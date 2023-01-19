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Ракетный удар по Брянской области – российская ПВО отбила атаку
Ракетный удар по Брянской области – российская ПВО отбила атаку - РИА Новости Крым, 19.01.2023
Ракетный удар по Брянской области – российская ПВО отбила атаку
Система противовоздушной обороны отразила ракетный удар ВСУ по территории Брянской области, разрушений и пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 19.01.2023
2023-01-19T10:14
2023-01-19T10:14
2023-01-19T10:14
брянская область
александр богомаз
сво
всу (вооруженные силы украины)
пво
вооруженные силы россии
армия и флот
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв - РИА Новости Крым. Система противовоздушной обороны отразила ракетный удар ВСУ по территории Брянской области, разрушений и пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.Уточняется, что на месте работают оперативные службы.Ранее системы противовоздушной обороны России сбили над Клинцовским районом Брянской области ракету "Точка У". Обошлось без пострадавших. А за несколько дней до этого приграничные населенные пункты Брянской и Белгородской областей подверглись обстрелу и атакам беспилотников, которые также успешно отразили российские ПВО.Брянская область, как и другие граничащие с Украиной регионы России, с начала спецоперации регулярно подвергается обстрелам ВСУ. В них действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, президент Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:Два человека подорвались на мине в Брянской областиВСУ атаковали Каховку – два человека погибли и двое раненыВС РФ нанесли удар по системе военного управления Украины – Минобороны
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брянская область, александр богомаз, сво, всу (вооруженные силы украины), пво, вооруженные силы россии, армия и флот, украина, новости
Ракетный удар по Брянской области – российская ПВО отбила атаку
ВСУ нанесли ракетный удар по Брянской области - ПВО отразила атаку