украина, всу (вооруженные силы украины), происшествия, сво, новости
ВСУ ударили по Курской области: повреждены дома и автомобиль
Губернатор Старовойт: дома и транспорт повреждены в селе Горналь после обстрела ВСУ
17:55 05.02.2023 (обновлено: 18:02 05.02.2023)